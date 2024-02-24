ЄС до середини березня проведе скринінг законодавства України для вступу
Євросоюз до середини березня 2024 року проведе скринінг українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС)", – зазначила фон дер Ляєн.
Вона вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи.
"Я заохочую вас виконати рекомендації Єврокомісії", – зауважила президентка Єврокомісії.
Топ коментарі
+2 Евген Марчен
показати весь коментар24.02.2024 18:53
+1 Алекс Скела
показати весь коментар24.02.2024 19:11
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Будь ласка, зачекайте...
Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
А хто Єрмак, видно по результатах,
але треба доводити.
Його тіньовий псевдоофіс нелегітимний,
і там потрібне розслідування.