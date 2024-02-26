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кордон (4641) Польща (8262) протест (2377) блокування (637)

Польські перевізники планують 1 березня знову блокувати кордон з Україною

кордон,польща

Польські перевізники хочуть відновити блокаду кордону з Україною в п’ятницю, 1 березня. Протест поляків формально був призупинений у січні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.

Як зазначається, перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.

Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2024 року.

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"Міністерство інфраструктури (Польщі - ред.) нам повідомило, що буде представлений законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками, минув більше як тиждень - ми не маємо проєкту", - сказав Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту і логістики Польщі. За його словами, польські перевізники продовжують протестувати, але неофіційно.

Видання додає, що повідомлення від польських фермерів і перевізників вказують на те, що якщо до четверга нічого не буде зроблено щодо розв'язання цього питання, масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки збільшитися.

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Топ коментарі
+23
Так ви того, ***** покличте, він вам пірядок і наведе
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26.02.2024 09:48
+19
Цікаво а фури які їдуть з мордору і бульбашів їх не заважають?
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26.02.2024 09:48
+15
Вони ж разом з фермерами страйкують. Кажуть, хитрі українці своїм дешевим зерном переманили зайців з польських лісів до себе.
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26.02.2024 09:52
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так звані "польські перевізники" вигідні уряду Польщі так само, як Мадярщина вигідна керівництву ЄС: можна підкилимно займатися своїми справами, киваючи в бік "різних ********". це винахід нинішніх гібридних воєн
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26.02.2024 09:43 Відповісти
А шо там з мисливцями ?
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26.02.2024 09:45 Відповісти
А шо, теж чимось недовольні?
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26.02.2024 09:48 Відповісти
Вони ж разом з фермерами страйкують. Кажуть, хитрі українці своїм дешевим зерном переманили зайців з польських лісів до себе.
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26.02.2024 09:52 Відповісти
Та була інфа що хотіли теж приєднатись до блокувальників .
Зараз у Польщі стає модним - будь які , навіть свої особисті сімейні питання , вирішувати блокуючи український кордон .
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26.02.2024 09:55 Відповісти
Так, скоро поляки почнуть до України висувати претензії, навіть, за те, що у власної дружини сьогодні "голова болить"...
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26.02.2024 09:58 Відповісти
Так ви того, ***** покличте, він вам пірядок і наведе
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26.02.2024 09:48 Відповісти
Цікаво а фури які їдуть з мордору і бульбашів їх не заважають?
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26.02.2024 09:48 Відповісти
За них ніхто не платив. Протестують тільки за заплачене...
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26.02.2024 09:50 Відповісти
Что мешает оплатить профсоюз массажистов или бандуристоа, пусть блокируют
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26.02.2024 12:44 Відповісти
Тут теж винні наші "зернові бариги", наскільки зрозуміло? Де анатолій з галом, хай роз"яснять ситуацію.
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26.02.2024 09:49 Відповісти
Хто такі?
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26.02.2024 09:51 Відповісти
Місцеві захисники знедолених польских фермерів, яких українські зернові бариги прирекли на голодну смерть.
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26.02.2024 09:54 Відповісти
Тут транспортні ..барігі,,. Анатолій унд компані вже раніше пояснювали. Мовляв, у українців набагато дешевше собівартість тягачів. Тому перебивають бізнес польским перевізникам.
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26.02.2024 09:56 Відповісти
Польські перевізники просто страшенно не ******* конкуренції . Це прям таки - задіває їхню гордість ,, як так мовляв - хтось приїхав з чужого району і заважає їм клепати лавешку . !!
Поляк вважає що - якшо він виїхав своєю машіною на дорогу то - тікайте всі нах .. Він там пан , хазяїн і всьому голова . А ви ідіть і питайте в нього дозволу проїхати по його вулиці .
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26.02.2024 10:11 Відповісти
Бабло не пахне
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26.02.2024 09:53 Відповісти
Nic polskiego!!! Хай вдавляться своїми паштетами і зеленим горошком!!!
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26.02.2024 09:55 Відповісти
В Україну тепер пускають тільки польські фури. Без перешкод поляки привозять свій товар!
Це піз....дєц просто!
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26.02.2024 09:58 Відповісти
А як вони там його заблокують якщо кордон і так є заблокований
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26.02.2024 10:10 Відповісти
Будут блокировать заблокированное? Да,уж. У поляка скоро хер не встанет ,прибежит на границу с Украиной и будет требовать эрекции,у украинцев же встаёт а у него нет.
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26.02.2024 10:24 Відповісти
хто ще? перевізники,"колхознікі" (бо не аграрії), мисливці... мабуть, підуть, лікарі, курви, продавці, працівники заводів і фабрик? а потім державні службовці різних видів, поліція і вояки... . а чому б ні... такі ж можна придумати причини, як придумали ці... життя дорожчає, зарплати малі, агов, вперед на український кордон, боротися за вищі зарплати... ми що, гірші за тих мудаків?
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26.02.2024 11:08 Відповісти
При бездіяльності Поліції Польщі та польської влади ФСБ рашистів пішло у "разнос" біля кордонів. Силою не вийшло взяти то беруть хитрощами!!!
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26.02.2024 11:09 Відповісти
польські пдри... хай грець... і нащі долбні чого не їдуть через словаччину, нехай трохи довше, алеж стояти не треба стільки...
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26.02.2024 11:18 Відповісти
Імпотентна польська влада йде на поводу у проросійских посіпак і просто покидьків.. Ганебна і сумна картина
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26.02.2024 11:33 Відповісти
красиво работает разведка рашистов... а что же наши и главное американские, польские и прочие европейские разведки?
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26.02.2024 11:38 Відповісти
Туск вже 147 мільярдів євро виторгував для Польщі у ЄС, щоб припинити ці страйки. Що ще ляхи хочуть???! Подавитися ляхи, очевидно, не бояться. Печально скінчиться для них
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26.02.2024 12:59 Відповісти
Після всього цього жаху з висипленим у калюжу Українським транзитним зерном, блокадою кордону для всього Українського, усім Польським товарам в Україні
треба зробити рішучий STOP!
 Ні Польському на Українських полицях у супермаркетах!!!!
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26.02.2024 13:47 Відповісти
рашистский след тянется от всех этих акций фермеров!только рашке выгодно поссорить Украину с Польшей!
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26.02.2024 14:40 Відповісти
 
 