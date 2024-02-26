Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: Зафиксирован взлет МиГ-31К (обновлено)
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах проинформировали, что зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 13:25 объявлено об отбое опасности.
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Україна Понад усіх99
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Amber
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