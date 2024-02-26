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Новости Война
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Зеленский (19056)

Зеленский о ситуации в Украине: Описать трудно, сложная, но полностью контролируемая

зсу

Пока ситуация в Украине, как в экономике, так и на поле боя, сложная, но контролируемая.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, можно долго говорить о том, что происходит в Украине, кто и как из партнеров поддерживает страну.

Глава государства отметил, что одним словом сложно описать те процессы, которые происходят как на фронте, так и на границе или в соседних странах.

"Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "Что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова, отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+17
Головне питання: КИМ "контрольована"?
Ермаком? Татаровим? Умеровим? а, можливо Путиним?
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26.02.2024 16:31
+13
Трускавецька освіта - вона така
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26.02.2024 16:31
+9
значить, пісець наближається, точно як з авдієвкою
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26.02.2024 16:28
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Правила форума Совет форумчан
значить, пісець наближається, точно як з авдієвкою
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26.02.2024 16:28 Ответить
Шо там описувати -- в цьому році одні проиоби
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26.02.2024 16:28 Ответить
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26.02.2024 16:29 Ответить
Трускавецька освіта - вона така
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26.02.2024 16:31 Ответить
Им сейчас выгодно опять протащить Янелоха в *ОПу и зелень в ВР в один клик. И их Ху#ло им в этом подыграет (в плане относительной паузы в боевых действиях после своего "переизбрания" и начала "переговоров на площадке", о которой Боневтик намекнул).
Вопрос только, как они приостановят военное положение или как там для таких "выборов", но при этом не выпустят мужиков 18-60 за границу. Лучшие зелёные умы типа сухумской макаки и маньки безумной сейчас "думают" над этим "шедевром демократии".
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26.02.2024 17:33 Ответить
Наразі ситуація в Україні, як в економіці, так і на полі бою, така в якій безпосердню бере участь "зе і слуги "
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26.02.2024 16:31 Ответить
Головне питання: КИМ "контрольована"?
Ермаком? Татаровим? Умеровим? а, можливо Путиним?
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26.02.2024 16:31 Ответить
Тебе поверить,себя на...
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26.02.2024 16:35 Ответить
То есть всё у нас хорошо?
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26.02.2024 16:46 Ответить
У зели все прекрасно. Он может скоро отдохнуть под пальмами где-то на Гавайях. И писать мемуары как я могбы но не смог потомушо слишком велик для такого народа.
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26.02.2024 17:04 Ответить
Добре що контрольована......Погано що складна.
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26.02.2024 16:45 Ответить
Цьому клоуну навіть "описати" ситуацію важко, то як вона "контрольована" ?
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26.02.2024 16:46 Ответить
Ситуацію ЗЕ дійсно контролює: - території здає, - патріотів садить, - добровольців винищує.
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26.02.2024 16:47 Ответить
Мне одному кажется, что ситуация после увольнения Залужного осложнилась, что на руку зелени и их хозяину- Ху#лу?
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26.02.2024 16:49 Ответить
мда-при залужному такого бардака не було-подивимось скільки ще міст здасть величний генералісімус
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26.02.2024 16:51 Ответить
Вова, после твоего квартала все воспринимается как шутка.....
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26.02.2024 16:55 Ответить
Ага, ти там щось контролюєш. Хіба що ''скумбрію'' , і то не факт.
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26.02.2024 16:56 Ответить
....але повністю контрольована
єрмаком з татаровим
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26.02.2024 17:01 Ответить
Він ситуацію в Авдіївці описував тим самим виразом.
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26.02.2024 17:20 Ответить
Куди ж ти …удак ліз? Тебі казали що ти клоун тупи
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26.02.2024 17:37 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1762088217522663612 3 ч

Таке враження, що після звільнення Залужного армія перестала воювати ...
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26.02.2024 17:53 Ответить
Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.
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26.02.2024 17:55 Ответить
Internally displaced person x2

@SeamanInTheSea

У 850 метрах від нашого кордону знаходиться один з найбільших у Європі складів з ************, який належить нашому ворогу. А ми без снарядів сидимо... Сюрреалізм.
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26.02.2024 17:57 Ответить
Борис Викторович

@xxeegghhffrr

"Зеленський та Єрмак були готові до здачі України на переговорах з росією у березні 2022 року в Стамбулі, Але Буча все змінила" - голова МЗС ФРН Анналена Бербок.
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26.02.2024 17:59 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

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26.02.2024 18:03 Ответить


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1762101594181489104 3 ч

судячи по подіям, максимальний жах на фронті почнется десь з квітня на травень (березень ще хлопці будуть відходити, але триматися). Це період, коли буде все гостріше питання нелігітімності Зеленського. Якщо з'єднати, то я не дивуюся тому, що робить зараз влада, обвалюючи фронт
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26.02.2024 18:12 Ответить
Мариуполь, Северодонецк, Соледар, Бахмут, Адеевка ситуація складна, але повністю контрольована.
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26.02.2024 19:08 Ответить
Янєлох настільки янєтряпка, що це важко описати
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26.02.2024 23:02 Ответить
 
 