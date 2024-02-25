Половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории, - Умеров
Украина делает все возможное и невозможное, но работа на фронте усложняется без своевременных поставок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме "Украина. Год 2024".
"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, то 50% оружия не поставляется вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории. Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", – сказал глава минобороны Украины.
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+42 Сергей Трофимов 7c913dc7
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Га, Умеров?
- Но ты же коммунист, Иванов!?
И пулемёт застрочил с новой силой.
1. Якщо ви заїдете з перевіркою саме бойової підготовки на самий «проклятий» військами навчальний центр, або на полігон де відновлюють підрозділи, то вас насамперед поведуть в навчальний відділ. Там ви в паперах вам покажуть що центр працює в три зміни
в 95-му році, тобі кажуть: так, на заводі будем виплачувати, може, але на 10% менше зарплати, бо треба на авіацію.
тільки чесно: твої дії? ок, без кацапських слів?
а, ок, нема слів, тільки кацапські, ну от.
Добре казати - "треба було".
і це по дурному виглядає. Треба було Папє Саше не бутилку водки і курева тоді купити, а пачку "Іздєлій №2"
от і зараз треба було би не дивитись на неголеного клоуна, а на якогось Лисого чи бородатого Клоуна (в смислі що як не Бобочка, то був би на його місці інший хтось, навіть Притулений, чи Юля) - і так би напали орки, звісно якби Порошенко був, то не напали б. це всі знають
2. я не дивуюсь нічому, бо з огляду на мудрі наріди по планеті, то це якась як епідемія кретинізму.
3. мені дуже і дуже здається, що "мурахи в пробірці\колбі", то це вже якось не до мурах
тобто, це виглядає смішно, але.... блін, ну вірять же в Яхве чи Аллаха люди? ну так чому б не припустити те що якось так, ну, я за мурах сказав?
ну реально такого дебілізму вроді би не може ж бути? я не можу інакше пояснити! ну просто
а не с бусика в окоп блин
Звичайно усі винуваті крім святих Голоборотьків, які "всі тут", і кожен день нам демонструють приклади "незламності"
я имею в виду то шобло шо выбрали. как грится, їж-мо
не ходил на выборы, но чуть не обосрался от "выбора" нароту
поважнийпан?
Лижет пятки
Ты лежишь словно овощ на грядке
Вся такая спелая
Загорелая
Как дочь далекой республики Чад"
і звільнили наші землі в Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та частину Херсонщини !
Брехня.
Без абсолютної переваги в повітрі над ворогом, велась Афганська війна, яку виграли муджахеди у СССР.
Аналогічно В'єтнамська війна.
Аналогічно перша Чеченська війна.
нє, авіація таки є - вертольотом на корабель якийсь десантували пару дурачків з калашами і захопили. Умєров просто ..... я би сказав ворог. шо воно несе, як спеціально шоб на нас махнулии рукою, до речі, я би махнув, подивитись тільки шо на Шольца гнали козли. і ніхто не вибачився, як і ButtкєвічЪ
А на рахунок В'єтнамської війни, так там американці і не виграли, бо в'єтнамські Івани літали в небі і не було абсолютної переваги.
У В'єтнамі війна йшла 10 років, якщо у нас буде 10 років, то наші втрати навіть перевищать В'єтнам.
Щоб цього не було треба щоб ми швидше звільнили свою територію від рашистів та закінчили війну.
Є хоч якийсь натяк на це на фронті?
Немає. Тільки відступ, хоч і повільний.
І не треба тут казки розповідати, що не можемо, бо не має снарядів для артилерії , мало танків, мало літаків, мало ракет, ітд... захід недостатньо постачає, ітд.
Ні у в'єтнамців, ні у афганців цього взагалі нічого не було. Тому у них і війни так довго були.
Бо воювали з одними автоматами.
А якби була така зброя як у нас то набагато швидше би виграли.
Головне бажання перемогти, якого не має у нашого керівництва. І цим поганим танцюристам, з вищого військово-політичного керівництва завжди щось заважає.
Мільонна армія не може витіснити півмільону армію окупантів?
Гадаєте Хтось у світі повірить в цей маразм?
3.14здаболомназначили аж целого министра обороны.
ну чо, Саддам вел войну, правда один раз обосрался, а второй чуть не повторил судьбу Каддафи, благо просто повесили.
но мы же не такие, Резникофф вон сколько на салфеточках самолетиков нарисовал.
Была новость - чел закончил училище или чет там, на пилота, пришел в ВК, а его ..... в пехоту, он грит - так я же полуготовый на курсы на ф-16, = нет, иди воюй так.
И кстати да, Умеров настолько...... должен бы активно министерствовать, что некогда было бы такие Большие мысли(с) выдавать.
яка саме половина?
та що більша, чи та що менша?
і де, ота половина, бовтається?
Надо чтобы журналисты задали ему вопрос как там дела с арбитражными судами, где миноброны грозилось вернуть деньги и штрафы.
Так, вірно розумію(???)
Це не питання, це ствердження...
Ми не можемо не контролюємо, не вміємо, не бачимо! Дитячий садок! Під час війни!
Ну то ступіться! Дайте дорогу хто може.
Той хто не хоче шукає причини, хто хоче, шукає можливості!