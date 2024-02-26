Литва не планує забороняти імпорт російського зерна

Міністерство сільського господарства Литви планує оголосити про нові обмеження на імпорт зерна, але водночас не має наміру запроваджувати повну заборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Раніше парламент Латвії тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів.

"Заборона в принципі не є простою справою, існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод", - сказав радник міністра сільського господарства Литви Рокас Петрашюнас.

"І латвійці отримають багато критики за цю заборону, тому я думаю, що це не обов'язково піде так, як планувалося", - додав він.

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