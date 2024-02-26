Война в Украине не завершится быстро, - президент Чехии Павел
Война в Украине не закончится в обозримом будущем. Ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано. Путин после ожидаемого переизбрания на должность главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", - добавил Павел.
По его мнению, взаимная усталость от конфликта, вероятно, со временем приведет к переговорам. В то же время Павел выразил искреннее восхищение украинцами, которые уже 2 года обороняются от врага, имеющего количественное преимущество.
По поводу вероятности распространения конфликта на территорию стран НАТО, чешский президент убежден, что РФ слишком слаба, чтобы нападать на другие государства.
"Пока Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к любому конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия добьется каких-либо значительных успехов в Украине", - резюмировал политик.
Пожалуйста, подождите...
В отличии от демагогов, диктаторы ублюдки умеют работать сообща и вовремя принимать важные решения, хоть и ненавидят один одного.
Тим країнам чиї территорії Рашка оккупувала в той чи інший історичний період необхідно максимально долучитися до військової підтримки України щоб прискорити процесс української перемоги.
Це Китай, Фінляндія, Германія, Польша, Японія.
Також закликати та підтримувати народи Рашки такі як чеченці, буряти, дагестанці, татари щоб вони починали воювати за свою незалежність.
Що що що вибачте? Нука розкажіть де ви це вивчили? Просто я саме той, хто вчився в цій сфері (міжнародна економіка, фінанси та торгівля).
Особливо цікава ваша експертна думка по цьому питанні в сфері послуг, частка якої від 70 відсотків в розвинутих країнах.
Закрийте рота і не несіть пургу, якщо взагалі в цьому питанні розбираєтесь як фермер в квантовій фізиці. Я ще намагався нормально натякнути, що треба піти і розібратись хоча б мінімально в структурі ВВП країни і з чого вона складається і методологія підрахунку.
Але ви вперто несете пургу і в паніці згадуєте якихось бізнесменів практиків =) ви навіть не розумієте що таке макроекономіка і інші базові речі, які знає СПЕЦІАЛІСТ в цьому питанні.
Путін вже програв > Україна не має програти > треба забезпечити Україну всім необхідним > Україна має проблеми з постачанням зброї і *********** > війна буде тривалою > повернутись до п.1
Быдлу сказали паБЕДА...вот и бухают про дела давно минувших дней🤣🐒👹👺
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
Розповсюджуємо!!!
Теперь новый прогноз, ну поглядим )