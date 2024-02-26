Литва не планує забороняти імпорт російського зерна
Міністерство сільського господарства Литви планує оголосити про нові обмеження на імпорт зерна, але водночас не має наміру запроваджувати повну заборону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Раніше парламент Латвії тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів.
"Заборона в принципі не є простою справою, існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод", - сказав радник міністра сільського господарства Литви Рокас Петрашюнас.
"І латвійці отримають багато критики за цю заборону, тому я думаю, що це не обов'язково піде так, як планувалося", - додав він.
Топ коментарі
+13 Tierre
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+13 Ivan Snigirenko
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+12 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар26.02.2024 13:06
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Будь ласка, зачекайте...
А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
Сьогодні вони палять зерно, завтра будуть допомогати палити людей у крематоріях , якщо це не зупинити. Але я не бачу у Польщі силу здатну на це. Купка датованих державою «фермерів» знищать цілу країну. Угорщина нам ще буде здаватись демократичною країною в порівнянням з тим чим стає Польща.
Найстрашніші концтабори 3 рейху діяли саме на території Польщі...
Литва як мавпа з гранатою, ой лячно, лячно, не вбивайте поки на вашому зерні трохи не зароблю