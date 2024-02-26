Литва не планирует запрещать импорт российского зерна
Министерство сельского хозяйства Литвы планирует объявить о новых ограничениях на импорт зерна, но в то же время не намерена вводить полный запрет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Ранее парламент Латвии временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов.
"Запрет в принципе не является простым делом, существует большое давление как со стороны Всемирной торговой организации, так и других международных организаций из-за глобального голода", - сказал советник министра сельского хозяйства Литвы Рокас Петрашюнас.
"И латвийцы получат много критики за этот запрет, поэтому я думаю, что это не обязательно пойдет так, как планировалось", – добавил он.
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+13 Tierre
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А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
Сьогодні вони палять зерно, завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях , якщо це не зупинити. Але я не бачу у Польщі силу здатну на це. Купка датованих державою «фермерів» знищать цілу країну. Угорщина нам ще буде здаватись демократичною країною в порівнянням з тим чим стає Польща.
Найстрашніші концтабори 3 рейху діяли саме на території Польщі...
Литва як мавпа з гранатою, ой лячно, лячно, не вбивайте поки на вашому зерні трохи не зароблю