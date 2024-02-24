Мы достигли политического решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский

По результатам трехсторонних переговоров президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо достигнуто политическое решение об открытии переговоров по членству Украинского государства в Евросоюзе.

Об этом глава Украинского государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (24 февраля. – Ред.) провели трехстороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии, страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Александром де Кроо. Такой формат подчеркивает наш приоритет в отношениях с Европейским Союзом на нынешний год. Должны быть не менее активны в направлении евроинтеграции Украины, чем в прошлом году. Мы достигли политического решения об открытии переговоров по членству. И уже готовы получить переговорную рамку, а после этого начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Можем сделать это во время председательства Бельгии", – отметил президент.

Читайте также: Нашим важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является ее членство в ЕС, - Боррель

По убеждению Зеленского, это будет не только четким свидетельством того, что объединенная Европа не поддается ни одному путинскому шантажу, но и свидетельством того, что Европа признает и уважает приверженность украинского народа к европейским ценностям и солидарности. "Должны вместе решать каждое из существующих в Европе противоречий и должны вместе защищать нашу Европу от всех форм российской агрессии", - подчеркнул глава Украинского государства.