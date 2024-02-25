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Зеленский (19056) пресс-конференция (320)

Пресс-конференция президента Зеленского. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Трансляцию пресс-конференции президента Зеленского смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Главреду Цензор.НЕТ Бутусову второй год подряд отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского: "Значит снова будут делать показуху"
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Топ комментарии
+21
я не дивлюся - настрій на вихідний не хочу спаплюжити
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25.02.2024 17:13
+19
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25.02.2024 17:07
+15
Мене вистачило на 2 секунди. Вимкнув.
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25.02.2024 16:59
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Наступного тижня Зеленський їде в Албанію з офіційним візитом.
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25.02.2024 16:59 Ответить
Мене вистачило на 2 секунди. Вимкнув.
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25.02.2024 16:59 Ответить
я не дивлюся - настрій на вихідний не хочу спаплюжити
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25.02.2024 17:13 Ответить
Видосиками уже и так достал. Слава Богу что не на всех каналах транслируют.
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25.02.2024 17:18 Ответить
Я ніколи не дивлюся !
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26.02.2024 07:21 Ответить
Я перемикаю на першій секунді всі 5 років і до того ненавиділа всіх ВИРОДКІВ З ШАПІТО🤢🤡🎪95
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26.02.2024 08:23 Ответить
Прослухала аналіз від пана Тараса Черновола , який розклав , все коротко по поличкам , як зеКЛОПЯРА ВГРИЗСЯ В ТІЛО І ДУШУ України , мертвою хваткою Всі хто проти , БАНДИ ЗЕУРОДІВ після 20 травня , виявляється агенти паРаши 😀
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26.02.2024 08:29 Ответить
А можна подивитися на запрошених журналістів? Це багато про що говорить!
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25.02.2024 17:07 Ответить
Мосєйчучка...на цьому в принципі і все.
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25.02.2024 17:17 Ответить
**********
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25.02.2024 17:57 Ответить
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25.02.2024 17:07 Ответить
На закуску ризикнули випустити ішака. Ото вже буде потіхи. Нагородить на купу всякої всячини. Не в моїх силах дивитись та слухати це чмо.
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25.02.2024 17:13 Ответить
Хтось дивиться чі слухає це лайно?
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25.02.2024 17:20 Ответить
Тепла ванна 🤡
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25.02.2024 17:21 Ответить
Тепле болото.
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25.02.2024 17:37 Ответить
тепла сеча для бидлонарІду...
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25.02.2024 18:08 Ответить
Цікаво, який новий перл буде від янетряпки і янелоха))
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25.02.2024 17:31 Ответить
Бутусова два роки поспіль не допускають до подібних заходів,щоб уникнути конкретних запитать,а реготіну ср@кол#зів.
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25.02.2024 17:34 Ответить
Припиніть! Не знущайтеся над українцями!
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25.02.2024 17:35 Ответить
Самі кращі слухачі цього "оратора" це москалі ! А особливо -- фсб ! Нам все це до сідниці. Дуже схоже на "пресконференцію" ху№ла. Все завчено і відрежисовано . Тьху !!!
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25.02.2024 17:49 Ответить
Його потрібно судити по діям, а дії страшні.
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25.02.2024 18:12 Ответить
Не буду навіть вмикати.
Що воно може сказати
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25.02.2024 18:15 Ответить
Подивилась відео Бутусова про події , які передували нападу.
Голова ЦРУ говорив за Гостомельський аеропорт, який кацапи планували використати як плацдарм для захоплення Києва. А тепер згадайте що ця тварь зумисно вивела всіх військових звідти, фактично на догоду кацапам. А нащо зустрічати ворожий десант. Нехай закріплюються.
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25.02.2024 18:18 Ответить
Хто дивиться, як там ? Потужно виступає?
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25.02.2024 18:37 Ответить
Кажуть було так "потужно", що в країні жодної калюжі і цілих мішків з мукою не залишилося .
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26.02.2024 06:42 Ответить
Гамно возит.
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25.02.2024 18:48 Ответить
Не слухаю цю суцільну брехню
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25.02.2024 18:51 Ответить
Згідно рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014, (яке є остаточним і не може бути оскарженим).
Презедент України обирається строком на п»ять років з часу його обрання, і ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України, таким чином всі заяви хренпіду, жОПи чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.

(Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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25.02.2024 19:57 Ответить
А Ви в курсі, що вони поклали хер на Конституцію вже дуже давно. Вкраїнчики хавають лайно з телевізора аж бігом. Завтра скажуть, що тепер дЄрьмак буде їх царем і це зіжруть.
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25.02.2024 22:46 Ответить
Коли у гаранта замість голови жОПА, Конституція перетворюється на туалетний папір.
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27.02.2024 23:59 Ответить
ВИБОРИ!!!!!!!!! Нам ТРЕБА проводити вибори!!!!!!!!!!! ЗЄлайно треба вичищати із влади!!!!!!!!!!!! Одні матюки на думці
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25.02.2024 20:25 Ответить
якась фєйкова фраза прєзидент зєлєнский. президент і зеленський немають нічого спільного це дві різні речі . це чмо хтось називає президентом? зеленський це наркоман низького готунку клоун в якого відсутня совість та будь яке відчуття провини або взагалі усвідомлення що він особисто наробив узявши на себе відповідальність бути тим ким його прихзначив ***... утий пратушев.йому давно потрібно було передозуватися а він бачите живе і ще і виступає бодьоро
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25.02.2024 22:24 Ответить
Голова говяжа, *****
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25.02.2024 22:44 Ответить
Как я сочувствую людям, которые по роду своей деятельности должны все это слушать!
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25.02.2024 23:07 Ответить
..що воно..***..ь ..меле!!??? Ну набір слів... ніякої розумової логики!! ****... як гидко дивитися і слухати цей паскудний хрип!! Щоб ви..73 відсотки ідіотів..що притягнули війну в Україну... повиздихали..барани!
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25.02.2024 23:28 Ответить
нелігитимний президент - це російський наратив . Ні, Вововчка з 20 травня - пакуй речі . І передай владу уряду національної єдності +Залужний
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25.02.2024 23:31 Ответить
Там все однакове.
Я начальник - ти гівно.
Чи я таких потрібний, як собаці блохи.
Чи я завжди прави, бо правий.
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26.02.2024 01:11 Ответить
Зрежисоване по ролям позорище.
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26.02.2024 08:49 Ответить
КЛОУН
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26.02.2024 10:40 Ответить
не ображайте Клоунів. Клоуни смішать до сліз, а від цього гнойка всі вже плачуть кривавими сльозами.
Ну 73% как ржоцца? Хуже нє стало? Зробили "їх" разом? Як вам "я ваш вирок"? Причинно наслідкові зв'язки вашого вибору спостерігаєте в реальному часі?
Не актор, не політик, не клоун, не верховний головнокомандувач. Продовжує знімати у-
порно відео про себе.
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28.02.2024 00:17 Ответить
" Посиденьки у кокошниках !"
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...

Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ???
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі

знаєте куди
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26.02.2024 12:43 Ответить
Слухати нічого! Одним словом: все скоротити, оптимізувати, об'єднати, розвалити! Хай почне зі свого ОП, а далі вже дивиться хто сидить у кабінетах, чи він повинен там сидіти і чому не в армії?! Доречі вже навіть німці наголосили на зменшенні фінансування саме виплат для бюджетників. Вони підрахували, що кількість дитячих садочків, шкіл, вишів зменшується, а значить дітей, студентів у них теж. Так навіщо платити більше!!?? А куди тоді, питання, ділись працівники тих садочків, вишів?! Якщо оптимізували, то чому не направили відразу з місця роботи до ТЦК?!
А Німеччина гроші вміє рахувати. Де-де, а у Німеччині євро не впаде на землю!
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27.02.2024 08:16 Ответить
 
 