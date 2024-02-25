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зброя (7281) Умєров Рустем (472)

Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території, - Умєров

рустем,умєров

Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території. Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – сказав очільник міноборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План на 2024-й вже є, він потужний та сильний, публічно про нього не говоримо, - Умєров

Автор: 
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Топ коментарі
+42
А навіщо тоді звільняли Залужного якщо справа у тому що влада не може забезпечити Сили оборони всім необхідним?
Га, Умеров?
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25.02.2024 12:59
+34
А сколько оружия и боеприпасов вы сделали для армии сами?
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25.02.2024 12:59
+25
Так тил у нас Зєлєнскій мав би тримати. З Умєровим. Але замість щайнятися тилом вони займаються піаром з виїздом на фронт для фотосесії і беззмістовними гастролями по закордонах.
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25.02.2024 13:05
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про все після перемоги...
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25.02.2024 13:14 Відповісти
А навіщо тоді звільняли Залужного якщо справа у тому що влада не може забезпечити Сили оборони всім необхідним?
Га, Умеров?
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25.02.2024 12:59 Відповісти
Задовбав вже зеля зі своїми яничаром і сирком російським
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25.02.2024 14:19 Відповісти
- Товарищ комиссар, патроны кончились!
- Но ты же коммунист, Иванов!?

И пулемёт застрочил с новой силой.
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25.02.2024 14:25 Відповісти
А сколько оружия и боеприпасов вы сделали для армии сами?
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25.02.2024 12:59 Відповісти
озброєнння в три рази більше виробила україна - сказав Камишин То чому так, обісцяні брехуни ?
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25.02.2024 15:21 Відповісти
Роман Донік



1. Якщо ви заїдете з перевіркою саме бойової підготовки на самий «проклятий» військами навчальний центр, або на полігон де відновлюють підрозділи, то вас насамперед поведуть в навчальний відділ. Там ви в паперах вам покажуть що центр працює в три зміни



