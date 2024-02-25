Атака "Шахедами" на Хмельнитчину: поврежден объект инфраструктуры
Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельнитчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Работали сили ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры.
Информация о пострадавших или повреждении жилищного фонда не поступала", - говорится в сообщении.
Атака "Шахедами" 25 февраля
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, уничтожено 16 "шахедов" из 18.
Этим утром Киевщина также была атакована ударными БпЛА. Работала ПВО, вражеские попадания в жилищную и критическую инфраструктуру не зафиксированы.
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Александр Заболотнюк
показать весь комментарий25.02.2024 10:06 Ответить Мне нравится 0
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