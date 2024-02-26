Польські перевізники планують 1 березня знову блокувати кордон з Україною
Польські перевізники хочуть відновити блокаду кордону з Україною в п’ятницю, 1 березня. Протест поляків формально був призупинений у січні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.
Як зазначається, перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.
Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.
Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2024 року.
"Міністерство інфраструктури (Польщі - ред.) нам повідомило, що буде представлений законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками, минув більше як тиждень - ми не маємо проєкту", - сказав Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту і логістики Польщі. За його словами, польські перевізники продовжують протестувати, але неофіційно.
Видання додає, що повідомлення від польських фермерів і перевізників вказують на те, що якщо до четверга нічого не буде зроблено щодо розв'язання цього питання, масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки збільшитися.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз у Польщі стає модним - будь які , навіть свої особисті сімейні питання , вирішувати блокуючи український кордон .
Поляк вважає що - якшо він виїхав своєю машіною на дорогу то - тікайте всі нах .. Він там пан , хазяїн і всьому голова . А ви ідіть і питайте в нього дозволу проїхати по його вулиці .
Це піз....дєц просто!
треба зробити рішучий STOP!
Ні Польському на Українських полицях у супермаркетах!!!!