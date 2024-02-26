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Україна (5689) Павел Петр (135)

Війна в Україні не завершиться швидко, - президент Чехії Павел

павел,петр

Війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому. Жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - додав Павел.

На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, з часом призведе до переговорів. Водночас Павел висловив щире захоплення українцями, які вже 2 роки обороняються від ворога, який має кількісну перевагу.

Щодо ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО, чеський президент переконаний, що РФ занадто слабка, аби нападати на інші держави.

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"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - резюмував політик.

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Топ коментарі
+12
Тяжело быстро закончить войну, когда играешь по правилам врага. Союзники московитов не запрещают стрелять своим оружием ни по территории Украины, ни по территории НАТО.
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26.02.2024 14:20
+8
ви досі живете в казці, де вам здається, що Китай не найближчий друг росії, а татари чи дагестанці хочуть незалежність
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26.02.2024 14:22
+8
Україна може перемогти в осяжному майбутньому. Для цього потрібно переходити на активну диверсійну роботу в тилу ворога. Там має вибухати і ламатись усе. І це кардинально змінить ситуацію на фронтах. Потрібно прибрати Зєлєнского і решту інородців та його ********* корумпованих призначенців. Єрмака і татарова знищити фізично. Це без варіантів. А їх призначенців пересадити по колоніям з конфіскацією.
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26.02.2024 14:47
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Ну так -- якшо Захід буде потужно дивитись як нас убивають . Украіна ж один на один з рашкою не вистоіть
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26.02.2024 14:17 Відповісти
Не дивиться, а працює - вже надав сотні тисяч снардів, якими було знищено вбивці, які б вже вбили десятки мільйонів українців. І не просто працює, а все більше розкручує махови військової промислвості, просуває інтереси виробникі зброї у політиці
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26.02.2024 14:25 Відповісти
Надав -- так віина ж не закінчилась -- зараз в нас снаряднии голод -- рашка по нас 7 снарядів а ми 1 - а це смерті наших воінів яких могло б не бути
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26.02.2024 14:31 Відповісти
Снарядний голод вже 10 років і зараз це не новина. Але Україна вистояла і дочекається поки Європа збільшить виробництво ***********. А щоб вистояти із найменшими втратами нестачу снарядів потрібно компенсувати дронами, а для цього жертвувати на них та вмовляти врятувати себе та країну друзів, родичів, колег
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26.02.2024 14:36 Відповісти
З дронами ми вже в прольоті - бо рашка викупила в Китаі заводи які виробляють дрони
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26.02.2024 14:40 Відповісти
Пожертвуй на дрон, переконай свої друзів, а вже потім розповідай в прольоті ми чи ні.
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26.02.2024 14:45 Відповісти
Я даю на дрони - чого ви мені тикаєте - ми ж разом не росли не вчилися - мені вже 66 а з дронами ми спізнюємся -- тоталітарні держави тут виграють а в наших союзників тільки потужні занепокоєння
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26.02.2024 15:56 Відповісти
Те що пожертвувував я зрозумів. А скільки друзів, знайомих, колег ти переконов? Тут потрібен саме колективний підхід, тому є над чим працювати, навіть якщо вже заробив на дрони важкою працею. Ну щож у такій державі доводиться жити і виживати, тому треба більше і більше працювати щоб компенсувати відставання держави.
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26.02.2024 16:06 Відповісти
Яволь
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26.02.2024 16:08 Відповісти
Дочекається снврядів в неосяжному майбутньому яке і Павел не бачить?
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26.02.2024 14:41 Відповісти
Він бачить тривалу боротьбу. А війна є війна, хто переможе може бути вирішено лише на полі бою, а не прогнозами
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26.02.2024 14:48 Відповісти
Если бы один на один. С московией китай, кндр, иран, а так же целый выводок сателлитов, вроде всяких станов, белорусского балкона и тд.
В отличии от демагогов, диктаторы ублюдки умеют работать сообща и вовремя принимать важные решения, хоть и ненавидят один одного.
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26.02.2024 14:30 Відповісти
У цих демагогів ВВП вище за ВВП країни-бензоколонки та сателітів у десятки разів. Так, демократичні країни повільні, довго розгоюдуються, але в кінці-кінців їх більши військово-економічний потенціал бере верх, хоча зпочатку завжди здавалося і буде здаватись, що диктатори перемагають.
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26.02.2024 14:33 Відповісти
Може розкачаються коли фортецю Чоп будемо обороняти.
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26.02.2024 14:59 Відповісти
Ці демагоги дуже жадні й лякливі.
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26.02.2024 15:32 Відповісти
А где же 141 страна поддержавшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_ES-11/1 резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины» , которая осудила российское вторжениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1] .
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26.02.2024 16:39 Відповісти
Головне оприділити цілі України. Перемога України призведе до краху Рашки. Це 100% тому що кожна імперія після військової поразки одразу тріщала по швах.

