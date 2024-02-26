РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12633 посетителя онлайн
Новости
3 012 7
Байден (2764) Джонсон Майк (124)

Байден встретится со спикером нижней палаты Джонсоном для обсуждения помощи Украине

байден

Президент Джо Байден 26 февраля планирует встретиться с республиканцем Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате демократом Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате республиканцем Митчем Макконнеллом и лидером меньшинства в Палате представителей демократом Гакимом Джеффрисом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hil.

Байден намерен подчеркнуть "неотложность принятия двухпартийного закона о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

Байден уже несколько недель требует от Конгресса выделить средства в поддержку Украины в ее войне против России, предупреждая, что отказ от этого станет историческим поражением, которое может угрожать глобальной и внутренней безопасности.

Ранее в этом месяце Сенат одобрил финансирование мер национальной безопасности, которое предусматривало средства для Украины, Израиля и индо-тихоокеанских союзников, но Джонсон дал еще раз понять, что законопроект не будет проголосован в Палате представителей, поскольку в нем не хватает положений по защите от мигрантов из Мексики. Ранее Джонсон счел неприемлемым предложение, содержащее эти положения.

Также читайте: Байден обсудит с лидерами стран G7 дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже серйозніше та більш чітко демонструє реальне бажання Байдена допомогти нам.
показать весь комментарий
26.02.2024 06:36 Ответить
А що, канікули вже кінчились? Останнім часом в неті гуляє якась мулька про фінансування якоїсь там "виборчої кампанії" Джонсона ... Дід не схоче його про це запитати, чи це має зробити якась "комісія"? І взагалі, то вже "ознаки корупції" чи ще ні?" Бо щось не все ясно з "допомогою стільки, скільки потрібно..."
показать весь комментарий
26.02.2024 06:54 Ответить
Дід дуже хоче нагадати Джонсону про те фінансування...
показать весь комментарий
26.02.2024 08:21 Ответить
Може його вже випіздіть пора?
показать весь комментарий
26.02.2024 08:08 Ответить
Це той Джонсон, що спалився на *********** подачках..то може його в яке небуть Ґуантанамо запхать, для прикладу
показать весь комментарий
26.02.2024 08:46 Ответить
Так, це той «святоша» який брав на передвиборчу кампанію гроші з расєйскага банку, зароблені в порноіндустріі.
показать весь комментарий
26.02.2024 10:29 Ответить
Джонсон дарма боїться звільнення. Треба боятися куля в лоб. А спершу дві в зад.
показать весь комментарий
26.02.2024 08:54 Ответить
 
 