Благодаря усилению ПВО украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня, - Бербок
Из-за модернизации и усиления систем ПВО, защищающих украинские порты, экспорт зерна достиг довоенного уровня.
Об этом на брифинге в Одессе проинформировала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я увидела стойкость Украины в портах. Поскольку порт настолько важен, мы обеспечиваем федеральными гарантиями самый большой терминал порта Одесса. Это вторая по размеру немецкая инвестиция в Украине. ПВО в Украине создает возможности для экономических инвестиций. Одно идет рядом с другим, и есть результаты: украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня", – заявила Бербок.
Также министр напомнила, что порты Одессы – жизненно важная артерия для всего мира.
"В течение 731 дня мы бок о бок с вами, чтобы наконец воцарился мир. В июне пройдет конференция по восстановлению, и будем говорить об инвестициях в города Украины", - добавила Бербок.
Пожалуйста, подождите...
грощі за це збіжжя?
петушило брехливе, а можна факти, а не пропагандонський піздьож, що ляхів, чехів, словаків хтось поставив на коліна? Бо наприклад у Чехії за два роки жодної антиукраїнської акції протесту фермерів. Прем'єр Чехії казав, що українська с/г навпаки дало країні низькі ціни на продукти харчування
Ось ці гроші:
https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76
Дуже хотілося б дізнатися скільки грошей в український бюджет сплатили польські сировари, які демпінгують на українському ринку знищуючи вітчизняних виробників
Кєнти Зелі мають гарні апетити
Найменші пайові платять найбільші агрохолдинги, дуже цікаво, де той законопроект який мав унеможливити несправедливі нарахування дивідендів за оренду землі. хтось бачив хочаб якусь схему, чи так з барського плеча...
Я вже мовчу про втрати бюджету на поверненні ПДВ..яке знову-таки отримають зернові трейдери...+ схематоз з відмивання чорного налу, при закупівлі зерна за нал у фермерів, з подальшим виведенням коштів в офшори. Весь світ вже в **** від цього, зерно їде, а гроші не повертаються, дива Тай годі...
До війни батькам за соняшник давали 900 баксів на руки, зараз 210. Так, ціна олії у світі впала, але в цей час в інший країнах у фермерів купують за 500-550 соняшник.
Розходи на 1га соняшника примірно 270-300 доларів, а дають фермерам 210))
А ще влітку вибори в Європейську раду якщо я правильно пам'ятаю.