После Гостомеля Россия терпела одно стратегическое поражение за другим, - премьер Бельгии Де Кроо

После неудачной попытки войск РФ захватить Киев они потерпели много стратегических поражений в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо во время мероприятий в Гостомеле по случаю второй годовщины российского вторжения, где в этот день собрались западные лидеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев. Война, начатая РФ против Украины, многое изменила в Украине и по всему миру. Россия терпела одно стратегическое поражение за другим", - сказал Де Кроо.

В этом контексте он отметил, что НАТО повысило свою эффективность и вновь превратилось в центр коллективной безопасности в Европе. Финляндия, а затем и Швеция существенно усилили восточные фланги Альянса. Российский Черноморский флот был уничтожен, а также оказалось, что российское оружие не может противостоять западному.

"Но все это не произошло бы, если бы не произошли столь важные битвы здесь, в Гостомеле, которые позволили Украине продолжать борьбу. Я здесь, чтобы отдать честь мужественным защитникам, всем тем, кто отдал свою жизнь ради воли и безопасности Украины и всех нас", – отметил премьер-министр Бельгии, завершив свое выступление словами "Слава Украине".

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