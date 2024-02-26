УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6073 відвідувача онлайн
Новини
5 692 22
зерно (3092) Литва (2265) росія (63594)

Литва не планує забороняти імпорт російського зерна

зерно,угода,зернова

Міністерство сільського господарства Литви планує оголосити про нові обмеження на імпорт зерна, але водночас не має наміру запроваджувати повну заборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Раніше парламент Латвії тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів.

"Заборона в принципі не є простою справою, існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод", - сказав радник міністра сільського господарства Литви Рокас Петрашюнас.

"І латвійці отримають багато критики за цю заборону, тому я думаю, що це не обов'язково піде так, як планувалося", - додав він.

Читайте: Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна до країн ЄС і замінити його українським

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
"існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
показати весь коментар
26.02.2024 13:10
+13
То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
показати весь коментар
26.02.2024 13:11
+12
Гроші хороша штука яка не пахне…..
показати весь коментар
26.02.2024 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ти, Брут?!
показати весь коментар
26.02.2024 13:05 Відповісти
Гроші хороша штука яка не пахне…..
показати весь коментар
26.02.2024 13:06 Відповісти
Komu grosi,nasim fermeram?Im konkurenti nenuzni,tut zerna imejem i svojio 3 raza bolse cem nado.Port tranzitom zarabatyvajet na zerne i vsio.Konecno nado smotret sto eto zerno nebylo bi s okupovanoj casti Ukraini
показати весь коментар
26.02.2024 17:27 Відповісти
Uze vizu veli popravki po zernu i vsemu poxozemu,To jest teper budet proveriat vsiu eto produkciju po pesticidam,zelezu i drugim.Vot eto 100 najdut sto nesootvestvijet standartam,daze proveriat nenado mogu skazat.Eto porte Kalipeda proverit,togda uze nado budet vesti obratno.Litve fermeri priderzyvajestai standartu,kacapastane Belorus net,eto vse znajet
показати весь коментар
26.02.2024 18:07 Відповісти
Я так приблизно думав...... .Нормально.....банкуйте поки що.Скоро кацап Усть-Лугу розширить,зерно та добриво бульбаша,транзит Китая туда направить.....Тай кришка вашим портам та жд транспорту.
показати весь коментар
26.02.2024 13:08 Відповісти
Бабло побеждает зло..
показати весь коментар
26.02.2024 13:09 Відповісти
"існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
показати весь коментар
26.02.2024 13:10 Відповісти
Это другое (с)
показати весь коментар
26.02.2024 13:32 Відповісти
На Польщу тисне зомбі *****, ця країна приречена, пояснити логічне те що вони роблять та толерують вже неможливо.
Сьогодні вони палять зерно, завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях , якщо це не зупинити. Але я не бачу у Польщі силу здатну на це. Купка датованих державою «фермерів» знищать цілу країну. Угорщина нам ще буде здаватись демократичною країною в порівнянням з тим чим стає Польща.
показати весь коментар
26.02.2024 13:44 Відповісти
"завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях"..

Найстрашніші концтабори 3 рейху діяли саме на території Польщі...
показати весь коментар
26.02.2024 14:11 Відповісти
І що? Тож німці робили, вони і на Україні знищувати все що їм не подобалося.
показати весь коментар
26.02.2024 14:16 Відповісти
Поляцы им очень помогали, особенно с урегулированием "еврейского вопроса".
показати весь коментар
26.02.2024 15:08 Відповісти
То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
показати весь коментар
26.02.2024 13:11 Відповісти
Не все так однозначно?
показати весь коментар
26.02.2024 13:13 Відповісти
Цей світ приречений
показати весь коментар
26.02.2024 13:30 Відповісти
Який курва голод? Зерно висипають на землю бо його забагато.
Литва як мавпа з гранатою, ой лячно, лячно, не вбивайте поки на вашому зерні трохи не зароблю
показати весь коментар
26.02.2024 13:36 Відповісти
Литву до санкційного списку!!!
показати весь коментар
26.02.2024 13:49 Відповісти
Усі, хто зараз трогує с ******, фінансують геноцид українців.
показати весь коментар
26.02.2024 14:13 Відповісти
Глобальний голод кого і де?В Африці?Та срати на них !Осчь тому війна кругом ось та огида ось та дурість правителів світу.
показати весь коментар
26.02.2024 15:34 Відповісти
Tut preuvelicivajet sto Litva zakupajet zerno s kacapstana.Posmotrel na sumu sto slo tranzitom cerez Litvu eto meloc.Raznicu vydete tranzit cerez port ******** i sebe pokupat?Litva sama exportirujet zerno v drugije strani mozet 3 raza bolse cem nado dlia sebia>latvija tam drugoje oni 15 raz bolse zakupajet zerna.Sami mi prodajiom zerno toj ze Polse i Latviji i drugim
показати весь коментар
26.02.2024 17:22 Відповісти
а українська не треба?на землі топчуть ,а у рашки беруть
показати весь коментар
26.02.2024 18:03 Відповісти
Это просто тупость снабжать деньгами своего врага.
показати весь коментар
26.02.2024 20:39 Відповісти
 
 