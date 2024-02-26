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Новости Война
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Украина (44299) Павел Петр (104)

Война в Украине не завершится быстро, - президент Чехии Павел

павел,петр

Война в Украине не закончится в обозримом будущем. Ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано. Путин после ожидаемого переизбрания на должность главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", - добавил Павел.

По его мнению, взаимная усталость от конфликта, вероятно, со временем приведет к переговорам. В то же время Павел выразил искреннее восхищение украинцами, которые уже 2 года обороняются от врага, имеющего количественное преимущество.

Читайте также: Чехия нашла способ достать 800 тыс. снарядов для Украины, - Павел

По поводу вероятности распространения конфликта на территорию стран НАТО, чешский президент убежден, что РФ слишком слаба, чтобы нападать на другие государства.

"Пока Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к любому конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия добьется каких-либо значительных успехов в Украине", - резюмировал политик.
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Топ комментарии
+12
Тяжело быстро закончить войну, когда играешь по правилам врага. Союзники московитов не запрещают стрелять своим оружием ни по территории Украины, ни по территории НАТО.
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26.02.2024 14:20
+8
ви досі живете в казці, де вам здається, що Китай не найближчий друг росії, а татари чи дагестанці хочуть незалежність
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26.02.2024 14:22
+8
Україна може перемогти в осяжному майбутньому. Для цього потрібно переходити на активну диверсійну роботу в тилу ворога. Там має вибухати і ламатись усе. І це кардинально змінить ситуацію на фронтах. Потрібно прибрати Зєлєнского і решту інородців та його ********* корумпованих призначенців. Єрмака і татарова знищити фізично. Це без варіантів. А їх призначенців пересадити по колоніям з конфіскацією.
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26.02.2024 14:47
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Ну так -- якшо Захід буде потужно дивитись як нас убивають . Украіна ж один на один з рашкою не вистоіть
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26.02.2024 14:17 Ответить
Не дивиться, а працює - вже надав сотні тисяч снардів, якими було знищено вбивці, які б вже вбили десятки мільйонів українців. І не просто працює, а все більше розкручує махови військової промислвості, просуває інтереси виробникі зброї у політиці
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26.02.2024 14:25 Ответить
Надав -- так віина ж не закінчилась -- зараз в нас снаряднии голод -- рашка по нас 7 снарядів а ми 1 - а це смерті наших воінів яких могло б не бути
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26.02.2024 14:31 Ответить
Снарядний голод вже 10 років і зараз це не новина. Але Україна вистояла і дочекається поки Європа збільшить виробництво ***********. А щоб вистояти із найменшими втратами нестачу снарядів потрібно компенсувати дронами, а для цього жертвувати на них та вмовляти врятувати себе та країну друзів, родичів, колег
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26.02.2024 14:36 Ответить
З дронами ми вже в прольоті - бо рашка викупила в Китаі заводи які виробляють дрони
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26.02.2024 14:40 Ответить
Пожертвуй на дрон, переконай свої друзів, а вже потім розповідай в прольоті ми чи ні.
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26.02.2024 14:45 Ответить
Я даю на дрони - чого ви мені тикаєте - ми ж разом не росли не вчилися - мені вже 66 а з дронами ми спізнюємся -- тоталітарні держави тут виграють а в наших союзників тільки потужні занепокоєння
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26.02.2024 15:56 Ответить
Те що пожертвувував я зрозумів. А скільки друзів, знайомих, колег ти переконов? Тут потрібен саме колективний підхід, тому є над чим працювати, навіть якщо вже заробив на дрони важкою працею. Ну щож у такій державі доводиться жити і виживати, тому треба більше і більше працювати щоб компенсувати відставання держави.
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26.02.2024 16:06 Ответить
Яволь
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26.02.2024 16:08 Ответить
Дочекається снврядів в неосяжному майбутньому яке і Павел не бачить?
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26.02.2024 14:41 Ответить
Він бачить тривалу боротьбу. А війна є війна, хто переможе може бути вирішено лише на полі бою, а не прогнозами
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26.02.2024 14:48 Ответить
Если бы один на один. С московией китай, кндр, иран, а так же целый выводок сателлитов, вроде всяких станов, белорусского балкона и тд.
В отличии от демагогов, диктаторы ублюдки умеют работать сообща и вовремя принимать важные решения, хоть и ненавидят один одного.
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26.02.2024 14:30 Ответить
У цих демагогів ВВП вище за ВВП країни-бензоколонки та сателітів у десятки разів. Так, демократичні країни повільні, довго розгоюдуються, але в кінці-кінців їх більши військово-економічний потенціал бере верх, хоча зпочатку завжди здавалося і буде здаватись, що диктатори перемагають.
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26.02.2024 14:33 Ответить
Може розкачаються коли фортецю Чоп будемо обороняти.
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26.02.2024 14:59 Ответить
Ці демагоги дуже жадні й лякливі.
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26.02.2024 15:32 Ответить
А где же 141 страна поддержавшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_ES-11/1 резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины» , которая осудила российское вторжениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1] .
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26.02.2024 16:39 Ответить
Головне оприділити цілі України. Перемога України призведе до краху Рашки. Це 100% тому що кожна імперія після військової поразки одразу тріщала по швах.

