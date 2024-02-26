Польские перевозчики планируют 1 марта снова блокировать границу с Украиной
Польские перевозчики хотят возобновить блокаду границы с Украиной в пятницу, 1 марта. Протест поляков формально был приостановлен в январе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.
Как отмечается, перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенное, Дорогуск и Корчево. Не исключено, что протест будет охватывать и доступ к переправе в Медыке.
Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы.
Они также требуют возобновить обязательства украинских перевозчиков иметь разрешение с ноября 2024 года.
"Министерство инфраструктуры (Польши - ред.) нам сообщило, что будет представлен законопроект, который усилит контроль за украинскими перевозчиками, прошло более недели - у нас нет проекта", - сказал Мацей Вронский, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши. По его словам, польские перевозчики продолжают протестовать, но неофициально.
Издание добавляет, что сообщения от польских фермеров и перевозчиков указывают на то, что если до четверга ничего не будет сделано по решению этого вопроса, масштаб и количество протестов на границе с Украиной могут только увеличиться.
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Зараз у Польщі стає модним - будь які , навіть свої особисті сімейні питання , вирішувати блокуючи український кордон .
Поляк вважає що - якшо він виїхав своєю машіною на дорогу то - тікайте всі нах .. Він там пан , хазяїн і всьому голова . А ви ідіть і питайте в нього дозволу проїхати по його вулиці .
Це піз....дєц просто!
треба зробити рішучий STOP!
Ні Польському на Українських полицях у супермаркетах!!!!