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25.02.2024 12:59 Відповісти
Так тил у нас Зєлєнскій мав би тримати. З Умєровим. Але замість щайнятися тилом вони займаються піаром з виїздом на фронт для фотосесії і беззмістовними гастролями по закордонах.
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25.02.2024 13:05 Відповісти
За навчальні центри відповідав улюбленець преЗЕдента, як командувач Сухопутних військ...
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25.02.2024 13:07 Відповісти
Залужний максимально допомагав впроваджувати нові програми підготовки та центри підготовки, щоб не витрачати час на боротьбу з цим бюрократичним монстром....згадайте, коли Залужний став керівником Генштабу і чим йому прийшлося займатися в першу чергу...
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25.02.2024 13:31 Відповісти
Бо тупі, шукають собі месію, так само як і кацапи.
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25.02.2024 13:32 Відповісти
Знав. Тому і робив, що міг попри спротив ОПи. Хоча для вас ще раз на біс: тилом має займаєтися не Головком, а Верховний через міністра оборони. Залужний не був ні Верховним, ні міністром. Ще якісь запитання є?
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25.02.2024 13:45 Відповісти
Нікуя сєбє тобі методичку змінили. Дивись не обісрись від такого різкого переказування в повітрі.
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25.02.2024 15:31 Відповісти
Так може свої ВПС потрібно було підтримувати і розвивати на протязі 30 років? А що там з тими керівниками які пограбували країну, в Монако? Так все добре..
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25.02.2024 13:00 Відповісти
мммм
в 95-му році, тобі кажуть: так, на заводі будем виплачувати, може, але на 10% менше зарплати, бо треба на авіацію.
тільки чесно: твої дії? ок, без кацапських слів?
а, ок, нема слів, тільки кацапські, ну от.
Добре казати - "треба було".
і це по дурному виглядає. Треба було Папє Саше не бутилку водки і курева тоді купити, а пачку "Іздєлій №2"
от і зараз треба було би не дивитись на неголеного клоуна, а на якогось Лисого чи бородатого Клоуна (в смислі що як не Бобочка, то був би на його місці інший хтось, навіть Притулений, чи Юля) - і так би напали орки, звісно якби Порошенко був, то не напали б. це всі знають
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25.02.2024 13:46 Відповісти
Я про відповідальність, но нарід цим не дуже переймається, памʼять як у гупі, сьогодні кидаються на ЗЕ, хоча вчора за нього голосували, а завтра проголосують ще за якогось довбня, чи взагалі на вибори не підуть. А ті хто обікрав країну, в них все добре, головне щоб нарід далі тупішав, і не задавав незручних питань. Хто зараз во всьому винен? Західні партнери!!! А авжеж ..
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25.02.2024 14:23 Відповісти
1. пишуть шо у гупі таки пам.ять є
2. я не дивуюсь нічому, бо з огляду на мудрі наріди по планеті, то це якась як епідемія кретинізму.
3. мені дуже і дуже здається, що "мурахи в пробірці\колбі", то це вже якось не до мурах
тобто, це виглядає смішно, але.... блін, ну вірять же в Яхве чи Аллаха люди? ну так чому б не припустити те що якось так, ну, я за мурах сказав?
ну реально такого дебілізму вроді би не може ж бути? я не можу інакше пояснити! ну просто
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25.02.2024 14:41 Відповісти
твари у власти
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25.02.2024 13:01 Відповісти
А льоха "залатоє яйцо" казав що все добре....зільоні йому так дякували з вєрную службу... А тепер аж.....50 відсотків не поступає на фронт. А у цьому хто винен , ЗАЛУЖНИЙ, ЗАБРОДСЬКИЙ , ШАПТАЛА ...чи ті хто не організував своєчасне поступлення *********** на фронт ? А хто в Авдіївці не побудував укріплених позицій? Знову хтось? Може Байден у цьому винен?
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25.02.2024 13:03 Відповісти
байден байден!
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25.02.2024 13:36 Відповісти
І Трамп. Абєзатєльно ісчо Трамп.
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25.02.2024 17:12 Відповісти
..винуваті усі, по усьому Світі окрім, звісно, шашличніків-розміновувачив зєлєнських, обезголовивших ЗСУ у відповідальний момент, при тому значно підсиливши дермаківсько-татаровсько-портновську банду
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25.02.2024 13:03 Відповісти
Все потому что хитрожопые политики на Западе не хотят что бы ***** проиграл войну, им нуже затяжной конфликт что бы ***** думал только про Украину.
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25.02.2024 13:03 Відповісти
Ты просто не умееш анализировать. На Западе горы вооружений.
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25.02.2024 13:11 Відповісти
ну да, тока на них надо кому то ездить.
а не с бусика в окоп блин
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25.02.2024 13:38 Відповісти
Ви про Порошенка ще забули згадати...
Звичайно усі винуваті крім святих Голоборотьків, які "всі тут", і кожен день нам демонструють приклади "незламності"
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25.02.2024 13:09 Відповісти
Додай ще поляків і Порошенка і книжки можеш писати
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25.02.2024 13:13 Відповісти
ну, если дураки мочатся с дураками, то я не знаю, стоит ли обвинять Запад что дураки - дураки?
я имею в виду то шобло шо выбрали. как грится, їж-мо
не ходил на выборы, но чуть не обосрался от "выбора" нароту
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25.02.2024 13:31 Відповісти
в яку країну послом поїде цей поважний пан?
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25.02.2024 13:03 Відповісти
Чад - від умерова уже "кумарить"
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25.02.2024 13:15 Відповісти
"Плещет волна
Лижет пятки
Ты лежишь словно овощ на грядке
Вся такая спелая
Загорелая
Как дочь далекой республики Чад"
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25.02.2024 13:28 Відповісти
в Іран
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25.02.2024 13:16 Відповісти
Умеров, где Гром-2 = Сапсан? Ладно, хотя бы половина от него? В асфальте?
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25.02.2024 13:09 Відповісти
це твої проблеми,не наші.
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25.02.2024 13:11 Відповісти
при Генералі Залужному все зоходило

