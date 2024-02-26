Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах поінформували, що зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 13:25 оголошено про відбій небезпеки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна Понад усіх99
показати весь коментар26.02.2024 12:47 Відповісти Мені подобається 2
Amber
показати весь коментар26.02.2024 12:49 Відповісти Мені подобається 1
✘
Алекс Скела
показати весь коментар26.02.2024 12:48 Відповісти Мені подобається 1
Eärnil VII bb632483
показати весь коментар26.02.2024 12:52 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...