Тим країнам чиї территорії Рашка оккупувала в той чи інший історичний період необхідно максимально долучитися до військової підтримки України щоб прискорити процесс української перемоги.

Це Китай, Фінляндія, Германія, Польша, Японія.

Також закликати та підтримувати народи Рашки такі як чеченці, буряти, дагестанці, татари щоб вони починали воювати за свою незалежність.
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26.02.2024 14:19 Відповісти
ви досі живете в казці, де вам здається, що Китай не найближчий друг росії, а татари чи дагестанці хочуть незалежність
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26.02.2024 14:22 Відповісти
Кар-кар-кар...
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26.02.2024 14:19 Відповісти
Так, Павел, саме так, тому давай вже підсрачника всім ухилянтам, халявщикам та пристосуванцям з України, нехай повертаються на Батьківщину, нех там відсижуватись.
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26.02.2024 14:20 Відповісти
Тяжело быстро закончить войну, когда играешь по правилам врага. Союзники московитов не запрещают стрелять своим оружием ни по территории Украины, ни по территории НАТО.
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26.02.2024 14:20 Відповісти
Чудово, обнадійливо. Війна може лише швидко закінчитись, якщо народ поведеться на "мирні" переговори із підступним агресором та поплатиться за дурість. Тоді цивільних українців швидку виріжуть як у Бучі і лише таким може бути швидким кінець. А жити довго можна лише у тривалій боротьбі, у якій країна-бензоколонка немає шансів на перемогу проти цивілізованих країн, ВВП яких перевищує її ВВП у 20 разів.
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26.02.2024 14:23 Відповісти
Твоя робота в Україні коштує 1000 доларів. Така ж сама твоя робота у Франції коштує 3000 доларів. ВВП інше, а ефект той же. Тому дутий ВВП не говорить ні про що.
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26.02.2024 14:39 Відповісти
От тільки робота складає не більшу частину собівартості. А на більшу частину всього того, з чого виробляється будь-яка продукція ціни вже давно світові. Тому на дешевій робочій силі вже далеко не поїдеш. Можливо колись можна було на ній добряче піднятися у 50-90і роки, але часи вже давно не ті
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26.02.2024 14:43 Відповісти
От тільки робота складає не більшу частину собівартості.

Що що що вибачте? Нука розкажіть де ви це вивчили? Просто я саме той, хто вчився в цій сфері (міжнародна економіка, фінанси та торгівля).

Особливо цікава ваша експертна думка по цьому питанні в сфері послуг, частка якої від 70 відсотків в розвинутих країнах.
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26.02.2024 14:48 Відповісти
Про це тобі розповість кожен бізнесмен-практик, скільки в нього імпортного обладннаня, купленого за світовими цінами за долари, сировини тощо. А якщо щось і вітчизняне, то воно продається йому у його країні лише тому, що не дешевше, ніж у світі, бо інакше йому б це не продали, а продали б за бугор по більшій ціні. І жодну послугу ти не зробиш голими руками, затративши робочу силу.
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26.02.2024 15:00 Відповісти
Дивно, а я з таких і не підтверджую цього. Більш того, статистика, по якій формується оцінка ВВП тієї чи іншої країни невблаганно стверджує, що ви ПОВНИЙ невіглас в цьому питанні.

Закрийте рота і не несіть пургу, якщо взагалі в цьому питанні розбираєтесь як фермер в квантовій фізиці. Я ще намагався нормально натякнути, що треба піти і розібратись хоча б мінімально в структурі ВВП країни і з чого вона складається і методологія підрахунку.

