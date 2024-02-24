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ЄС до середини березня проведе скринінг законодавства України для вступу

Урсула фон дер Ляєн у Києві

Євросоюз до середини березня 2024 року проведе скринінг українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС)", – зазначила фон дер Ляєн.

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Вона вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи.

"Я заохочую вас виконати рекомендації Єврокомісії", – зауважила президентка Єврокомісії.

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Топ коментарі
+2
Особливо пошукайте де можна Коституцію України ставити на паузу? Та й ще пошукайте на рахунок виборів президента, з 1 квітня він буде вже легітивним чи ні, і це вважатиметься узурпацією влади чи ні?
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24.02.2024 18:53
+1
скринінг законодавства

Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
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24.02.2024 19:11
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Всі слова якось перекладаються на українську крім слова скринінг ...
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24.02.2024 18:22 Відповісти
Скрінінг 🙄 (Screening. not Scrining.)
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24.02.2024 18:42 Відповісти
бот з параши. не спілкуйтесь. реєстрація 24 лютого 2024. у спам падлюка **********.
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24.02.2024 19:02 Відповісти
Та йди вже к іпені фєні!,),
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24.02.2024 19:14 Відповісти
Особливо пошукайте де можна Коституцію України ставити на паузу? Та й ще пошукайте на рахунок виборів президента, з 1 квітня він буде вже легітивним чи ні, і це вважатиметься узурпацією влади чи ні?
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24.02.2024 18:53 Відповісти
скринінг законодавства

Та ж андестендуємо, - піджін-юкрейн ниньки замість української мови...
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24.02.2024 19:11 Відповісти
Поведіть-но скринінг дупи Рєзнікова.
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24.02.2024 19:18 Відповісти
Там ще інша є, д'єрмакова, а вона ще більша
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24.02.2024 19:21 Відповісти
Рєзніков привласнив конкретні гроші.
А хто Єрмак, видно по результатах,
але треба доводити.
Його тіньовий псевдоофіс нелегітимний,
і там потрібне розслідування.
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24.02.2024 20:00 Відповісти
Ну не знаю, ви такі розумні. Що робити, як ''уміщі'' на кордоні за гнид приїхали. От тепер мені по повній
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24.02.2024 20:13 Відповісти
Краще проведіть скрініг законодавства польщі, бо щось незрозуміло на якій підставі маргінали блокують транспортні шляхи міжнародного значення, знищують чуже майно, а мусора на це не звертають увагу.
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24.02.2024 20:30 Відповісти
Переконаний що Україна навіть близько не відповідає мінімальним вимогам та стандартам ЄС. Корупція це наш вирок. Спершу потрібно повбивати, саме фізично знищити і здерти шкіру з живих корупціонерів, потім "покаятись" за цей акт відчаю. Тільки після очищення країни від корупції та подолання наслідків совкодрочерної деморалізації українців може зявитись надія на нормальне життя в цій країні. Інакше ми будемо "токсичною міною", "вічним бампером" і неоколоніальним анклавом ЄС.
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24.02.2024 20:42 Відповісти
А заразом треба провести IQ-тести для монобільшості в парламенті.
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25.02.2024 04:10 Відповісти
 
 