Украинское ПВО невозможно усилить без США, - Зеленский
Президент заявил, что найти возможность усиления украинской системы ПВО без Соединенных Штатов невозможно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".
"Когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового – это оружие. В большинстве своем все эти деньги – это оружие, поэтому вы понимаете, какой будет результат. Тут у меня нет резерва, у нас есть оружие, которое есть", – объяснил он.
Зеленский рассказал, что Украина будет искать другие возможности покупать оружие, брать дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров. В этом контексте он отметил, что система Patriot стоит 1,5 млрд, но ее невозможно купить без США.
"Вот и ответ, можно ли усилить ПВО Украины без США? - Нет. Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире есть альтернативой - в низком количестве, поэтому, когда мы говорим об альтернативе помощи США или деньги, - деньги мы найдем, мы не найдем такое количество оружия", – добавил он.
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Погано без резерву, але у Гандруші до Торчіля напевне є, те що треба...
Почему Генерал Залужный предатель а Голобородько и его пацаны типа дЕрмак Татаровы Гетьманцевы и прочие дебилы круче чем Порошенко в 2014...типа Термос...,а Коломойский и Кучма наши Днепропетровские чуваки...🤣 типа Трамп наш...
При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування. Він являтиме собою ЗРК «мінімальної комплектації», повністю готовий до бойового застосування. Власне, на його основі й буде розроблено ЗРС у наступні два роки.
ціна цього пакета 1млрд, окрім Patriot пакет включає багато іншої зброї
Не зрозуміло, звідкіля 1.5млрд за Patriot...
One Patriot air defense battery and munitions;
тобто це с ракетами, та ще багато чого в пакеті
Всі вказують ціну 3-https://zn.ua/UKRAINE/vozmozhnosti-sistemy-pvo-patriot-kotoruju-dolzhna-poluchit-ukraina-ohranicheny-ar.html 4млн, за ракету
Де вже взялась ціна в 2 рази більше?
https://english.defensie.nl/latest/news/2023/04/13/defence-to-publish-more-information-about-deliveries-to-ukraine Наприклад Нідерланди надали до 13.04.2023 зброї на 1.2млрд
котра включає 2 пускові патріот та ракети, та багато ще чого
якось не виходить, те що надали на суму 1.5млрд