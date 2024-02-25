Атака "Шахедами" на Хмельнитчину: поврежден объект инфраструктуры

Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельнитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Работали сили ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры.

Информация о пострадавших или повреждении жилищного фонда не поступала", - говорится в сообщении.

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Атака "Шахедами" 25 февраля

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, уничтожено 16 "шахедов" из 18.

Этим утром Киевщина также была атакована ударными БпЛА. Работала ПВО, вражеские попадания в жилищную и критическую инфраструктуру не зафиксированы.