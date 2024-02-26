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боєприпаси (2215) росія (63594) Скібіцький (285) ГУР (417)

У 2024 році Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, - ГУР

кндр,боєприпаси

Торік Росія виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а у 2024 році окупанти планують виготовити 2,7 млн снарядів.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, коментуючи становище військової промисловості Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Побачимо, чи будуть вони здійснені. Але це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній. Тому ми просимо партнерів, що санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких робиться електронні чіпи, мікросхеми й так далі", - зазначив він.

За його словами, у лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу "Іскандер", "калібр", Х-101, Х-32, "Кинджал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Корея відправила в Росію 1,5 млн артилерійських боєприпасів, - ГУР

Крім того, за словами Скібіцького, з Білорусі росіяни вивезли вже всі боєприпаси, зараз звідти немає що брати.

Крім того, з Північної Кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм - боєприпаси 70-80 років, але половина з них не спрацьовує.

В обмін на постачання снарядів, ракет та іншого озброєння Пхеньян прагне отримати від Москви військові технології для розбудови свого військово-промислового комплексу. Зокрема, Північна Корея просить у Кремля технології, які стосуються ядерної зброї.

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Скібіцький також розповів, на Росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, не такі досконалі, але дозволяють виробляти зброю.

Наразі росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року, тобто одразу з конвеєра.

"Ми бачимо, що ракети перестають відповідати заявленим характеристикам, їхня якість погіршується", - додав представник ГУР МО.

