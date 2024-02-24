Мы достигли политического решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский
По результатам трехсторонних переговоров президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо достигнуто политическое решение об открытии переговоров по членству Украинского государства в Евросоюзе.
Об этом глава Украинского государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня (24 февраля. – Ред.) провели трехстороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии, страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Александром де Кроо. Такой формат подчеркивает наш приоритет в отношениях с Европейским Союзом на нынешний год. Должны быть не менее активны в направлении евроинтеграции Украины, чем в прошлом году. Мы достигли политического решения об открытии переговоров по членству. И уже готовы получить переговорную рамку, а после этого начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Можем сделать это во время председательства Бельгии", – отметил президент.
По убеждению Зеленского, это будет не только четким свидетельством того, что объединенная Европа не поддается ни одному путинскому шантажу, но и свидетельством того, что Европа признает и уважает приверженность украинского народа к европейским ценностям и солидарности. "Должны вместе решать каждое из существующих в Европе противоречий и должны вместе защищать нашу Европу от всех форм российской агрессии", - подчеркнул глава Украинского государства.
Пожалуйста, подождите...
✔ Саме його впертість та небажання ділитися хоч дещицею влади хоч на виборах, хоч у рамках коаліційного уряду забезпечує деструктив усередині українських еліт.
✔ Жадібність, корупційні скандали та кумівство забезпечують зниження підтримки України, тоді як РФ щодня системно нарощує військову міць.
✔ Саме безсистемність Зе у внутрішній політиці вже розбила суспільство воюючої країни на табори.
✔ Кадровий цирк гарантує управлінське відставання України від Росії. Ці ідіоти просто виходять та кажуть, що все добре і чекають на гроші та снаряди від партнерів. За фактом вони взагалі нічого не роблять - союзники, ЗСУ та народ все тягнуть самі.
І зараз головну загрозу для другої української республіки становить саме позиція Зеленського. Ідеальний путінський президент України - Зеленський сам дає главі Кремля аргументи та підстави йти далі.
PS! А може війна - це, дійсно, договорняк - щоб допомогти Росії знесилити Захід, витягнути з Європи всю зброю, а з США всі гроші? А потім - коли все закінчиться - і здати Україну, як і планувалося спочатку...
24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України.
Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу.
Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги.
Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини.
Я вірю і точно знаю - ми переможемо!
Слава Україні!
https://t.me/Zaluzhnui/664 Валерій Залужний
але просто Аллах могла би вбити Патрушева?
ну так чому вона його не знищить?
вона не за Бобро?
дурачки молунчики. молуться блін. як же бл. ......ну, смішно.
варто б прослідкувати по всіх ресурсах, може щось готують.
хоча..... а **** тут готувати то?
дурному наріту і так добре.
До этого что-то вроде "Что будете делать". Грубо работают, сходу вычисляется, что бот.😁
Не інакше клован, що війну вже давно «в своїй голові» закінчив, в НАТО вступив…
Жалюгідне одоробло.
Сьогодні провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем'єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії...
Відклали через нечистоплотність ЗЄрмаків, котрі нахабно брешуть про боротьбу з корупцією. А насправді її очолюють.
ЗЕ меле щось про досягнення, коли це повний провал.
А тебе про що пронесло?
Чи ти і тебе так переклинило, що зараз будеш всі свої аккаунти світити?