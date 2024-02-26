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зерно (1039) Литва (2335) россия (93015)

Литва не планирует запрещать импорт российского зерна

зерно,угода,зернова

Министерство сельского хозяйства Литвы планирует объявить о новых ограничениях на импорт зерна, но в то же время не намерена вводить полный запрет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Ранее парламент Латвии временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов.

"Запрет в принципе не является простым делом, существует большое давление как со стороны Всемирной торговой организации, так и других международных организаций из-за глобального голода", - сказал советник министра сельского хозяйства Литвы Рокас Петрашюнас.

"И латвийцы получат много критики за этот запрет, поэтому я думаю, что это не обязательно пойдет так, как планировалось", – добавил он.

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Топ комментарии
+13
"існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
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26.02.2024 13:10
+13
То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
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26.02.2024 13:11
+12
Гроші хороша штука яка не пахне…..
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26.02.2024 13:06
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І ти, Брут?!
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26.02.2024 13:05 Ответить
Гроші хороша штука яка не пахне…..
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26.02.2024 13:06 Ответить
Komu grosi,nasim fermeram?Im konkurenti nenuzni,tut zerna imejem i svojio 3 raza bolse cem nado.Port tranzitom zarabatyvajet na zerne i vsio.Konecno nado smotret sto eto zerno nebylo bi s okupovanoj casti Ukraini
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26.02.2024 17:27 Ответить
Uze vizu veli popravki po zernu i vsemu poxozemu,To jest teper budet proveriat vsiu eto produkciju po pesticidam,zelezu i drugim.Vot eto 100 najdut sto nesootvestvijet standartam,daze proveriat nenado mogu skazat.Eto porte Kalipeda proverit,togda uze nado budet vesti obratno.Litve fermeri priderzyvajestai standartu,kacapastane Belorus net,eto vse znajet
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26.02.2024 18:07 Ответить
Я так приблизно думав...... .Нормально.....банкуйте поки що.Скоро кацап Усть-Лугу розширить,зерно та добриво бульбаша,транзит Китая туда направить.....Тай кришка вашим портам та жд транспорту.
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26.02.2024 13:08 Ответить
Бабло побеждает зло..
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26.02.2024 13:09 Ответить
"існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
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26.02.2024 13:10 Ответить
Это другое (с)
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26.02.2024 13:32 Ответить
На Польщу тисне зомбі *****, ця країна приречена, пояснити логічне те що вони роблять та толерують вже неможливо.
Сьогодні вони палять зерно, завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях , якщо це не зупинити. Але я не бачу у Польщі силу здатну на це. Купка датованих державою «фермерів» знищать цілу країну. Угорщина нам ще буде здаватись демократичною країною в порівнянням з тим чим стає Польща.
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26.02.2024 13:44 Ответить
"завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях"..

Найстрашніші концтабори 3 рейху діяли саме на території Польщі...
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26.02.2024 14:11 Ответить
І що? Тож німці робили, вони і на Україні знищувати все що їм не подобалося.
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26.02.2024 14:16 Ответить
Поляцы им очень помогали, особенно с урегулированием "еврейского вопроса".
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26.02.2024 15:08 Ответить
То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
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26.02.2024 13:11 Ответить
Не все так однозначно?
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26.02.2024 13:13 Ответить
Цей світ приречений
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26.02.2024 13:30 Ответить
Який курва голод? Зерно висипають на землю бо його забагато.
Литва як мавпа з гранатою, ой лячно, лячно, не вбивайте поки на вашому зерні трохи не зароблю
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26.02.2024 13:36 Ответить
Литву до санкційного списку!!!
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26.02.2024 13:49 Ответить
Усі, хто зараз трогує с ******, фінансують геноцид українців.
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26.02.2024 14:13 Ответить
Глобальний голод кого і де?В Африці?Та срати на них !Осчь тому війна кругом ось та огида ось та дурість правителів світу.
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26.02.2024 15:34 Ответить
Tut preuvelicivajet sto Litva zakupajet zerno s kacapstana.Posmotrel na sumu sto slo tranzitom cerez Litvu eto meloc.Raznicu vydete tranzit cerez port ******** i sebe pokupat?Litva sama exportirujet zerno v drugije strani mozet 3 raza bolse cem nado dlia sebia>latvija tam drugoje oni 15 raz bolse zakupajet zerna.Sami mi prodajiom zerno toj ze Polse i Latviji i drugim
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26.02.2024 17:22 Ответить
а українська не треба?на землі топчуть ,а у рашки беруть
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26.02.2024 18:03 Ответить
Это просто тупость снабжать деньгами своего врага.
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26.02.2024 20:39 Ответить
 
 