Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Хмельницькій областях та на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід. Під ударом опинилися і південні області.

Південь ворог спочатку атакував ракетами, а потім "шахедам", Як розповіла в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повітряна тривога на Півдні тривала до ранку. Зокрема, окупанти намагалися знищити українську систему ППО.

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"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря, – повідомила Гуменюк.

Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед". Гуменюк підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Так, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 год, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Результат роботи сил ППО на півдні:

1 дрон було знищено над Херсонською областю;

2 дрони - над Кіровоградською;

3 дрони - над Миколаївською.

Вибухи на Київщині та Хмельницькій області

Вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомили у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Влада регіону також закликала не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також звуки вибухів чули мешканці Хмельниччини. За словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у регіоні пролунала серія вибухів.

"Ворог знову завдав удару по Хмельниччині. У Хмельницькому районі було чутно вибухи. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом", - зазначив Тюрін