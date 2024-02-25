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взрыв (6503) Запорожье (2571)

В Запорожье прогремел взрыв

вибух

Днем 25 февраля в Запорожье прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+5
Шукайте та вивішуйте на ліхтарних стовпах, отих дзвонарів-ЖДУНІВ від орків! Без їх участі, тут не обійшлося!
Усе інше, то від лукавого…
Украіна переможе! Тримаймося разом та знищуймо московитів, як на передовій так і у тилу!
Слава Україні
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25.02.2024 15:12
+4
Балістика летить дуже швидко....
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25.02.2024 15:11
+4
Ждунів у Запоріжжі як блох на кудлатій собаці. По даним перепису 1989 року в Запоріжжі етнічні росіяни становили 53%, із них хто проживає в місті менше 5 років 9% від загальної кількості росіян.
Та і наших "хохлів" косящих "пад русских" теж багато.
Навіть, якщо ждун тільки кожен десятий, то цифра набігає солідна. На ЗАЕС практично весь персонал і їх сім'ї вихідці з росії і російськими паспортами, тому окупанти панькаються з ними.
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25.02.2024 15:31
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14.51 загроза ... на ТГ каналі
14.52 вибух
Федоров дійсно думає, що його ТГканал допомагає
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25.02.2024 15:03 Ответить
Балістика летить дуже швидко....
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25.02.2024 15:11 Ответить
тому і потрібно "розділяти" звукові сигнали при оголошенні ....
А не на ТГ каналах фігню писати
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25.02.2024 15:19 Ответить
Я тоже считаю, что сигналы тревоги на по радио объявлять. Так быстрее оповещать.
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25.02.2024 15:25 Ответить
Шукайте та вивішуйте на ліхтарних стовпах, отих дзвонарів-ЖДУНІВ від орків! Без їх участі, тут не обійшлося!
Усе інше, то від лукавого…
Украіна переможе! Тримаймося разом та знищуймо московитів, як на передовій так і у тилу!
Слава Україні
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25.02.2024 15:12 Ответить
яких блін дзвонарів?
у орків супутників нема?
ти тупо підставляєш людей = тим більше мусора можуть любого(може хтось підплатив?) взяти і сказати шо "дзвонар".
блін, а телефон забрати і там "знайти" якісь фото, без понятих і т.д., то це взагалі "держзрада".
ти хоч розумієш що тут при баблі можна замовити мусорам напр. конкурента, чи там багатенького хахаля якщо ти баба - і все, = "дзвонар".
АГА!!!! ми ж млін в Європу йдемо, ну-ну. да на хріну нас таких як ти хотіли бачити.
там то.
ти совок, - взять і ггастгєлять, фсьо. Ну а якщо підставили, то .....
і так тисячу-дві, три, мало? ну так доб.єтесь шо буде більше, тьху!
дзвонар блін.(ясно я не кажу про уродів шо тупо 20 людей бачили шо вони наводять і т.д., ну але ... покажи мені такого? ну просто шоб явний наводчик палився? а мусорам = полє раздолє, сади лохів, коси бабло, ти цього хочеш? ти совок)
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25.02.2024 15:27 Ответить
Таваріщь, у Вас шапка горить!
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25.02.2024 15:33 Ответить
просто, я ж написав. шо за таким "макаром", тобі жінка напр., зажме ділитись квартирою, дасть 10к. євро мусору, чи кому там = ти "звонар".
Ти хоч розумієш шо це тупо просто чорноземне поле для .... а, ну, я і писав шо сталінцям головне - вот врах - бєй.
не переймайся, йдемо в Європу, уті-путі, бубочка нашевсьо.
блін, вроді би старався написати зрозуміло і ОТ
ось тобі й на.те
дай номер разунку - вишлю ящик презервативів, надіюсь не продовжи.те рід з такими розумовими здібностями, бо це смішно, хоча й не рекорд
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25.02.2024 15:45 Ответить
Чувак, а ти часом не Зєлєнскій без суфлера? Перечитай, що з тебе випало...
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25.02.2024 16:21 Ответить
Шановний товариство, провій Сравку, ой, та ні, Єрмак, не мішай, тут товариша вичисляють, ах, так, саме тому я логічно говорю шо тобі непонятно, ну, тим хто за поганих кандидатів має бути незрозуміло, тобто логіки нема = досвідос, оп, вичислили, чекай.те
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25.02.2024 16:26 Ответить
Может ли дутый комплекс ПВО "надуть" противника?
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25.02.2024 15:38 Ответить
Ждунів у Запоріжжі як блох на кудлатій собаці. По даним перепису 1989 року в Запоріжжі етнічні росіяни становили 53%, із них хто проживає в місті менше 5 років 9% від загальної кількості росіян.
Та і наших "хохлів" косящих "пад русских" теж багато.
Навіть, якщо ждун тільки кожен десятий, то цифра набігає солідна. На ЗАЕС практично весь персонал і їх сім'ї вихідці з росії і російськими паспортами, тому окупанти панькаються з ними.
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25.02.2024 15:31 Ответить
да там вати 80% - останній перепис зебілів це підтвердив (2019)... а хто обирав Богуслаєва? ****** бидло з Моторшиш...
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25.02.2024 15:55 Ответить
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25.02.2024 15:33 Ответить
побажання раку
і куда ти побіжиш?
хворий, ти реально зі своїм Аллахом всіх тут дістав. При чому тут Аллах, коли ти його раб і навіть ім.я Аллах не маєш згадувати подумки? мені можна, Аллаха не існує.
вибач, я реально тобі бажаю раку. ну просто смішно - чи ти побіжиш в мечеть, чи до лікаря?
"омінь"!
слаба на голову людина, як у нас на Сумщині кажуть.
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25.02.2024 16:36 Ответить
 
 