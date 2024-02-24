ЕС до середины марта проведет скрининг законодательства Украины относительно вступления
Евросоюз до середины марта 2024 года проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующий официальному началу переговоров о вступлении.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пребывания в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)", – отметила фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.
"Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила президент Еврокомиссии.
Топ комментарии
+2 Евген Марчен
показать весь комментарий24.02.2024 18:53
+1 Алекс Скела
показать весь комментарий24.02.2024 19:11
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Пожалуйста, подождите...
Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
А хто Єрмак, видно по результатах,
але треба доводити.
Його тіньовий псевдоофіс нелегітимний,
і там потрібне розслідування.