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Укрэнерго (640) Запорожская АЭС (665)

"Укрэнерго" возобновило линию питания Запорожской АЭС

аес,запорізька

Энергетики восстановили резервную линию Запорожской атомной станции, обеспечивающую резервное питание объектов на площадке атомной станции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады восстановили надежность питания Днепровского региона. В работу была включена линия 330 кВ, недавно поврежденная российскими обстрелами", - говорится в сообщении.

Это усилило стабильность энергоснабжения Днепропетровщины, энергетические объекты которой восстанавливаются после целенаправленных российских атак.

"Наши бригады все еще продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, от которой зависит надежность питания ЗАЭС. Восстановительные работы проходят только после разрешения военных. Быстро продвигаться нашим специалистам мешают постоянные атаки врага, работа на определенных участках значительно усложнена", - добавили в компании.

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Уряд не дотримується правил і звичаїв ведення війни визнаних міжнародним правом, а саме - утримання окупованих територій лежить на коаїні-окупантові. А ураїнцям знову ж піднімуть вартість електрики, бо ж треба ремонтувати лінії що живлять окуповану ворогом найбільшу в Європі АЕС. Президенте, ти про свій неокупованій народ дбати колись почнеш? Чи твій народ той що вважає себе богообраними? Тоді вали на Синай, в Україні гетьманів достатньо.
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25.02.2024 11:21 Ответить
Так виходить,що укренерго співпрацює з ворогом,та ще й за наші гроші.
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25.02.2024 11:21 Ответить
*****.
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25.02.2024 15:16 Ответить
 
 