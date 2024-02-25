Сили ППО знищили 16 "шахедів" з 18, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed", їх запускали з Приморськ-Ахтарська та мису Чауда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

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