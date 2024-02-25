РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13241 посетитель онлайн
Новости
1 777 20
Зеленский (19056) оружие (10029) ПВО (2494) США (24852)

Украинское ПВО невозможно усилить без США, - Зеленский

зеленський

Президент заявил, что найти возможность усиления украинской системы ПВО без Соединенных Штатов невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".

"Когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового – это оружие. В большинстве своем все эти деньги – это оружие, поэтому вы понимаете, какой будет результат. Тут у меня нет резерва, у нас есть оружие, которое есть", – объяснил он.

Зеленский рассказал, что Украина будет искать другие возможности покупать оружие, брать дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров. В этом контексте он отметил, что система Patriot стоит 1,5 млрд, но ее невозможно купить без США.

"Вот и ответ, можно ли усилить ПВО Украины без США? - Нет. Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире есть альтернативой - в низком количестве, поэтому, когда мы говорим об альтернативе помощи США или деньги, - деньги мы найдем, мы не найдем такое количество оружия", – добавил он.

Читайте также: Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Головне що клістрони можна вилучати без США, так, зелена мразота?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:17
+6
На окончание работ по собственному ЗРК СД-300 "Луч" просил каких-то 40 млн. с начала 2020 года.
показать весь комментарий
25.02.2024 18:17
+6
А ескаватори та асфальтовкладачі не підійдуть? То може ''автозаки'' яких ти накупляв?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:
- Без пищи люди не могут существовать.

(А. П. Чехов, "Учитель словесности")
показать весь комментарий
25.02.2024 18:11 Ответить
А где же обещанные собственные комплексы и собственные радары от "Искры"?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:14 Ответить
так оно же как пришло к власти "зарубило" все программы и перестало финансировать военные разработки....для него дороги ж было главное, что б бурята не укачало в БТРе
показать весь комментарий
25.02.2024 23:18 Ответить
"Тут у мене немає резерву" - сказав Торчіль
Погано без резерву, але у Гандруші до Торчіля напевне є, те що треба...
показать весь комментарий
25.02.2024 18:15 Ответить
На окончание работ по собственному ЗРК СД-300 "Луч" просил каких-то 40 млн. с начала 2020 года.
показать весь комментарий
25.02.2024 18:17 Ответить
Ну да, твой нестиранный свитер и треники убедили американцев в необходимости немедленной помощи. Отдай свою бородатую бабушку-коломойку штатам. И нам будет легче без ее указаний тебе, внучок, как грабить Украину. И правительству США будет легче добиться еще большей помощи Украине.
показать весь комментарий
25.02.2024 18:17 Ответить
Головне що клістрони можна вилучати без США, так, зелена мразота?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:17 Ответить
Личаки не тиснуть?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:28 Ответить
А ескаватори та асфальтовкладачі не підійдуть? То може ''автозаки'' яких ти накупляв?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:23 Ответить
Один з методів посилити нашу ППО, це наші шахеди. Зеленський ..., де наші шахеди ? П'ять років в тебе було, щоб посилити нашу ППО. Не можеш, поступись тим хто може.
показать весь комментарий
25.02.2024 18:25 Ответить
А щож ти їм дулі крутиш, та нафік посилаєш ? В пику їм Єрмака тримаєш, в пику їм звільнив Залужного та ще 15 генералів ?
показать весь комментарий
25.02.2024 18:34 Ответить
Спочатку ти кажеш що розвідка США - лайно, бо лякає українців нападом русні, а потім ти кажеш, що без американської допомоги не можливо посилити своє ППО.
показать весь комментарий
25.02.2024 18:43 Ответить
https://youtu.be/7Q2HB8Y467Y?si=U9mjTQ9ZxhOtgKNi ...

Почему Генерал Залужный предатель а Голобородько и его пацаны типа дЕрмак Татаровы Гетьманцевы и прочие дебилы круче чем Порошенко в 2014...типа Термос...,а Коломойский и Кучма наши Днепропетровские чуваки...🤣 типа Трамп наш...
показать весь комментарий
25.02.2024 18:58 Ответить
Украинцы - народ весьма креативный, что-то с чем-то совместили. Например, радар от «Пэтриот» с пусковыми С-200 или еще чего посложнее: ракеты пускают в пассивном режиме без подсветки цели, а потом врубают станцию и на конечном участке наводят. Но как бы там ни было, два «летающих радара» за месяц - очередной рекорд этой войны».
показать весь комментарий
25.02.2024 19:00 Ответить
Зеленський сам пох..в українські розробки витративши всі гроші на підїздні дороги для окупантів у прикордонних областях України.А тепер бігає з протягнутою рукою по всьому світу. Замість того щоб виробляти своє озброєння для захисту всієї української території Натомість у 2021 році : КБ «Південне» протягом п'яти років планує створити нову зенітну ракетну систему великої дальності «Кільчень»
При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування. Він являтиме собою ЗРК «мінімальної комплектації», повністю готовий до бойового застосування. Власне, на його основі й буде розроблено ЗРС у наступні два роки.
показать весь комментарий
25.02.2024 19:07 Ответить
США передали 1 батарею Patriot 21 грудня 2022 в цьому пакеті https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA ,
ціна цього пакета 1млрд, окрім Patriot пакет включає багато іншої зброї

Не зрозуміло, звідкіля 1.5млрд за Patriot...
показать весь комментарий
25.02.2024 19:12 Ответить
До батареї Петріоту ще потрібен боєкомплект, кожна ракета якого коштує близько 8 млн.дол США.
показать весь комментарий
25.02.2024 21:46 Ответить
В PDA на 1млрд сказано
One Patriot air defense battery and munitions;
тобто це с ракетами, та ще багато чого в пакеті

Всі вказують ціну 3-https://zn.ua/UKRAINE/vozmozhnosti-sistemy-pvo-patriot-kotoruju-dolzhna-poluchit-ukraina-ohranicheny-ar.html 4млн, за ракету
Де вже взялась ціна в 2 рази більше?

https://english.defensie.nl/latest/news/2023/04/13/defence-to-publish-more-information-about-deliveries-to-ukraine Наприклад Нідерланди надали до 13.04.2023 зброї на 1.2млрд
котра включає 2 пускові патріот та ракети, та багато ще чого

якось не виходить, те що надали на суму 1.5млрд
показать весь комментарий
25.02.2024 23:28 Ответить
Президент заявив, що знайти можливість посилення української системи ППО без Сполучених Штатів неможливо, але до цього "зе3,14здун" щовечора докладував (зелепузікам ) із засідання "зеставки", потужне підсилення ППО.
показать весь комментарий
25.02.2024 19:25 Ответить
 
 