Тим країнам чиї территорії Рашка оккупувала в той чи інший історичний період необхідно максимально долучитися до військової підтримки України щоб прискорити процесс української перемоги.

Це Китай, Фінляндія, Германія, Польша, Японія.

Також закликати та підтримувати народи Рашки такі як чеченці, буряти, дагестанці, татари щоб вони починали воювати за свою незалежність.
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26.02.2024 14:19 Ответить
ви досі живете в казці, де вам здається, що Китай не найближчий друг росії, а татари чи дагестанці хочуть незалежність
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26.02.2024 14:22 Ответить
Кар-кар-кар...
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26.02.2024 14:19 Ответить
Так, Павел, саме так, тому давай вже підсрачника всім ухилянтам, халявщикам та пристосуванцям з України, нехай повертаються на Батьківщину, нех там відсижуватись.
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26.02.2024 14:20 Ответить
Тяжело быстро закончить войну, когда играешь по правилам врага. Союзники московитов не запрещают стрелять своим оружием ни по территории Украины, ни по территории НАТО.
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26.02.2024 14:20 Ответить
Чудово, обнадійливо. Війна може лише швидко закінчитись, якщо народ поведеться на "мирні" переговори із підступним агресором та поплатиться за дурість. Тоді цивільних українців швидку виріжуть як у Бучі і лише таким може бути швидким кінець. А жити довго можна лише у тривалій боротьбі, у якій країна-бензоколонка немає шансів на перемогу проти цивілізованих країн, ВВП яких перевищує її ВВП у 20 разів.
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26.02.2024 14:23 Ответить
Твоя робота в Україні коштує 1000 доларів. Така ж сама твоя робота у Франції коштує 3000 доларів. ВВП інше, а ефект той же. Тому дутий ВВП не говорить ні про що.
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26.02.2024 14:39 Ответить
От тільки робота складає не більшу частину собівартості. А на більшу частину всього того, з чого виробляється будь-яка продукція ціни вже давно світові. Тому на дешевій робочій силі вже далеко не поїдеш. Можливо колись можна було на ній добряче піднятися у 50-90і роки, але часи вже давно не ті
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26.02.2024 14:43 Ответить
От тільки робота складає не більшу частину собівартості.

Що що що вибачте? Нука розкажіть де ви це вивчили? Просто я саме той, хто вчився в цій сфері (міжнародна економіка, фінанси та торгівля).

Особливо цікава ваша експертна думка по цьому питанні в сфері послуг, частка якої від 70 відсотків в розвинутих країнах.
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26.02.2024 14:48 Ответить
Про це тобі розповість кожен бізнесмен-практик, скільки в нього імпортного обладннаня, купленого за світовими цінами за долари, сировини тощо. А якщо щось і вітчизняне, то воно продається йому у його країні лише тому, що не дешевше, ніж у світі, бо інакше йому б це не продали, а продали б за бугор по більшій ціні. І жодну послугу ти не зробиш голими руками, затративши робочу силу.
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26.02.2024 15:00 Ответить
Дивно, а я з таких і не підтверджую цього. Більш того, статистика, по якій формується оцінка ВВП тієї чи іншої країни невблаганно стверджує, що ви ПОВНИЙ невіглас в цьому питанні.

Закрийте рота і не несіть пургу, якщо взагалі в цьому питанні розбираєтесь як фермер в квантовій фізиці. Я ще намагався нормально натякнути, що треба піти і розібратись хоча б мінімально в структурі ВВП країни і з чого вона складається і методологія підрахунку.

