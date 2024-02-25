Силы ПВО уничтожили 16 "шахедов" из 18, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed", их запускали из Приморск-Ахтарска и мыса Чауда.
Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в сообщении.
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