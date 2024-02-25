Враг ночью атаковал Украину дронами и ракетами

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Хмельницкой областях и на юге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

В ночь на 25 февраля враг атаковал Украину дронами-камикадзе. Одна из атак была направлена вглубь Украины – на центральные регионы с переходом на Запад. Под ударом оказались и южные области.

Юг враг сначала атаковал ракетами, а затем "шахедами". Как рассказала в эфире телемарафона начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, воздушная тревога на Юге продолжалась до утра. В частности, оккупанты пытались уничтожить украинскую систему ПВО.

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"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Но они были сбиты над акваторией моря", - сообщила Гуменюк.

Затем оккупанты начали атаковать Юг несколькими волнами дронов-камикадзе типа "Шахед". Гуменюк подчеркнула, что во время этой атаки у БпЛА были разветвления и по времени, и по направлению. Так, сначала враг в течение полутора часов атаковал дронами в направлении Николаевщины, а следующая атака, длившаяся почти 3 часа, была направлена вглубь Украины – на центральные регионы с переходом на Запад.

Результат работы сил ПВО на юге:

1 дрон был уничтожен над Херсонской областью;

2 дрона – над Кировоградской;

3 дрона – над Николаевской.

Взрывы на Киевщине и Хмельницкой области

Утром 25 февраля в Киевской области работали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Власти региона также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Также звуки взрывов слышали жители Хмельницкой области. По словам первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина в регионе раздалась серия взрывов.

"Враг снова нанес удар по Хмельнитчине. В Хмельницком районе были слышны взрывы. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы. Детали позже", - отметил Тюрин.