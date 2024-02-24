Благодаря усилению ПВО украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня, - Бербок

Из-за модернизации и усиления систем ПВО, защищающих украинские порты, экспорт зерна достиг довоенного уровня.

Об этом на брифинге в Одессе проинформировала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я увидела стойкость Украины в портах. Поскольку порт настолько важен, мы обеспечиваем федеральными гарантиями самый большой терминал порта Одесса. Это вторая по размеру немецкая инвестиция в Украине. ПВО в Украине создает возможности для экономических инвестиций. Одно идет рядом с другим, и есть результаты: украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня", – заявила Бербок.

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Также министр напомнила, что порты Одессы – жизненно важная артерия для всего мира.

"В течение 731 дня мы бок о бок с вами, чтобы наконец воцарился мир. В июне пройдет конференция по восстановлению, и будем говорить об инвестициях в города Украины", - добавила Бербок.