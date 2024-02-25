Половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории, - Умеров

Украина делает все возможное и невозможное, но работа на фронте усложняется без своевременных поставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме "Украина. Год 2024".

"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, то 50% оружия не поставляется вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории. Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", – сказал глава минобороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План на 2024 уже есть, он мощный и сильный, публично о нем не говорим, - Умеров