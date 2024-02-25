Пресконференція президента Зеленського. ПОВНЕ ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України.
Трансляцію пресконференції президента Зеленського дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Luk Viktor
показати весь коментар25.02.2024 17:13
+19 Алекс Скела
показати весь коментар25.02.2024 17:07
+15 Oleksii Magas
показати весь коментар25.02.2024 16:59
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Будь ласка, зачекайте...
Що воно може сказати
Голова ЦРУ говорив за Гостомельський аеропорт, який кацапи планували використати як плацдарм для захоплення Києва. А тепер згадайте що ця тварь зумисно вивела всіх військових звідти, фактично на догоду кацапам. А нащо зустрічати ворожий десант. Нехай закріплюються.
Презедент України обирається строком на п»ять років з часу його обрання, і ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України, таким чином всі заяви хренпіду, жОПи чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.
(Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Я начальник - ти гівно.
Чи я таких потрібний, як собаці блохи.
Чи я завжди прави, бо правий.
Ну 73% как ржоцца? Хуже нє стало? Зробили "їх" разом? Як вам "я ваш вирок"? Причинно наслідкові зв'язки вашого вибору спостерігаєте в реальному часі?
Не актор, не політик, не клоун, не верховний головнокомандувач. Продовжує знімати у-
порно відео про себе.
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...
Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ???
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі
знаєте куди
А Німеччина гроші вміє рахувати. Де-де, а у Німеччині євро не впаде на землю!