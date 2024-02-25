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Укренерго (2579) Запорізька АЕС (1355)

"Укренерго" відновило лінію живлення Запорізької АЕС

аес,запорізька

Енергетики відновили резервну лінію Запорізької атомної станції, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади відновили надійність живлення Дніпровського регіону. В роботу була включена лінія 330 кВ, яка була нещодавно пошкоджена російськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це посилило стабільність енергопостачання Дніпропетровщини, енергетичні об'єкти якої відновлюються після цілеспрямованих російських атак.

"Наші бригади все ще продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, від якої залежить надійність живлення ЗАЕС. Відновлювальні роботи відбуваються лише після дозволу військових. Швидко просуватися нашим фахівцям заважають постійні атаки ворога, робота на певних ділянках значно ускладнена", - додали у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС через обстріли вже другу добу - на одній лінії електропередачі, - Міненерго

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Уряд не дотримується правил і звичаїв ведення війни визнаних міжнародним правом, а саме - утримання окупованих територій лежить на коаїні-окупантові. А ураїнцям знову ж піднімуть вартість електрики, бо ж треба ремонтувати лінії що живлять окуповану ворогом найбільшу в Європі АЕС. Президенте, ти про свій неокупованій народ дбати колись почнеш? Чи твій народ той що вважає себе богообраними? Тоді вали на Синай, в Україні гетьманів достатньо.
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25.02.2024 11:21 Відповісти
Так виходить,що укренерго співпрацює з ворогом,та ще й за наші гроші.
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25.02.2024 11:21 Відповісти
*****.
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25.02.2024 15:16 Відповісти
 
 