і звільнили наші землі в Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та частину Херсонщини !
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25.02.2024 13:13 Відповісти
Добре, що просто звільнили... дивлячись на рейтинги, могли і посадити, як Червінського з Дудіним!
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25.02.2024 13:56 Відповісти
...без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", - сказав очільник міноборони України.
Брехня.
Без абсолютної переваги в повітрі над ворогом, велась Афганська війна, яку виграли муджахеди у СССР.
Аналогічно В'єтнамська війна.
Аналогічно перша Чеченська війна.
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25.02.2024 13:14 Відповісти
так і хусити - нема авіації, але блін мають ракети шо навіть до Ізраїлю пуляють.
нє, авіація таки є - вертольотом на корабель якийсь десантували пару дурачків з калашами і захопили. Умєров просто ..... я би сказав ворог. шо воно несе, як спеціально шоб на нас махнулии рукою, до речі, я би махнув, подивитись тільки шо на Шольца гнали козли. і ніхто не вибачився, як і ButtкєвічЪ
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25.02.2024 13:27 Відповісти
Ну як, Афганістан відчуває себе переможцем? А Чечня?

А на рахунок В'єтнамської війни, так там американці і не виграли, бо в'єтнамські Івани літали в небі і не було абсолютної переваги.
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25.02.2024 13:28 Відповісти
Але ж скільки втрат в них було. Також і в'єтнамці перемогли американців, а потім червоних кхмерів і китайців, але навіть у 1980 вони були біднішими за СРСР. Їх військовим на вихідні давали одну пляшку горілки без їжі і вони випрошували їжу у солдат СРСР на базах. Україна може перемогти такою ж ціною, але після цього стати фактично Сомалі за добробутом громадян.
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25.02.2024 13:28 Відповісти
Ще слід додати, яка народжуваність у всіх цих країнах була в той час. З нашою народжуваністю таке Сомалі довго не протягне. Але це схоже взагалі на горі нікого не хвилює.
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25.02.2024 13:34 Відповісти
В Сомалі зараз "людина, як робить кар'єру" має мінімум трьох дітей. А так 7-10 дітей це звичайна справа. Так що м'ясом закидати росіян теоретично можна, але це призведе до швидкого занепаду України в найближчі десятиліття після такої "перемоги".
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25.02.2024 13:38 Відповісти
А у нас зараз мало втрат?
У В'єтнамі війна йшла 10 років, якщо у нас буде 10 років, то наші втрати навіть перевищать В'єтнам.
Щоб цього не було треба щоб ми швидше звільнили свою територію від рашистів та закінчили війну.
Є хоч якийсь натяк на це на фронті?
Немає. Тільки відступ, хоч і повільний.
І не треба тут казки розповідати, що не можемо, бо не має снарядів для артилерії , мало танків, мало літаків, мало ракет, ітд... захід недостатньо постачає, ітд.
Ні у в'єтнамців, ні у афганців цього взагалі нічого не було. Тому у них і війни так довго були.
Бо воювали з одними автоматами.
А якби була така зброя як у нас то набагато швидше би виграли.
Головне бажання перемогти, якого не має у нашого керівництва. І цим поганим танцюристам, з вищого військово-політичного керівництва завжди щось заважає.
Мільонна армія не може витіснити півмільону армію окупантів?
Гадаєте Хтось у світі повірить в цей маразм?
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25.02.2024 13:46 Відповісти
Пора повертати баригу Порошенка і кровавого пастора, ті швидко все знайдуть, може не все, але такого ******* точно не буде
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25.02.2024 13:14 Відповісти
Так це Захід винний в тому, що ви.зеушльопки нічого не виробили за 2 роки? Пдрсизекончені!
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25.02.2024 13:15 Відповісти
Знову хтось винен, а не лідор тряпки.
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25.02.2024 13:17 Відповісти
Ставки повышаются. Сегодня дежурным 3.14здаболом назначили аж целого министра обороны.
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25.02.2024 13:21 Відповісти
ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", - сказав очільник міноборони України Джерело: \\\\\\\\

