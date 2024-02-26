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граница (5146) Польша (8149) протест (5834) блокирование (459)

Польские перевозчики планируют 1 марта снова блокировать границу с Украиной

кордон,польща

Польские перевозчики хотят возобновить блокаду границы с Украиной в пятницу, 1 марта. Протест поляков формально был приостановлен в январе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.

Как отмечается, перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенное, Дорогуск и Корчево. Не исключено, что протест будет охватывать и доступ к переправе в Медыке.

Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы.

Они также требуют возобновить обязательства украинских перевозчиков иметь разрешение с ноября 2024 года.

"Министерство инфраструктуры (Польши - ред.) нам сообщило, что будет представлен законопроект, который усилит контроль за украинскими перевозчиками, прошло более недели - у нас нет проекта", - сказал Мацей Вронский, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши. По его словам, польские перевозчики продолжают протестовать, но неофициально.

Издание добавляет, что сообщения от польских фермеров и перевозчиков указывают на то, что если до четверга ничего не будет сделано по решению этого вопроса, масштаб и количество протестов на границе с Украиной могут только увеличиться.

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Топ комментарии
+23
Так ви того, ***** покличте, він вам пірядок і наведе
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26.02.2024 09:48
+19
Цікаво а фури які їдуть з мордору і бульбашів їх не заважають?
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26.02.2024 09:48
+15
Вони ж разом з фермерами страйкують. Кажуть, хитрі українці своїм дешевим зерном переманили зайців з польських лісів до себе.
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26.02.2024 09:52
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так звані "польські перевізники" вигідні уряду Польщі так само, як Мадярщина вигідна керівництву ЄС: можна підкилимно займатися своїми справами, киваючи в бік "різних ********". це винахід нинішніх гібридних воєн
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26.02.2024 09:43 Ответить
А шо там з мисливцями ?
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26.02.2024 09:45 Ответить
А шо, теж чимось недовольні?
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26.02.2024 09:48 Ответить
Вони ж разом з фермерами страйкують. Кажуть, хитрі українці своїм дешевим зерном переманили зайців з польських лісів до себе.
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26.02.2024 09:52 Ответить
Та була інфа що хотіли теж приєднатись до блокувальників .
Зараз у Польщі стає модним - будь які , навіть свої особисті сімейні питання , вирішувати блокуючи український кордон .
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26.02.2024 09:55 Ответить
Так, скоро поляки почнуть до України висувати претензії, навіть, за те, що у власної дружини сьогодні "голова болить"...
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26.02.2024 09:58 Ответить
Так ви того, ***** покличте, він вам пірядок і наведе
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26.02.2024 09:48 Ответить
Цікаво а фури які їдуть з мордору і бульбашів їх не заважають?
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26.02.2024 09:48 Ответить
За них ніхто не платив. Протестують тільки за заплачене...
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26.02.2024 09:50 Ответить
Что мешает оплатить профсоюз массажистов или бандуристоа, пусть блокируют
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26.02.2024 12:44 Ответить
Тут теж винні наші "зернові бариги", наскільки зрозуміло? Де анатолій з галом, хай роз"яснять ситуацію.
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26.02.2024 09:49 Ответить
Хто такі?
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26.02.2024 09:51 Ответить
Місцеві захисники знедолених польских фермерів, яких українські зернові бариги прирекли на голодну смерть.
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26.02.2024 09:54 Ответить
Тут транспортні ..барігі,,. Анатолій унд компані вже раніше пояснювали. Мовляв, у українців набагато дешевше собівартість тягачів. Тому перебивають бізнес польским перевізникам.
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26.02.2024 09:56 Ответить
Польські перевізники просто страшенно не ******* конкуренції . Це прям таки - задіває їхню гордість ,, як так мовляв - хтось приїхав з чужого району і заважає їм клепати лавешку . !!
Поляк вважає що - якшо він виїхав своєю машіною на дорогу то - тікайте всі нах .. Він там пан , хазяїн і всьому голова . А ви ідіть і питайте в нього дозволу проїхати по його вулиці .
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26.02.2024 10:11 Ответить
Бабло не пахне
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26.02.2024 09:53 Ответить
Nic polskiego!!! Хай вдавляться своїми паштетами і зеленим горошком!!!
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26.02.2024 09:55 Ответить
В Україну тепер пускають тільки польські фури. Без перешкод поляки привозять свій товар!
Це піз....дєц просто!
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26.02.2024 09:58 Ответить
А як вони там його заблокують якщо кордон і так є заблокований
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26.02.2024 10:10 Ответить
Будут блокировать заблокированное? Да,уж. У поляка скоро хер не встанет ,прибежит на границу с Украиной и будет требовать эрекции,у украинцев же встаёт а у него нет.
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26.02.2024 10:24 Ответить
хто ще? перевізники,"колхознікі" (бо не аграрії), мисливці... мабуть, підуть, лікарі, курви, продавці, працівники заводів і фабрик? а потім державні службовці різних видів, поліція і вояки... . а чому б ні... такі ж можна придумати причини, як придумали ці... життя дорожчає, зарплати малі, агов, вперед на український кордон, боротися за вищі зарплати... ми що, гірші за тих мудаків?
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26.02.2024 11:08 Ответить
При бездіяльності Поліції Польщі та польської влади ФСБ рашистів пішло у "разнос" біля кордонів. Силою не вийшло взяти то беруть хитрощами!!!
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26.02.2024 11:09 Ответить
польські пдри... хай грець... і нащі долбні чого не їдуть через словаччину, нехай трохи довше, алеж стояти не треба стільки...
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26.02.2024 11:18 Ответить
Імпотентна польська влада йде на поводу у проросійских посіпак і просто покидьків.. Ганебна і сумна картина
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26.02.2024 11:33 Ответить
красиво работает разведка рашистов... а что же наши и главное американские, польские и прочие европейские разведки?
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26.02.2024 11:38 Ответить
Туск вже 147 мільярдів євро виторгував для Польщі у ЄС, щоб припинити ці страйки. Що ще ляхи хочуть???! Подавитися ляхи, очевидно, не бояться. Печально скінчиться для них
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26.02.2024 12:59 Ответить
Після всього цього жаху з висипленим у калюжу Українським транзитним зерном, блокадою кордону для всього Українського, усім Польським товарам в Україні
треба зробити рішучий STOP!
 Ні Польському на Українських полицях у супермаркетах!!!!
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26.02.2024 13:47 Ответить
рашистский след тянется от всех этих акций фермеров!только рашке выгодно поссорить Украину с Польшей!
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26.02.2024 14:40 Ответить
 
 