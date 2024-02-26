У 2024 році Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, - ГУР

Торік Росія виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а у 2024 році окупанти планують виготовити 2,7 млн снарядів.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, коментуючи становище військової промисловості Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Побачимо, чи будуть вони здійснені. Але це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній. Тому ми просимо партнерів, що санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких робиться електронні чіпи, мікросхеми й так далі", - зазначив він.

За його словами, у лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу "Іскандер", "калібр", Х-101, Х-32, "Кинджал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Корея відправила в Росію 1,5 млн артилерійських боєприпасів, - ГУР

Крім того, за словами Скібіцького, з Білорусі росіяни вивезли вже всі боєприпаси, зараз звідти немає що брати.

Крім того, з Північної Кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм - боєприпаси 70-80 років, але половина з них не спрацьовує.

В обмін на постачання снарядів, ракет та іншого озброєння Пхеньян прагне отримати від Москви військові технології для розбудови свого військово-промислового комплексу. Зокрема, Північна Корея просить у Кремля технології, які стосуються ядерної зброї.

Читайте також: РФ не може задовольнити потреби у виробництві боєприпасів, необхідних для війни проти України, - Reuters

Скібіцький також розповів, на Росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, не такі досконалі, але дозволяють виробляти зброю.

Наразі росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року, тобто одразу з конвеєра.

"Ми бачимо, що ракети перестають відповідати заявленим характеристикам, їхня якість погіршується", - додав представник ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль відправив спецзагони на окуповані території України для імітації підтримки Путіна на "виборах", - ГУР