Атака "Шахедами" на Хмельниччину: пошкоджено об’єкт інфраструктури
Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури.
Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", - йдеться у повідомленні.
Атака "Шахедами" 25 лютого
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, знищено 16 "шахедів" з 18.
Цього ранку Київщина також була атакована ударними БпЛА. Працювала ППО, ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру не зафіксовано
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Александр Заболотнюк
показати весь коментар25.02.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 0
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