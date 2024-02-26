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боеприпасы (2283) россия (93015) Скибицкий (282) ГУР (349)

В 2024 году Россия планирует изготовить 2,7 млн снарядов, - ГУР

кндр,боєприпаси

В прошлом году Россия произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в 2024 году оккупанты планируют изготовить 2,7 млн снарядов.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя положение военной промышленности России, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, будут ли они осуществлены. Но это требует, во-первых, модернизации производства, расконсервации или создания новых линий. Поэтому мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, на материалы, из которых делается электронные чипы, микросхемы и так далее", - отметил он.

По его словам, в феврале 2024 года россияне запланировали выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32, "Кинжал".

Кроме того, по словам Скибицкого, из Беларуси россияне вывезли уже все боеприпасы, сейчас оттуда нечего брать.

Кроме того, из Северной Кореи россияне уже получили 1,5 млн снарядов 122 мм и 152 мм – боеприпасы 70-80 лет, но половина из них не срабатывает.

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В обмен на поставку снарядов, ракет и другого вооружения Пхеньян стремится получить от Москвы военные технологии для развития своего военно-промышленного комплекса. В частности, Северная Корея просит у Кремля технологии, относящиеся к ядерному оружию.

Скибицкий также рассказал, что в России был создан центр, занимающийся замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства. Они худшего качества, не столь совершенны, но позволяют производить оружие.

В настоящее время россияне используют ракеты, изготовленные в четвертом квартале 2023 года, то есть сразу с конвейера.

"Мы видим, что ракеты перестают соответствовать заявленным характеристикам, их качество ухудшается", – добавил представитель ГУР МО.