ну чо, Саддам вел войну, правда один раз обосрался, а второй чуть не повторил судьбу Каддафи, благо просто повесили.
но мы же не такие, Резникофф вон сколько на салфеточках самолетиков нарисовал.
Была новость - чел закончил училище или чет там, на пилота, пришел в ВК, а его ..... в пехоту, он грит - так я же полуготовый на курсы на ф-16, = нет, иди воюй так.
И кстати да, Умеров настолько...... должен бы активно министерствовать, что некогда было бы такие Большие мысли(с) выдавать.
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25.02.2024 13:22 Відповісти
про большие яйца уже было ?
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25.02.2024 13:22 Відповісти
Як там брат Аслан за кордоном? Додому не тягне?
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25.02.2024 13:26 Відповісти
не зрозумів!
яка саме половина?
та що більша, чи та що менша?
і де, ота половина, бовтається?
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25.02.2024 13:30 Відповісти
В Умэрова краще запитувати про Лайфсел, можливо в тому хочаб він шось розуміє.
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25.02.2024 13:31 Відповісти
95 квартал, банду коломойського і слуг народу до верстатів на оборонні заводи. Хай послужать народу ці гниди
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25.02.2024 13:31 Відповісти
Винні союзники, можем розходитись
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25.02.2024 13:31 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові
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25.02.2024 13:33 Відповісти
Жужа вже чистить пір'ячко...
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25.02.2024 13:55 Відповісти
А то что оплачивало министерство оброны по липовым контрактам вообще не придет никогда
Надо чтобы журналисты задали ему вопрос как там дела с арбитражными судами, где миноброны грозилось вернуть деньги и штрафы.
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25.02.2024 13:34 Відповісти
Вони думали наприкінці лютого 2022 року, що Київ візьмуть, тому гроші переводили за кордон назавжди.
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25.02.2024 13:37 Відповісти
А половина грошової допомоги розкрадається «слугами», 17млрд знову йде на асфальт, а половина гуманітарної допомоги гниє на складах, через що також гинуть військові - забув ще додати Умєров.
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25.02.2024 13:35 Відповісти
Цим зрадникам США припинили постачати дані розвідки після звільнення Залужного. Але зброю ще будуть поки що постачати.
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25.02.2024 13:35 Відповісти
Головне, що в нього план є
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25.02.2024 13:49 Відповісти
Міністрррр, так ти проти зєлі? Саме його мета позбавити Україну будь-якої допомоги.
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25.02.2024 13:50 Відповісти
МЛЯТЬ, А МОЖЕ ПОРА ВЖЕ САМИМ ЗБРОЮ РОБИТИ, А МОЖЕ ПОРА ЗАВОДИ БУДУВАТИ , ТАК ЯК ЦЕ РОБИЛИ НІМЦІ В ДРУГУ СВІТОВУ - В ЗАВОДАХ, ЯКІ ПОБУДОВАНІ В ГОРАХ , ПІД ЗЕМЛЕЮ, В КАТАКОМБАХ ?????????
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25.02.2024 13:54 Відповісти
кращебздох на запитання про корупцію "все чисто"... Кококо яйця по 17...
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25.02.2024 13:55 Відповісти
Дятел.
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25.02.2024 13:55 Відповісти
***** перезагруженный
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25.02.2024 14:01 Відповісти
Так а чья это работа?Залужный уже не мешает.Менеджеры ху...вы.Суки зелёные.
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25.02.2024 14:07 Відповісти
Україна не має своєї зброї, бо зрадники при владі ,які нищать державу Україна та її людей...
Так, вірно розумію(???)
Це не питання, це ствердження...
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25.02.2024 14:53 Відповісти
А вам уродам влада для чого дана? Робіть зброю, снаряди, міни.... Ваша зелена влада увійде в історія як гнили, що обкрадали власну армію під час війни
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25.02.2024 14:55 Відповісти
Своєчасне постачання то задача і робота влади, МО, керівництва ЗСУ і відповідальність за своєчасне постачання!
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25.02.2024 15:23 Відповісти
Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території, - питається а накуя українському народові владаюкотра обіцяда що все буде вчасно і яка є відповідальною за "вчасно" ???
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25.02.2024 15:24 Відповісти
*****, знов виправдання.
Ми не можемо не контролюємо, не вміємо, не бачимо! Дитячий садок! Під час війни!
Ну то ступіться! Дайте дорогу хто може.
Той хто не хоче шукає причини, хто хоче, шукає можливості!
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25.02.2024 15:46 Відповісти
А скільки коштів розікрали потвори??
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25.02.2024 16:38 Відповісти
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25.02.2024 19:28 Відповісти
"...А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо..."
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25.02.2024 19:25 Відповісти
 
 