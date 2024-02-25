В Запорожье прогремел взрыв
Днем 25 февраля в Запорожье прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении.
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+5 Олександр ВАЛОВИЙ
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14.52 вибух
Федоров дійсно думає, що його ТГканал допомагає
А не на ТГ каналах фігню писати
Усе інше, то від лукавого…
Украіна переможе! Тримаймося разом та знищуймо московитів, як на передовій так і у тилу!
Слава Україні
у орків супутників нема?
ти тупо підставляєш людей = тим більше мусора можуть любого(може хтось підплатив?) взяти і сказати шо "дзвонар".
блін, а телефон забрати і там "знайти" якісь фото, без понятих і т.д., то це взагалі "держзрада".
ти хоч розумієш що тут при баблі можна замовити мусорам напр. конкурента, чи там багатенького хахаля якщо ти баба - і все, = "дзвонар".
АГА!!!! ми ж млін в Європу йдемо, ну-ну. да на хріну нас таких як ти хотіли бачити.
там то.
ти совок, - взять і ггастгєлять, фсьо. Ну а якщо підставили, то .....
і так тисячу-дві, три, мало? ну так доб.єтесь шо буде більше, тьху!
дзвонар блін.(ясно я не кажу про уродів шо тупо 20 людей бачили шо вони наводять і т.д., ну але ... покажи мені такого? ну просто шоб явний наводчик палився? а мусорам = полє раздолє, сади лохів, коси бабло, ти цього хочеш? ти совок)
Ти хоч розумієш шо це тупо просто чорноземне поле для .... а, ну, я і писав шо сталінцям головне - вот врах - бєй.
не переймайся, йдемо в Європу, уті-путі, бубочка нашевсьо.
блін, вроді би старався написати зрозуміло і ОТ
ось тобі й на.те
дай номер разунку - вишлю ящик презервативів, надіюсь не продовжи.те рід з такими розумовими здібностями, бо це смішно, хоча й не рекорд
Та і наших "хохлів" косящих "пад русских" теж багато.
Навіть, якщо ждун тільки кожен десятий, то цифра набігає солідна. На ЗАЕС практично весь персонал і їх сім'ї вихідці з росії і російськими паспортами, тому окупанти панькаються з ними.
і куда ти побіжиш?
хворий, ти реально зі своїм Аллахом всіх тут дістав. При чому тут Аллах, коли ти його раб і навіть ім.я Аллах не маєш згадувати подумки? мені можна, Аллаха не існує.
вибач, я реально тобі бажаю раку. ну просто смішно - чи ти побіжиш в мечеть, чи до лікаря?
"омінь"!
слаба на голову людина, як у нас на Сумщині кажуть.