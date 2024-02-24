РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11313 посетителей онлайн
Новости
4 783 36
зерно (1039) ПВО (2488) Анналена Бербок (314)

Благодаря усилению ПВО украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Из-за модернизации и усиления систем ПВО, защищающих украинские порты, экспорт зерна достиг довоенного уровня.

Об этом на брифинге в Одессе проинформировала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я увидела стойкость Украины в портах. Поскольку порт настолько важен, мы обеспечиваем федеральными гарантиями самый большой терминал порта Одесса. Это вторая по размеру немецкая инвестиция в Украине. ПВО в Украине создает возможности для экономических инвестиций. Одно идет рядом с другим, и есть результаты: украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня", – заявила Бербок.

Смотрите также: Глава МИД Германии Бербок приехала в Одессу на годовщину полномасштабной войны. ФОТОрепортаж

Также министр напомнила, что порты Одессы – жизненно важная артерия для всего мира.

"В течение 731 дня мы бок о бок с вами, чтобы наконец воцарился мир. В июне пройдет конференция по восстановлению, и будем говорить об инвестициях в города Украины", - добавила Бербок.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
В кишенях Варевського та Хомутинника.. ці товариші поставили на коліна українських фермерів а тепер польських чешських словацьких
показать весь комментарий
24.02.2024 21:59
+6
Офшоризація Зеленським надприбутків від продажу вилученого за копійки в українців збіжжя не є експортом.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:19
+5
Шоб не дразнити гусеи наше збіжжя потрібно транспортувати через Чорне море Дунаи
показать весь комментарий
24.02.2024 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоб не дразнити гусеи наше збіжжя потрібно транспортувати через Чорне море Дунаи
показать весь комментарий
24.02.2024 21:55 Ответить
Я перепрошую, а де грощі за це збіжжя?
показать весь комментарий
24.02.2024 21:56 Ответить
В кишенях Варевського та Хомутинника.. ці товариші поставили на коліна українських фермерів а тепер польських чешських словацьких
показать весь комментарий
24.02.2024 21:59 Ответить
Кернел на фоні інших ще більше всіх пропонує)) але все одно дають українським фермерам за врожай втричі менше світової ціни
показать весь комментарий
24.02.2024 22:41 Ответить


петушило брехливе, а можна факти, а не пропагандонський піздьож, що ляхів, чехів, словаків хтось поставив на коліна? Бо наприклад у Чехії за два роки жодної антиукраїнської акції протесту фермерів. Прем'єр Чехії казав, що українська с/г навпаки дало країні низькі ціни на продукти харчування
показать весь комментарий
25.02.2024 07:20 Ответить


