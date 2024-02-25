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Силы ПВО уничтожили 16 "шахедов" из 18, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed", их запускали из Приморск-Ахтарска и мыса Чауда.

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг ночью атаковал Украину дронами и ракетами

Знищені шахеди
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Дай бог сил та натхнення нашим бiйцям ППО. А кацапи натхнення нам придають, бо святкують 1 сiчня день народження Степана Бандери, а 23 лютого наше свято - Нiмцi розгромили в цей день робiтничо-колгоспне потiшне москальське вiйсько, та так , що членiн вимушений був нам зробити свято навiки, 23-го сiчня 1918 року признав УНР в ii кордонах того часу . Колгоспночервону армiю ж було основано 15 сiчня 1918 року. Кацапы жгите истчьо, муйлуша , сдохни на 29 февраля. Будет знатное сввято, раз в 4-е года. АМИНЬ !!!
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25.02.2024 08:38 Ответить
Над Пирятином збили вблиз автовокзалу. Вперше чув звук дирчика, а потiм як бабахне.
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25.02.2024 08:39 Ответить
А хрінпіду казало що не битиме по території кацапії
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25.02.2024 08:45 Ответить
Всюди пишете одне і теж? Навчитесь читати! Не битиме західною зброєю!
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25.02.2024 10:50 Ответить
 
 