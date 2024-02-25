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Зеленський (22448) зброя (7281) ППО (2928) США (21024)

Українську ППО неможливо посилити без США, - Зеленський

зеленський

Президент заявив, що знайти можливість посилення української системи ППО без Сполучених Штатів неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський, на на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового - це зброя. В більшості своїй всі ці гроші - це зброя, тому ви розумієте, який буде результат. Тут у мене немає резерву, у нас є зброя, яка є", - пояснив він.

Зеленський розповів, що Україна буде шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів. В цьому контексті він зазначив, що система Patriot коштує 1,5 млрд , але ви її не можливо купити без США.

"Ось і відповідь, чи можна посилити ППО України без США? - Ні.Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, – гроші ми знайдемо, ми не знайдемо таку кількість зброї", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про допомогу від США: Рішення потрібне упродовж місяця. Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити

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Топ коментарі
+9
Головне що клістрони можна вилучати без США, так, зелена мразота?
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25.02.2024 18:17
+6
На окончание работ по собственному ЗРК СД-300 "Луч" просил каких-то 40 млн. с начала 2020 года.
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25.02.2024 18:17
+6
А ескаватори та асфальтовкладачі не підійдуть? То може ''автозаки'' яких ти накупляв?
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25.02.2024 18:23
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Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:
- Без пищи люди не могут существовать.

(А. П. Чехов, "Учитель словесности")
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25.02.2024 18:11 Відповісти
А где же обещанные собственные комплексы и собственные радары от "Искры"?
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25.02.2024 18:14 Відповісти
так оно же как пришло к власти "зарубило" все программы и перестало финансировать военные разработки....для него дороги ж было главное, что б бурята не укачало в БТРе
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25.02.2024 23:18 Відповісти
"Тут у мене немає резерву" - сказав Торчіль
Погано без резерву, але у Гандруші до Торчіля напевне є, те що треба...
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25.02.2024 18:15 Відповісти
На окончание работ по собственному ЗРК СД-300 "Луч" просил каких-то 40 млн. с начала 2020 года.
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25.02.2024 18:17 Відповісти
Ну да, твой нестиранный свитер и треники убедили американцев в необходимости немедленной помощи. Отдай свою бородатую бабушку-коломойку штатам. И нам будет легче без ее указаний тебе, внучок, как грабить Украину. И правительству США будет легче добиться еще большей помощи Украине.
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25.02.2024 18:17 Відповісти
Головне що клістрони можна вилучати без США, так, зелена мразота?
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25.02.2024 18:17 Відповісти
Личаки не тиснуть?
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25.02.2024 18:28 Відповісти
А ескаватори та асфальтовкладачі не підійдуть? То може ''автозаки'' яких ти накупляв?
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25.02.2024 18:23 Відповісти
Один з методів посилити нашу ППО, це наші шахеди. Зеленський ..., де наші шахеди ? П'ять років в тебе було, щоб посилити нашу ППО. Не можеш, поступись тим хто може.
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25.02.2024 18:25 Відповісти
А щож ти їм дулі крутиш, та нафік посилаєш ? В пику їм Єрмака тримаєш, в пику їм звільнив Залужного та ще 15 генералів ?
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25.02.2024 18:34 Відповісти
Спочатку ти кажеш що розвідка США - лайно, бо лякає українців нападом русні, а потім ти кажеш, що без американської допомоги не можливо посилити своє ППО.
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25.02.2024 18:43 Відповісти
https://youtu.be/7Q2HB8Y467Y?si=U9mjTQ9ZxhOtgKNi ...

Почему Генерал Залужный предатель а Голобородько и его пацаны типа дЕрмак Татаровы Гетьманцевы и прочие дебилы круче чем Порошенко в 2014...типа Термос...,а Коломойский и Кучма наши Днепропетровские чуваки...🤣 типа Трамп наш...
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25.02.2024 18:58 Відповісти
Украинцы - народ весьма креативный, что-то с чем-то совместили. Например, радар от «Пэтриот» с пусковыми С-200 или еще чего посложнее: ракеты пускают в пассивном режиме без подсветки цели, а потом врубают станцию и на конечном участке наводят. Но как бы там ни было, два «летающих радара» за месяц - очередной рекорд этой войны».
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25.02.2024 19:00 Відповісти
Зеленський сам пох..в українські розробки витративши всі гроші на підїздні дороги для окупантів у прикордонних областях України.А тепер бігає з протягнутою рукою по всьому світу. Замість того щоб виробляти своє озброєння для захисту всієї української території Натомість у 2021 році : КБ «Південне» протягом п'яти років планує створити нову зенітну ракетну систему великої дальності «Кільчень»
При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування. Він являтиме собою ЗРК «мінімальної комплектації», повністю готовий до бойового застосування. Власне, на його основі й буде розроблено ЗРС у наступні два роки.
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25.02.2024 19:07 Відповісти
США передали 1 батарею Patriot 21 грудня 2022 в цьому пакеті https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA ,
ціна цього пакета 1млрд, окрім Patriot пакет включає багато іншої зброї

Не зрозуміло, звідкіля 1.5млрд за Patriot...
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25.02.2024 19:12 Відповісти
До батареї Петріоту ще потрібен боєкомплект, кожна ракета якого коштує близько 8 млн.дол США.
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25.02.2024 21:46 Відповісти
В PDA на 1млрд сказано
One Patriot air defense battery and munitions;
тобто це с ракетами, та ще багато чого в пакеті

Всі вказують ціну 3-https://zn.ua/UKRAINE/vozmozhnosti-sistemy-pvo-patriot-kotoruju-dolzhna-poluchit-ukraina-ohranicheny-ar.html 4млн, за ракету
Де вже взялась ціна в 2 рази більше?

https://english.defensie.nl/latest/news/2023/04/13/defence-to-publish-more-information-about-deliveries-to-ukraine Наприклад Нідерланди надали до 13.04.2023 зброї на 1.2млрд
котра включає 2 пускові патріот та ракети, та багато ще чого

якось не виходить, те що надали на суму 1.5млрд
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25.02.2024 23:28 Відповісти
Президент заявив, що знайти можливість посилення української системи ППО без Сполучених Штатів неможливо, але до цього "зе3,14здун" щовечора докладував (зелепузікам ) із засідання "зеставки", потужне підсилення ППО.
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25.02.2024 19:25 Відповісти
 
 