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Топ коментарі
+15
Якщо ми не будемо бомбардувати дальніми ракетами їх виробництва та логістику, не бачу як можна досягти перемоги і відстояти незалежність.
Вони війну бачать по телевізору,а в нас зупинилось життя.
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26.02.2024 12:00
+9
Скільки тобі ідіот років що ти кацапів шапками закидуєш?Боже збережи Україну від такий дебілів як Понад усіх .
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26.02.2024 12:07
+8
І виготовить, а наше зелене лайно продовже красти .
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26.02.2024 12:00
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Якщо ми не будемо бомбардувати дальніми ракетами їх виробництва та логістику, не бачу як можна досягти перемоги і відстояти незалежність.
Вони війну бачать по телевізору,а в нас зупинилось життя.
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26.02.2024 12:00 Відповісти
Така як відстояли Київ, Харків два роки тому. Кацапи бачать війну у цинковій труні, у якій лежать з вінками сотні тисяч іх родиців, а не по телевізору. Потрібно перемолоти м'ясо усіма засобами і особливо дронами. Тому поки триває боротьба за далекобійні ракети треба жертувати на дрони
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26.02.2024 12:04 Відповісти
а тепер уявіть , що щотижня прилітає по заводах біля Москви та Санкт-петербургу. І навіть якщо їх збивають ,вони падають на житлові будівлі.
Яка кількість невдоволених кацапів буде через пів року?
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26.02.2024 12:30 Відповісти
Уявляю, але зараз час не уяву підключати, а рятувати цивільних у прифронтовій зоні. Можна пожертувати на дрон і спокійно далі уявляти, як кремль палає.
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26.02.2024 12:39 Відповісти
Тегеран та Пекін будуть трохи проти....
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26.02.2024 14:08 Відповісти
І виготовить, а наше зелене лайно продовже красти .
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26.02.2024 12:00 Відповісти
Твою ж мать а нам до кінця року Захід обіцяє 1млн
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26.02.2024 12:01 Відповісти
А в них у 2,7 разів більше, тобто 1 до 2,7. Нормально. Блазень сказав, що при 1 до 3 можна сміливо йти в контрнаступ. Щоправда, Пупс ще може підкинути куйлу мільйон - півтора. Але то дрібниці, вони все одно несправні.
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26.02.2024 12:07 Відповісти
Zapad obeshchal, horosho! A sama Ukraina? S russnjoij zhe dolzhna vojevatj Ukraina, ilji mi v Germanjii chevo-to njeponjalji? Njesomnjenno, mi dolzhni pomogatj Ukrainje, i pomozhem, no eto vasha voijna!
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26.02.2024 12:47 Відповісти
Так буба же сказал ,что у рашки проблема или то не у рашки...
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26.02.2024 12:04 Відповісти
Не допоможе... раССєя, давай, до побачення..правильніше - нах касапія...
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26.02.2024 12:04 Відповісти
Скільки тобі ідіот років що ти кацапів шапками закидуєш?Боже збережи Україну від такий дебілів як Понад усіх .
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26.02.2024 12:07 Відповісти
Непопорозуміння, я їх нах посилаю.. а що ти мавпа собі навигадувала?? На коліна перед ними падати будеш?? Боже, викресли таких істот з лав Української Нації...
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26.02.2024 12:45 Відповісти
У Буданги буде відмазка:"Яжпопереджала!"
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26.02.2024 12:05 Відповісти
Наша влада вміє красти по-крупному.
То може попросити її про мільйон-другий снарядів - їй же це буде "як два пальці"!
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26.02.2024 12:06 Відповісти
Відповідати будемо потужними відосіками і асфальтом.
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26.02.2024 12:06 Відповісти
2?7 млн. снарядів - ніщо в порівнянні з десятком потужних відосиків від незламного Хєрпіду
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26.02.2024 12:08 Відповісти
Все как предрекал "военачальник" в трусах хаки, снаряды "почти закончились". Узрите!
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26.02.2024 12:08 Відповісти
потужно тримаємо непохитну рішучість - перемога не за горами
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26.02.2024 12:12 Відповісти
Вони за два роки використали со складів 14 млн. і там пуст. 1 млн кндр передає, 400000 іран. Самі вони виробляють 1.2 млн, планують 2.4, но то їхні мріі, мріяти не шкода. Додавити гниду рашиську можна, і так буде.
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26.02.2024 12:13 Відповісти
с Ираном ошибся, не 4 миллиона, а 400 тысяч. Иранцы никогда не отдадут четыре ляма снарядов за год.
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26.02.2024 13:56 Відповісти
Там пять нулей.
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26.02.2024 14:59 Відповісти
а зелене шапито скільки планує вкрасти??
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26.02.2024 12:20 Відповісти
воно таке пи----ве як і зелений мерзотник
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26.02.2024 12:24 Відповісти
вони гільзи збирають та відвозять
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26.02.2024 12:25 Відповісти
Это всех калибров и это пока, что планы. Без корейских и иранских поставок придётся поумерить аппетиты. Чтобы держать темп стрельбы в 10000 выстрелов в сутки, их нужно 3.6 миллиона снарядов в год. Без корейцев и иранцев такого не достичь. А снаряды у них паршивые. Вообщем сдувается "вторая армия мира", в 2024 у них критический период...
А нам надо держаться и рассчитывать на помощь США и Европы, тогда будет гораздо легче. Ну, а до 2025 дожить надо...
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26.02.2024 13:55 Відповісти
п.с. Хватит уже ныть, в 22-23 годах рашисты использовали от 14 до 18 миллионов снарядов, и Украина выстояла. Теперь в 24 они и три миллиона не смогут использовать, а вы всё ноете. С ракетами тоже самое, в 22 году 4500 ракет рашисты выпустили, в 23 уже 2000 ракет, в 24 смогут 1000-1200 и то с корейскими-иранскими поставками. Тоже самое со всей вообще техникой.
Надо держаться, а не ныть постоянно.
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26.02.2024 14:01 Відповісти
Вам плюс за правильный текст.
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26.02.2024 14:09 Відповісти
Якщо ЗСУ має такий дисбаланс з орками по снарядах, значить треба посилити знищення їх арти, рсзо, і взагалі всіх "стволів"..
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26.02.2024 15:10 Відповісти
А рідний УкрОборонПром ???
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26.02.2024 15:28 Відповісти
 
 