Вдень 25 лютого у Запоріжжі прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

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"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", - згодом додав Федоров.