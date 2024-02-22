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Новини атака на ЗАЕС
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ЗАЕС через обстріли вже другу добу - на одній лінії електропередачі, - Міненерго

заес,аес,запорізька

Запорізька атомна станція через обстріли другу добу залишається на одній лінії електропередачі. На високовольтній лінії електропередачі тривають роботи.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають роботи на високовольтній лінії електропередачі у Запорізькій області, яка живила Запорізьку атомну електростанцію та була відключена через обстріл напередодні. Наразі ЗАЕС залишається на одній лінії живлення", - йдеться у повідомленні.

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В Міненерго зазначили, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Також там додали, що загалом в енергосистемі немає дефіциту. У короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС, у резерві шість енергоблоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби.

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Нагадаємо, 20 лютого на Запорізькій АЕС було відключено одну з двох повітряних ліній електропередачі ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1", що перебували в роботі.

Зараз у роботі залишається єдина зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України і забезпечує живлення власних потреб станції.

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Міненерго (1405) Запорізька АЕС (1406) атака на ЗАЕС (173)


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