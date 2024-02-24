Завдяки посиленню ППО український експорт зерна досягнув довоєнного рівня, - Бербок
Через модернізацію та посилення систем ППО, які захищають українські порти, експорт зерна досяг довоєнного рівня.
Про це під час брифінгу в Одесі поінформувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я побачила стійкість України в портах. Оскільки порт настільки важливий, ми забезпечуємо федеральними гарантіями найбільший термінал порту Одеса. Це друга за розміром німецька інвестиція в Україні. ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і є результати: український експорт зерна досягнув довоєнного рівня", - заявила Бербок.
Також міністерка нагадала, що порти Одеси – життєво важлива артерія для всього світу.
"Протягом 731 дня ми пліч-о-пліч з вами, щоб нарешті запанував мир. У червні пройде конференція з відновлення, і будемо говорити про інвестиції в міста України", - додала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
грощі за це збіжжя?
петушило брехливе, а можна факти, а не пропагандонський піздьож, що ляхів, чехів, словаків хтось поставив на коліна? Бо наприклад у Чехії за два роки жодної антиукраїнської акції протесту фермерів. Прем'єр Чехії казав, що українська с/г навпаки дало країні низькі ціни на продукти харчування
Ось ці гроші:
https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76
Дуже хотілося б дізнатися скільки грошей в український бюджет сплатили польські сировари, які демпінгують на українському ринку знищуючи вітчизняних виробників
Кєнти Зелі мають гарні апетити
Найменші пайові платять найбільші агрохолдинги, дуже цікаво, де той законопроект який мав унеможливити несправедливі нарахування дивідендів за оренду землі. хтось бачив хочаб якусь схему, чи так з барського плеча...
Я вже мовчу про втрати бюджету на поверненні ПДВ..яке знову-таки отримають зернові трейдери...+ схематоз з відмивання чорного налу, при закупівлі зерна за нал у фермерів, з подальшим виведенням коштів в офшори. Весь світ вже в **** від цього, зерно їде, а гроші не повертаються, дива Тай годі...
До війни батькам за соняшник давали 900 баксів на руки, зараз 210. Так, ціна олії у світі впала, але в цей час в інший країнах у фермерів купують за 500-550 соняшник.
Розходи на 1га соняшника примірно 270-300 доларів, а дають фермерам 210))
А ще влітку вибори в Європейську раду якщо я правильно пам'ятаю.