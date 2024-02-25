Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Хмельницькій областях та на півдні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід. Під ударом опинилися і південні області.
Південь ворог спочатку атакував ракетами, а потім "шахедам", Як розповіла в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повітряна тривога на Півдні тривала до ранку. Зокрема, окупанти намагалися знищити українську систему ППО.
"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря, – повідомила Гуменюк.
Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед". Гуменюк підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Так, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 год, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.
Результат роботи сил ППО на півдні:
- 1 дрон було знищено над Херсонською областю;
- 2 дрони - над Кіровоградською;
- 3 дрони - над Миколаївською.
Вибухи на Київщині та Хмельницькій області
Вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомили у Київській ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Влада регіону також закликала не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Також звуки вибухів чули мешканці Хмельниччини. За словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у регіоні пролунала серія вибухів.
"Ворог знову завдав удару по Хмельниччині. У Хмельницькому районі було чутно вибухи. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом", - зазначив Тюрін
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