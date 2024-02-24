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членство в ЕС (929) Урсула фон дер Ляйен (463)

ЕС до середины марта проведет скрининг законодательства Украины относительно вступления

Урсула фон дер Ляєн у Києві

Евросоюз до середины марта 2024 года проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующий официальному началу переговоров о вступлении.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пребывания в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)", – отметила фон дер Ляйен.

Читайте также: Мы достигли политического решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский

Она отметила, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.

"Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила президент Еврокомиссии.
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Топ комментарии
+2
Особливо пошукайте де можна Коституцію України ставити на паузу? Та й ще пошукайте на рахунок виборів президента, з 1 квітня він буде вже легітивним чи ні, і це вважатиметься узурпацією влади чи ні?
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24.02.2024 18:53
+1
скринінг законодавства

Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
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24.02.2024 19:11
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Всі слова якось перекладаються на українську крім слова скринінг ...
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24.02.2024 18:22 Ответить
Скрінінг 🙄 (Screening. not Scrining.)
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24.02.2024 18:42 Ответить
бот з параши. не спілкуйтесь. реєстрація 24 лютого 2024. у спам падлюка **********.
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24.02.2024 19:02 Ответить
Та йди вже к іпені фєні!,),
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24.02.2024 19:14 Ответить
Особливо пошукайте де можна Коституцію України ставити на паузу? Та й ще пошукайте на рахунок виборів президента, з 1 квітня він буде вже легітивним чи ні, і це вважатиметься узурпацією влади чи ні?
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24.02.2024 18:53 Ответить
скринінг законодавства

Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
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24.02.2024 19:11 Ответить
Поведіть-но скринінг дупи Рєзнікова.
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24.02.2024 19:18 Ответить
Там ще інша є, д'єрмакова, а вона ще більша
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24.02.2024 19:21 Ответить
Рєзніков привласнив конкретні гроші.
А хто Єрмак, видно по результатах,
але треба доводити.
Його тіньовий псевдоофіс нелегітимний,
і там потрібне розслідування.
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24.02.2024 20:00 Ответить
Ну не знаю, ви такі розумні. Що робити, як ''уміщі'' на кордоні за гнид приїхали. От тепер мені по повній
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24.02.2024 20:13 Ответить
Краще проведіть скрініг законодавства польщі, бо щось незрозуміло на якій підставі маргінали блокують транспортні шляхи міжнародного значення, знищують чуже майно, а мусора на це не звертають увагу.
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24.02.2024 20:30 Ответить
Переконаний що Україна навіть близько не відповідає мінімальним вимогам та стандартам ЄС. Корупція це наш вирок. Спершу потрібно повбивати, саме фізично знищити і здерти шкіру з живих корупціонерів, потім "покаятись" за цей акт відчаю. Тільки після очищення країни від корупції та подолання наслідків совкодрочерної деморалізації українців може зявитись надія на нормальне життя в цій країні. Інакше ми будемо "токсичною міною", "вічним бампером" і неоколоніальним анклавом ЄС.
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24.02.2024 20:42 Ответить
А заразом треба провести IQ-тести для монобільшості в парламенті.
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25.02.2024 04:10 Ответить
 
 