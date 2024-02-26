В 2024 году Россия планирует изготовить 2,7 млн снарядов, - ГУР

В прошлом году Россия произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в 2024 году оккупанты планируют изготовить 2,7 млн снарядов.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя положение военной промышленности России, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, будут ли они осуществлены. Но это требует, во-первых, модернизации производства, расконсервации или создания новых линий. Поэтому мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, на материалы, из которых делается электронные чипы, микросхемы и так далее", - отметил он.

По его словам, в феврале 2024 года россияне запланировали выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32, "Кинжал".

Кроме того, по словам Скибицкого, из Беларуси россияне вывезли уже все боеприпасы, сейчас оттуда нечего брать.

Кроме того, из Северной Кореи россияне уже получили 1,5 млн снарядов 122 мм и 152 мм – боеприпасы 70-80 лет, но половина из них не срабатывает.

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В обмен на поставку снарядов, ракет и другого вооружения Пхеньян стремится получить от Москвы военные технологии для развития своего военно-промышленного комплекса. В частности, Северная Корея просит у Кремля технологии, относящиеся к ядерному оружию.

Скибицкий также рассказал, что в России был создан центр, занимающийся замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства. Они худшего качества, не столь совершенны, но позволяют производить оружие.

В настоящее время россияне используют ракеты, изготовленные в четвертом квартале 2023 года, то есть сразу с конвейера.

"Мы видим, что ракеты перестают соответствовать заявленным характеристикам, их качество ухудшается", – добавил представитель ГУР МО.

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