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повітряна тривога (806)

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)

тривога

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах поінформували, що зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 13:25 оголошено про відбій небезпеки.

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Автор: 
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Скоро долітається.. сподіваюсь ще трохи залишилось...
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26.02.2024 12:47 Відповісти
Таки так - є надія
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26.02.2024 12:49 Відповісти
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26.02.2024 12:48 Відповісти
пох
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26.02.2024 12:52 Відповісти
 
 