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Топ комментарии
+15
Якщо ми не будемо бомбардувати дальніми ракетами їх виробництва та логістику, не бачу як можна досягти перемоги і відстояти незалежність.
Вони війну бачать по телевізору,а в нас зупинилось життя.
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26.02.2024 12:00
+9
Скільки тобі ідіот років що ти кацапів шапками закидуєш?Боже збережи Україну від такий дебілів як Понад усіх .
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26.02.2024 12:07
+8
І виготовить, а наше зелене лайно продовже красти .
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26.02.2024 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ми не будемо бомбардувати дальніми ракетами їх виробництва та логістику, не бачу як можна досягти перемоги і відстояти незалежність.
Вони війну бачать по телевізору,а в нас зупинилось життя.
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26.02.2024 12:00 Ответить
Така як відстояли Київ, Харків два роки тому. Кацапи бачать війну у цинковій труні, у якій лежать з вінками сотні тисяч іх родиців, а не по телевізору. Потрібно перемолоти м'ясо усіма засобами і особливо дронами. Тому поки триває боротьба за далекобійні ракети треба жертувати на дрони
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26.02.2024 12:04 Ответить
а тепер уявіть , що щотижня прилітає по заводах біля Москви та Санкт-петербургу. І навіть якщо їх збивають ,вони падають на житлові будівлі.
Яка кількість невдоволених кацапів буде через пів року?
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26.02.2024 12:30 Ответить
Уявляю, але зараз час не уяву підключати, а рятувати цивільних у прифронтовій зоні. Можна пожертувати на дрон і спокійно далі уявляти, як кремль палає.
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26.02.2024 12:39 Ответить
Тегеран та Пекін будуть трохи проти....
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26.02.2024 14:08 Ответить
І виготовить, а наше зелене лайно продовже красти .
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26.02.2024 12:00 Ответить
Твою ж мать а нам до кінця року Захід обіцяє 1млн
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26.02.2024 12:01 Ответить
А в них у 2,7 разів більше, тобто 1 до 2,7. Нормально. Блазень сказав, що при 1 до 3 можна сміливо йти в контрнаступ. Щоправда, Пупс ще може підкинути куйлу мільйон - півтора. Але то дрібниці, вони все одно несправні.
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26.02.2024 12:07 Ответить
Zapad obeshchal, horosho! A sama Ukraina? S russnjoij zhe dolzhna vojevatj Ukraina, ilji mi v Germanjii chevo-to njeponjalji? Njesomnjenno, mi dolzhni pomogatj Ukrainje, i pomozhem, no eto vasha voijna!
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26.02.2024 12:47 Ответить
Так буба же сказал ,что у рашки проблема или то не у рашки...
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26.02.2024 12:04 Ответить
Не допоможе... раССєя, давай, до побачення..правильніше - нах касапія...
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26.02.2024 12:04 Ответить
Скільки тобі ідіот років що ти кацапів шапками закидуєш?Боже збережи Україну від такий дебілів як Понад усіх .
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26.02.2024 12:07 Ответить
Непопорозуміння, я їх нах посилаю.. а що ти мавпа собі навигадувала?? На коліна перед ними падати будеш?? Боже, викресли таких істот з лав Української Нації...
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26.02.2024 12:45 Ответить
У Буданги буде відмазка:"Яжпопереджала!"
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26.02.2024 12:05 Ответить
Наша влада вміє красти по-крупному.
То може попросити її про мільйон-другий снарядів - їй же це буде "як два пальці"!
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26.02.2024 12:06 Ответить
Відповідати будемо потужними відосіками і асфальтом.
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26.02.2024 12:06 Ответить
2?7 млн. снарядів - ніщо в порівнянні з десятком потужних відосиків від незламного Хєрпіду
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26.02.2024 12:08 Ответить
Все как предрекал "военачальник" в трусах хаки, снаряды "почти закончились". Узрите!
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26.02.2024 12:08 Ответить
потужно тримаємо непохитну рішучість - перемога не за горами
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26.02.2024 12:12 Ответить
Вони за два роки використали со складів 14 млн. і там пуст. 1 млн кндр передає, 400000 іран. Самі вони виробляють 1.2 млн, планують 2.4, но то їхні мріі, мріяти не шкода. Додавити гниду рашиську можна, і так буде.
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26.02.2024 12:13 Ответить
с Ираном ошибся, не 4 миллиона, а 400 тысяч. Иранцы никогда не отдадут четыре ляма снарядов за год.
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26.02.2024 13:56 Ответить
Там пять нулей.
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26.02.2024 14:59 Ответить
а зелене шапито скільки планує вкрасти??
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26.02.2024 12:20 Ответить
воно таке пи----ве як і зелений мерзотник
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26.02.2024 12:24 Ответить
вони гільзи збирають та відвозять
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26.02.2024 12:25 Ответить
Это всех калибров и это пока, что планы. Без корейских и иранских поставок придётся поумерить аппетиты. Чтобы держать темп стрельбы в 10000 выстрелов в сутки, их нужно 3.6 миллиона снарядов в год. Без корейцев и иранцев такого не достичь. А снаряды у них паршивые. Вообщем сдувается "вторая армия мира", в 2024 у них критический период...
А нам надо держаться и рассчитывать на помощь США и Европы, тогда будет гораздо легче. Ну, а до 2025 дожить надо...
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26.02.2024 13:55 Ответить
п.с. Хватит уже ныть, в 22-23 годах рашисты использовали от 14 до 18 миллионов снарядов, и Украина выстояла. Теперь в 24 они и три миллиона не смогут использовать, а вы всё ноете. С ракетами тоже самое, в 22 году 4500 ракет рашисты выпустили, в 23 уже 2000 ракет, в 24 смогут 1000-1200 и то с корейскими-иранскими поставками. Тоже самое со всей вообще техникой.
Надо держаться, а не ныть постоянно.
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26.02.2024 14:01 Ответить
Вам плюс за правильный текст.
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26.02.2024 14:09 Ответить
Якщо ЗСУ має такий дисбаланс з орками по снарядах, значить треба посилити знищення їх арти, рсзо, і взагалі всіх "стволів"..
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26.02.2024 15:10 Ответить
А рідний УкрОборонПром ???
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26.02.2024 15:28 Ответить
 
 