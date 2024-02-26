Польські перевізники планують 1 березня знову блокувати кордон з Україною

Польські перевізники хочуть відновити блокаду кордону з Україною в п’ятницю, 1 березня. Протест поляків формально був призупинений у січні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.

Як зазначається, перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.

Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2024 року.

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"Міністерство інфраструктури (Польщі - ред.) нам повідомило, що буде представлений законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками, минув більше як тиждень - ми не маємо проєкту", - сказав Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту і логістики Польщі. За його словами, польські перевізники продовжують протестувати, але неофіційно.

Видання додає, що повідомлення від польських фермерів і перевізників вказують на те, що якщо до четверга нічого не буде зроблено щодо розв'язання цього питання, масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки збільшитися.

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