Але ви вперто несете пургу і в паніці згадуєте якихось бізнесменів практиків =) ви навіть не розумієте що таке макроекономіка і інші базові речі, які знає СПЕЦІАЛІСТ в цьому питанні.
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26.02.2024 15:22 Відповісти
Та як би не формувався ВВП я лише кажу про те, що "країна-бензоколонка немає шансів на перемогу проти цивілізованих країн, ВВП яких перевищує її ВВП у 20 разів". Якби війна велася луками та стрілами, на які можна було б затратити лише робочу силу, то може сили і були б рівними, але не у військово-економічному протистоянні у ******** реаліях.
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26.02.2024 15:27 Відповісти
А на рахунок світових цін. Нука нука розкажіть мені про ціну в сфері охорони здоров'я, наприклад, в нашій країні і в США.
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26.02.2024 14:50 Відповісти
Ціни, які в кожному виправдовують якість. Ворогу не побажаєш потрапляти до лап місцевих ескулапів.
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26.02.2024 15:04 Відповісти
Тобто ви так собі уявляєте ціноутворення? Що саме якість є головним чинником, який впливає на ціну? З мультиків це дізнались?
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26.02.2024 15:25 Відповісти
Не уявляю, а не раз бачив своїми очима всі наслідки відчизняного лікування. Постає питання вже не про якість, а чи можна взагалі назвати це лікуванням чи ні
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26.02.2024 15:29 Відповісти
Пий пиво,кушай кнедлики пан Павел....пока так.Але не забувайте,почтинемцы.....може воно до вас докотиця.Ви так вператися бурятам не будете? Як ви прикумарили....експерди.
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26.02.2024 14:33 Відповісти
Захід при бажанніміг би її завершити протягом кількох днів, максимум тижня
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26.02.2024 14:41 Відповісти
Можна, але це негативно позначиться на економіці та настроях у рашке...
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26.02.2024 15:32 Відповісти
Україна може перемогти в осяжному майбутньому. Для цього потрібно переходити на активну диверсійну роботу в тилу ворога. Там має вибухати і ламатись усе. І це кардинально змінить ситуацію на фронтах. Потрібно прибрати Зєлєнского і решту інородців та його ********* корумпованих призначенців. Єрмака і татарова знищити фізично. Це без варіантів. А їх призначенців пересадити по колоніям з конфіскацією.
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26.02.2024 14:47 Відповісти
ну ви бухати вже почали ))
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26.02.2024 18:38 Відповісти
В моєму роду на сім відомих поколінь жодного любителя оковитої. Не пью зовсім. Просто не хочу, бо пити можна тільки в радості, а от радісних подій давно немає...
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26.02.2024 19:19 Відповісти
горілку пьють на радостях? )) навпаки... назва ж натякає
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26.02.2024 19:23 Відповісти
Розумні пьють символічно і тільки "в радості" після досягнення бажаного результату. А от дурні масово виводять соляну кислоту від тяжкої фізичної праці з мязів щодня і стабільно спиваються в гівно... А ще бухають слабаки щоб відчути себе сильними і сцикуни "для хоробрості". Решта тупо жаліє себе і заливає своє просране життя...
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26.02.2024 19:38 Відповісти
ці крайнощі від низької культури, пити треба вміти )
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26.02.2024 20:37 Відповісти
Навіщо пити взагалі? У нас кажуть що "якщо людина не пьє то це дурень або велике падло". Я з цим категорично не згоден, але іноді можу "підтимати компанію" чисто для того щоб не вважали отим "падлом". Задовлення від цього я не отримую. Алкоголь це отрута, а смертельна доза 1 літр спирту.
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27.02.2024 00:09 Відповісти
Петропавловський - як той персонаж Зелений: "Що у нас поганого?"
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26.02.2024 14:49 Відповісти
Колесо потужності:
Путін вже програв > Україна не має програти > треба забезпечити Україну всім необхідним > Україна має проблеми з постачанням зброї і *********** > війна буде тривалою > повернутись до п.1
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26.02.2024 15:02 Відповісти
Война начатая 7 ноября 1917 года и не заканчивалось..даже 9 иа 1945 года

Быдлу сказали паБЕДА...вот и бухают про дела давно минувших дней🤣🐒👹👺
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26.02.2024 15:40 Відповісти
Игорь Тальков вам давно правильно расписал..быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых рабZeи излечить вас Невозможно...🐓🐒🐔👹👽
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26.02.2024 15:44 Відповісти
Було б дуже добре аби був закон про заборону будь яких відносин з московією до повного відновлення України у своїх кордонах...
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
Розповсюджуємо!!!
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26.02.2024 15:56 Відповісти
Та да... известный чешский хоккеист Вацлав Недоманский в 1968 г. Обосрал Мавзолейных обезьян Бабуинов Вермахта очень красиво 💪🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2024 16:11 Відповісти
Війна в Україні не завершиться швидко, адже США.НАТО І ЄС НЕ МОЖУТЬ І НЕ ХОЧУТЬ ,******** ІМПОТЕНТИ ,ЗАБЕЗПЕЧИТИ УКРАЇНІ ШВИДКУ ПОТРІБНУ ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ...
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26.02.2024 16:13 Відповісти
Що не подобаються слова Павела?Двє трі нєдєлі треба?Піддари,які вибрали земразоту скиглять!
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26.02.2024 16:18 Відповісти
Дякуємо за підказку! А я то думав день два ще залишилось
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26.02.2024 17:31 Відповісти
Этот же отважный генерал-президент еще летом 2023 года говорил вроде как, что если контрнаступ 23-го года провалится, то всё, придётся договариваться с сЦарем...
Теперь новый прогноз, ну поглядим )
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26.02.2024 18:36 Відповісти
 
 