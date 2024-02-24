ЕС до середины марта проведет скрининг законодательства Украины относительно вступления

Евросоюз до середины марта 2024 года проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующий официальному началу переговоров о вступлении.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пребывания в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)", – отметила фон дер Ляйен.

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Она отметила, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.

"Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила президент Еврокомиссии.