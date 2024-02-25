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безпілотник (3677) ППО (2928) Повітряні сили (2345)

Сили ППО знищили 16 "шахедів" з 18, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed", їх запускали з Приморськ-Ахтарська та мису Чауда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - йдеться в повідомленні. 

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Знищені шахеди

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Дай бог сил та натхнення нашим бiйцям ППО. А кацапи натхнення нам придають, бо святкують 1 сiчня день народження Степана Бандери, а 23 лютого наше свято - Нiмцi розгромили в цей день робiтничо-колгоспне потiшне москальське вiйсько, та так , що членiн вимушений був нам зробити свято навiки, 23-го сiчня 1918 року признав УНР в ii кордонах того часу . Колгоспночервону армiю ж було основано 15 сiчня 1918 року. Кацапы жгите истчьо, муйлуша , сдохни на 29 февраля. Будет знатное сввято, раз в 4-е года. АМИНЬ !!!
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25.02.2024 08:38 Відповісти
Над Пирятином збили вблиз автовокзалу. Вперше чув звук дирчика, а потiм як бабахне.
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25.02.2024 08:39 Відповісти
А хрінпіду казало що не битиме по території кацапії
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25.02.2024 08:45 Відповісти
Всюди пишете одне і теж? Навчитесь читати! Не битиме західною зброєю!
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25.02.2024 10:50 Відповісти
 
 