Через ворожий обстріл пошкоджено лінію ЗАЕС, характер ушкоджень встановлено, - "Укренерго"

Після чергового обстрілу росіян пошкоджено лінію Запорізької атомної станції. Фахівці "Укренерго" вже встановили характер ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Після чергового обстрілу росіян, пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної станції. Фахівці "Укренерго" встановили характер ушкоджень. Оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі.

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

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Споживання електроенергії

Добовий максимум споживання 20 лютого був зафіксований близько 11:00. Його рівень був на 1% вище, ніж у понеділок 19 лютого.

Сьогодні, 21 лютого, станом на 09:00 рівень споживання електроенергії на 0,5% нижче за відповідний показник вівторка 20 лютого.

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт та імпорт

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 3 058 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 369 МВт.

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Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії, Польщі, Молдови. Загальний обсяг 1464 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 470 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.