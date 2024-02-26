Зеленский о ситуации в Украине: Описать трудно, сложная, но полностью контролируемая

Пока ситуация в Украине, как в экономике, так и на поле боя, сложная, но контролируемая.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, можно долго говорить о том, что происходит в Украине, кто и как из партнеров поддерживает страну.

Глава государства отметил, что одним словом сложно описать те процессы, которые происходят как на фронте, так и на границе или в соседних странах.

"Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "Что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова, отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая", - добавил Зеленский.

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