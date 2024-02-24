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зерно (3092) ППО (2928) Анналена Бербок (422)

Завдяки посиленню ППО український експорт зерна досягнув довоєнного рівня, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Через модернізацію та посилення систем ППО, які захищають українські порти, експорт зерна досяг довоєнного рівня.

Про це під час брифінгу в Одесі поінформувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я побачила стійкість України в портах. Оскільки порт настільки важливий, ми забезпечуємо федеральними гарантіями найбільший термінал порту Одеса. Це друга за розміром німецька інвестиція в Україні. ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і є результати: український експорт зерна досягнув довоєнного рівня", - заявила Бербок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж

Також міністерка нагадала, що порти Одеси – життєво важлива артерія для всього світу.

"Протягом 731 дня ми пліч-о-пліч з вами, щоб нарешті запанував мир. У червні пройде конференція з відновлення, і будемо говорити про інвестиції в міста України", - додала Бербок.

Автор: 
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Топ коментарі
+8
В кишенях Варевського та Хомутинника.. ці товариші поставили на коліна українських фермерів а тепер польських чешських словацьких
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24.02.2024 21:59
+6
Офшоризація Зеленським надприбутків від продажу вилученого за копійки в українців збіжжя не є експортом.
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24.02.2024 22:19
+5
Шоб не дразнити гусеи наше збіжжя потрібно транспортувати через Чорне море Дунаи
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24.02.2024 21:55
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Шоб не дразнити гусеи наше збіжжя потрібно транспортувати через Чорне море Дунаи
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24.02.2024 21:55 Відповісти
Я перепрошую, а де грощі за це збіжжя?
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24.02.2024 21:56 Відповісти
В кишенях Варевського та Хомутинника.. ці товариші поставили на коліна українських фермерів а тепер польських чешських словацьких
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24.02.2024 21:59 Відповісти
Кернел на фоні інших ще більше всіх пропонує)) але все одно дають українським фермерам за врожай втричі менше світової ціни
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24.02.2024 22:41 Відповісти


петушило брехливе, а можна факти, а не пропагандонський піздьож, що ляхів, чехів, словаків хтось поставив на коліна? Бо наприклад у Чехії за два роки жодної антиукраїнської акції протесту фермерів. Прем'єр Чехії казав, що українська с/г навпаки дало країні низькі ціни на продукти харчування
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25.02.2024 07:20 Відповісти


Ось ці гроші:
https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76

Дуже хотілося б дізнатися скільки грошей в український бюджет сплатили польські сировари, які демпінгують на українському ринку знищуючи вітчизняних виробників
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25.02.2024 09:21 Відповісти
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24.02.2024 21:56 Відповісти
Це тупий жарт??? А кордон з пшеками?? А збіжжя, що дебіли пшеки висипають з вагонів??
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24.02.2024 21:58 Відповісти
На кордон до пшеків поїхав цілий шмигаль зі своїм кабміном..а якже інакше -Хомутинник з Варевським не дадуть йому пійонзів
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24.02.2024 22:28 Відповісти
Всі хомути в Україні? Що верзете.
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24.02.2024 22:48 Відповісти
Ну вивозити зерно з України мають право тільки хомути..
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25.02.2024 06:51 Відповісти
Від того, що у польщі повиздихають всі фермери без багатомільярдних дотацій від ЄС, в Україні нічого реально не зміниться. Однак агробарони зараз найбільші платники податків до бюджету.
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25.02.2024 07:28 Відповісти
Барони аграрії , спонсори політиків наближених до Рашки у бувших соцкраїнах, спіткунлися на кордонах Євросоюзу з бароном Ахмєтовим. Ахмєтов переміг - бо увесь уряд Єрмака-його люди.
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24.02.2024 22:09 Відповісти
маячня
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24.02.2024 22:15 Відповісти
Є факти що єрмак людина ахметова?
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24.02.2024 22:37 Відповісти
Нарід радіє збереженню та примноженню панського добра!
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24.02.2024 22:12 Відповісти
Давайте спалимо усі агропідприємства і елеватори в Україні, аби бидло таке як ти не заздрило
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25.02.2024 07:22 Відповісти
Офшоризація Зеленським надприбутків від продажу вилученого за копійки в українців збіжжя не є експортом.
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24.02.2024 22:19 Відповісти
А можна посилання на якісь першоджерела, де у українців силоміць "вилучають" збіжжя?!
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25.02.2024 07:31 Відповісти
І на цьому наживається 12 чоловік (земельних олігархів) повязаних з ОПою.....
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24.02.2024 22:27 Відповісти
Ем. Якщо обсяг досяг довоєнного рівня, значить проблем з експортом немає, чому тоді моїм батькам за врожай дають у доларах втричі менше, ніж до війни?
Кєнти Зелі мають гарні апетити
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24.02.2024 22:40 Відповісти
А можна конкретні цифри, бо за пай, як давали 10 тисяч у 2021, так і дають у 2023-му. Хоч долар упав тільки на 40%, а не втричі як ти кажеш
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25.02.2024 07:42 Відповісти
Ну да, долар упав на 40%, а купівельна спроможність тих десяти тисяч гривень наскільки впала?
Найменші пайові платять найбільші агрохолдинги, дуже цікаво, де той законопроект який мав унеможливити несправедливі нарахування дивідендів за оренду землі. хтось бачив хочаб якусь схему, чи так з барського плеча...
Я вже мовчу про втрати бюджету на поверненні ПДВ..яке знову-таки отримають зернові трейдери...+ схематоз з відмивання чорного налу, при закупівлі зерна за нал у фермерів, з подальшим виведенням коштів в офшори. Весь світ вже в **** від цього, зерно їде, а гроші не повертаються, дива Тай годі...
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25.02.2024 11:45 Відповісти
Чучєло, я хочу докази про трикратне менше у доларах
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25.02.2024 12:36 Відповісти
Причому тут пай до вартості продукції? Тебе вчили у школі економіки партії слуга народу?
До війни батькам за соняшник давали 900 баксів на руки, зараз 210. Так, ціна олії у світі впала, але в цей час в інший країнах у фермерів купують за 500-550 соняшник.
Розходи на 1га соняшника примірно 270-300 доларів, а дають фермерам 210))
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25.02.2024 19:49 Відповісти
В червні конференція з відновлення України? Війна вже закінчилася? Хто буде інвестувати і куди, коли інвестоване або заберуть "господарі життя", або російські дрони ж ракети розвалять? Саме тому такі заяви на піар того, що не піариться схожі.

А ще влітку вибори в Європейську раду якщо я правильно пам'ятаю.
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24.02.2024 22:59 Відповісти
І в Європарламент також.
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24.02.2024 23:00 Відповісти
Не знаю, що там зі збіжжям, але Анна-Лєна подобається. Як і інше німецьке порно.
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24.02.2024 23:12 Відповісти
Їй тексти теж в ОП пишуть?
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24.02.2024 23:30 Відповісти
Вона говорить до своїх виборців аби вони розуміли нахєра із їхніх кишень допомагають Україні.
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25.02.2024 07:26 Відповісти
Я не знаю, кто некоторое время советует Зеленскому, наверное, сам Путин. Он ставит интересы Украины выше интересов группы олигархов, которые хотят увеличить свои состояния за счет сельскохозяйственных угодий, но европейские фермеры не хотят и не будут за это платить.
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25.02.2024 10:45 Відповісти
Давай більше казок про обіжених польських фермерів, які все ніяк не понажираються займаючись збитковим бізнесом.до речі, чому акцію польських фермерів на кордоні очолюють неофашисти і любителі путіна?
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25.02.2024 12:30 Відповісти
 
 