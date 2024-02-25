Українську ППО неможливо посилити без США, - Зеленський
Президент заявив, що знайти можливість посилення української системи ППО без Сполучених Штатів неможливо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський, на на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".
"Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового - це зброя. В більшості своїй всі ці гроші - це зброя, тому ви розумієте, який буде результат. Тут у мене немає резерву, у нас є зброя, яка є", - пояснив він.
Зеленський розповів, що Україна буде шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів. В цьому контексті він зазначив, що система Patriot коштує 1,5 млрд , але ви її не можливо купити без США.
"Ось і відповідь, чи можна посилити ППО України без США? - Ні.Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, – гроші ми знайдемо, ми не знайдемо таку кількість зброї", - додав він.
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Погано без резерву, але у Гандруші до Торчіля напевне є, те що треба...
Почему Генерал Залужный предатель а Голобородько и его пацаны типа дЕрмак Татаровы Гетьманцевы и прочие дебилы круче чем Порошенко в 2014...типа Термос...,а Коломойский и Кучма наши Днепропетровские чуваки...🤣 типа Трамп наш...
При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування. Він являтиме собою ЗРК «мінімальної комплектації», повністю готовий до бойового застосування. Власне, на його основі й буде розроблено ЗРС у наступні два роки.
ціна цього пакета 1млрд, окрім Patriot пакет включає багато іншої зброї
Не зрозуміло, звідкіля 1.5млрд за Patriot...
One Patriot air defense battery and munitions;
тобто це с ракетами, та ще багато чого в пакеті
Всі вказують ціну 3-https://zn.ua/UKRAINE/vozmozhnosti-sistemy-pvo-patriot-kotoruju-dolzhna-poluchit-ukraina-ohranicheny-ar.html 4млн, за ракету
Де вже взялась ціна в 2 рази більше?
https://english.defensie.nl/latest/news/2023/04/13/defence-to-publish-more-information-about-deliveries-to-ukraine Наприклад Нідерланди надали до 13.04.2023 зброї на 1.2млрд
котра включає 2 пускові патріот та ракети, та багато ще чого
якось не виходить, те що надали на суму 1.5млрд