Ось ці гроші:
https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76

Дуже хотілося б дізнатися скільки грошей в український бюджет сплатили польські сировари, які демпінгують на українському ринку знищуючи вітчизняних виробників
показать весь комментарий
25.02.2024 09:21 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2024 21:56 Ответить
Це тупий жарт??? А кордон з пшеками?? А збіжжя, що дебіли пшеки висипають з вагонів??
показать весь комментарий
24.02.2024 21:58 Ответить
На кордон до пшеків поїхав цілий шмигаль зі своїм кабміном..а якже інакше -Хомутинник з Варевським не дадуть йому пійонзів
показать весь комментарий
24.02.2024 22:28 Ответить
Всі хомути в Україні? Що верзете.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:48 Ответить
Ну вивозити зерно з України мають право тільки хомути..
показать весь комментарий
25.02.2024 06:51 Ответить
Від того, що у польщі повиздихають всі фермери без багатомільярдних дотацій від ЄС, в Україні нічого реально не зміниться. Однак агробарони зараз найбільші платники податків до бюджету.
показать весь комментарий
25.02.2024 07:28 Ответить
Барони аграрії , спонсори політиків наближених до Рашки у бувших соцкраїнах, спіткунлися на кордонах Євросоюзу з бароном Ахмєтовим. Ахмєтов переміг - бо увесь уряд Єрмака-його люди.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:09 Ответить
маячня
показать весь комментарий
24.02.2024 22:15 Ответить
Є факти що єрмак людина ахметова?
показать весь комментарий
24.02.2024 22:37 Ответить
Нарід радіє збереженню та примноженню панського добра!
показать весь комментарий
24.02.2024 22:12 Ответить
Давайте спалимо усі агропідприємства і елеватори в Україні, аби бидло таке як ти не заздрило
показать весь комментарий
25.02.2024 07:22 Ответить
Офшоризація Зеленським надприбутків від продажу вилученого за копійки в українців збіжжя не є експортом.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:19 Ответить
А можна посилання на якісь першоджерела, де у українців силоміць "вилучають" збіжжя?!
показать весь комментарий
25.02.2024 07:31 Ответить
І на цьому наживається 12 чоловік (земельних олігархів) повязаних з ОПою.....
показать весь комментарий
24.02.2024 22:27 Ответить
Ем. Якщо обсяг досяг довоєнного рівня, значить проблем з експортом немає, чому тоді моїм батькам за врожай дають у доларах втричі менше, ніж до війни?
Кєнти Зелі мають гарні апетити
показать весь комментарий
24.02.2024 22:40 Ответить
А можна конкретні цифри, бо за пай, як давали 10 тисяч у 2021, так і дають у 2023-му. Хоч долар упав тільки на 40%, а не втричі як ти кажеш
показать весь комментарий
25.02.2024 07:42 Ответить
Ну да, долар упав на 40%, а купівельна спроможність тих десяти тисяч гривень наскільки впала?
Найменші пайові платять найбільші агрохолдинги, дуже цікаво, де той законопроект який мав унеможливити несправедливі нарахування дивідендів за оренду землі. хтось бачив хочаб якусь схему, чи так з барського плеча...
Я вже мовчу про втрати бюджету на поверненні ПДВ..яке знову-таки отримають зернові трейдери...+ схематоз з відмивання чорного налу, при закупівлі зерна за нал у фермерів, з подальшим виведенням коштів в офшори. Весь світ вже в **** від цього, зерно їде, а гроші не повертаються, дива Тай годі...
показать весь комментарий
25.02.2024 11:45 Ответить
Чучєло, я хочу докази про трикратне менше у доларах
показать весь комментарий
25.02.2024 12:36 Ответить
Причому тут пай до вартості продукції? Тебе вчили у школі економіки партії слуга народу?
До війни батькам за соняшник давали 900 баксів на руки, зараз 210. Так, ціна олії у світі впала, але в цей час в інший країнах у фермерів купують за 500-550 соняшник.
Розходи на 1га соняшника примірно 270-300 доларів, а дають фермерам 210))
показать весь комментарий
25.02.2024 19:49 Ответить
В червні конференція з відновлення України? Війна вже закінчилася? Хто буде інвестувати і куди, коли інвестоване або заберуть "господарі життя", або російські дрони ж ракети розвалять? Саме тому такі заяви на піар того, що не піариться схожі.

А ще влітку вибори в Європейську раду якщо я правильно пам'ятаю.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:59 Ответить
І в Європарламент також.
показать весь комментарий
24.02.2024 23:00 Ответить
Не знаю, що там зі збіжжям, але Анна-Лєна подобається. Як і інше німецьке порно.
показать весь комментарий
24.02.2024 23:12 Ответить
Їй тексти теж в ОП пишуть?
показать весь комментарий
24.02.2024 23:30 Ответить
Вона говорить до своїх виборців аби вони розуміли нахєра із їхніх кишень допомагають Україні.
показать весь комментарий
25.02.2024 07:26 Ответить
Я не знаю, кто некоторое время советует Зеленскому, наверное, сам Путин. Он ставит интересы Украины выше интересов группы олигархов, которые хотят увеличить свои состояния за счет сельскохозяйственных угодий, но европейские фермеры не хотят и не будут за это платить.
показать весь комментарий
25.02.2024 10:45 Ответить
Давай більше казок про обіжених польських фермерів, які все ніяк не понажираються займаючись збитковим бізнесом.до речі, чому акцію польських фермерів на кордоні очолюють неофашисти і любителі путіна?
показать весь комментарий
25.02.2024 12:30 Ответить
 
 