Але ви вперто несете пургу і в паніці згадуєте якихось бізнесменів практиків =) ви навіть не розумієте що таке макроекономіка і інші базові речі, які знає СПЕЦІАЛІСТ в цьому питанні.
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26.02.2024 15:22 Ответить
Та як би не формувався ВВП я лише кажу про те, що "країна-бензоколонка немає шансів на перемогу проти цивілізованих країн, ВВП яких перевищує її ВВП у 20 разів". Якби війна велася луками та стрілами, на які можна було б затратити лише робочу силу, то може сили і були б рівними, але не у військово-економічному протистоянні у ******** реаліях.
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26.02.2024 15:27 Ответить
А на рахунок світових цін. Нука нука розкажіть мені про ціну в сфері охорони здоров'я, наприклад, в нашій країні і в США.
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26.02.2024 14:50 Ответить
Ціни, які в кожному виправдовують якість. Ворогу не побажаєш потрапляти до лап місцевих ескулапів.
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26.02.2024 15:04 Ответить
Тобто ви так собі уявляєте ціноутворення? Що саме якість є головним чинником, який впливає на ціну? З мультиків це дізнались?
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26.02.2024 15:25 Ответить
Не уявляю, а не раз бачив своїми очима всі наслідки відчизняного лікування. Постає питання вже не про якість, а чи можна взагалі назвати це лікуванням чи ні
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26.02.2024 15:29 Ответить
Пий пиво,кушай кнедлики пан Павел....пока так.Але не забувайте,почтинемцы.....може воно до вас докотиця.Ви так вператися бурятам не будете? Як ви прикумарили....експерди.
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26.02.2024 14:33 Ответить
Захід при бажанніміг би її завершити протягом кількох днів, максимум тижня
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26.02.2024 14:41 Ответить
Можна, але це негативно позначиться на економіці та настроях у рашке...
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26.02.2024 15:32 Ответить
Україна може перемогти в осяжному майбутньому. Для цього потрібно переходити на активну диверсійну роботу в тилу ворога. Там має вибухати і ламатись усе. І це кардинально змінить ситуацію на фронтах. Потрібно прибрати Зєлєнского і решту інородців та його ********* корумпованих призначенців. Єрмака і татарова знищити фізично. Це без варіантів. А їх призначенців пересадити по колоніям з конфіскацією.
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26.02.2024 14:47 Ответить
ну ви бухати вже почали ))
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26.02.2024 18:38 Ответить
В моєму роду на сім відомих поколінь жодного любителя оковитої. Не пью зовсім. Просто не хочу, бо пити можна тільки в радості, а от радісних подій давно немає...
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26.02.2024 19:19 Ответить
горілку пьють на радостях? )) навпаки... назва ж натякає
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26.02.2024 19:23 Ответить
Розумні пьють символічно і тільки "в радості" після досягнення бажаного результату. А от дурні масово виводять соляну кислоту від тяжкої фізичної праці з мязів щодня і стабільно спиваються в гівно... А ще бухають слабаки щоб відчути себе сильними і сцикуни "для хоробрості". Решта тупо жаліє себе і заливає своє просране життя...
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26.02.2024 19:38 Ответить
ці крайнощі від низької культури, пити треба вміти )
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26.02.2024 20:37 Ответить
Навіщо пити взагалі? У нас кажуть що "якщо людина не пьє то це дурень або велике падло". Я з цим категорично не згоден, але іноді можу "підтимати компанію" чисто для того щоб не вважали отим "падлом". Задовлення від цього я не отримую. Алкоголь це отрута, а смертельна доза 1 літр спирту.
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27.02.2024 00:09 Ответить
Петропавловський - як той персонаж Зелений: "Що у нас поганого?"
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26.02.2024 14:49 Ответить
Колесо потужності:
Путін вже програв > Україна не має програти > треба забезпечити Україну всім необхідним > Україна має проблеми з постачанням зброї і *********** > війна буде тривалою > повернутись до п.1
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26.02.2024 15:02 Ответить
Война начатая 7 ноября 1917 года и не заканчивалось..даже 9 иа 1945 года

Быдлу сказали паБЕДА...вот и бухают про дела давно минувших дней🤣🐒👹👺
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26.02.2024 15:40 Ответить
Игорь Тальков вам давно правильно расписал..быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых рабZeи излечить вас Невозможно...🐓🐒🐔👹👽
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26.02.2024 15:44 Ответить
Було б дуже добре аби був закон про заборону будь яких відносин з московією до повного відновлення України у своїх кордонах...
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
Розповсюджуємо!!!
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26.02.2024 15:56 Ответить
Та да... известный чешский хоккеист Вацлав Недоманский в 1968 г. Обосрал Мавзолейных обезьян Бабуинов Вермахта очень красиво 💪🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2024 16:11 Ответить
Війна в Україні не завершиться швидко, адже США.НАТО І ЄС НЕ МОЖУТЬ І НЕ ХОЧУТЬ ,******** ІМПОТЕНТИ ,ЗАБЕЗПЕЧИТИ УКРАЇНІ ШВИДКУ ПОТРІБНУ ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ...
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26.02.2024 16:13 Ответить
Що не подобаються слова Павела?Двє трі нєдєлі треба?Піддари,які вибрали земразоту скиглять!
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26.02.2024 16:18 Ответить
Дякуємо за підказку! А я то думав день два ще залишилось
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26.02.2024 17:31 Ответить
Этот же отважный генерал-президент еще летом 2023 года говорил вроде как, что если контрнаступ 23-го года провалится, то всё, придётся договариваться с сЦарем...
Теперь новый прогноз, ну поглядим )
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26.02.2024 18:36 Ответить
 
 