Українську ППО неможливо посилити без США, - Зеленський

Президент заявив, що знайти можливість посилення української системи ППО без Сполучених Штатів неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський, на на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового - це зброя. В більшості своїй всі ці гроші - це зброя, тому ви розумієте, який буде результат. Тут у мене немає резерву, у нас є зброя, яка є", - пояснив він.

Зеленський розповів, що Україна буде шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів. В цьому контексті він зазначив, що система Patriot коштує 1,5 млрд , але ви її не можливо купити без США.

"Ось і відповідь, чи можна посилити ППО України без США? - Ні.Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, – гроші ми знайдемо, ми не знайдемо таку кількість зброї", - додав він.

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