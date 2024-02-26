Зеленский о ситуации в Украине: Описать трудно, сложная, но полностью контролируемая
Пока ситуация в Украине, как в экономике, так и на поле боя, сложная, но контролируемая.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, можно долго говорить о том, что происходит в Украине, кто и как из партнеров поддерживает страну.
Глава государства отметил, что одним словом сложно описать те процессы, которые происходят как на фронте, так и на границе или в соседних странах.
"Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "Что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова, отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Вопрос только, как они приостановят военное положение или как там для таких "выборов", но при этом не выпустят мужиков 18-60 за границу. Лучшие зелёные умы типа сухумской макаки и маньки безумной сейчас "думают" над этим "шедевром демократии".
Ермаком? Татаровим? Умеровим? а, можливо Путиним?
єрмаком з татаровим
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1762088217522663612 3 ч
Таке враження, що після звільнення Залужного армія перестала воювати ...
@SeamanInTheSea
У 850 метрах від нашого кордону знаходиться один з найбільших у Європі складів з ************, який належить нашому ворогу. А ми без снарядів сидимо... Сюрреалізм.
@xxeegghhffrr
"Зеленський та Єрмак були готові до здачі України на переговорах з росією у березні 2022 року в Стамбулі, Але Буча все змінила" - голова МЗС ФРН Анналена Бербок.
@Ray_net_ua
Hellis
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1762101594181489104 3 ч
судячи по подіям, максимальний жах на фронті почнется десь з квітня на травень (березень ще хлопці будуть відходити, але триматися). Це період, коли буде все гостріше питання нелігітімності Зеленського. Якщо з'єднати, то я не дивуюся тому, що робить зараз влада, обвалюючи фронт