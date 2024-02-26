Війна в Україні не завершиться швидко, - президент Чехії Павел
Війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому. Жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це заявив президент Чехії Петр Павел.
"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - додав Павел.
На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, з часом призведе до переговорів. Водночас Павел висловив щире захоплення українцями, які вже 2 роки обороняються від ворога, який має кількісну перевагу.
Щодо ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО, чеський президент переконаний, що РФ занадто слабка, аби нападати на інші держави.
"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - резюмував політик.
Будь ласка, зачекайте...
В отличии от демагогов, диктаторы ублюдки умеют работать сообща и вовремя принимать важные решения, хоть и ненавидят один одного.
Тим країнам чиї территорії Рашка оккупувала в той чи інший історичний період необхідно максимально долучитися до військової підтримки України щоб прискорити процесс української перемоги.
Це Китай, Фінляндія, Германія, Польша, Японія.
Також закликати та підтримувати народи Рашки такі як чеченці, буряти, дагестанці, татари щоб вони починали воювати за свою незалежність.
Що що що вибачте? Нука розкажіть де ви це вивчили? Просто я саме той, хто вчився в цій сфері (міжнародна економіка, фінанси та торгівля).
Особливо цікава ваша експертна думка по цьому питанні в сфері послуг, частка якої від 70 відсотків в розвинутих країнах.
Закрийте рота і не несіть пургу, якщо взагалі в цьому питанні розбираєтесь як фермер в квантовій фізиці. Я ще намагався нормально натякнути, що треба піти і розібратись хоча б мінімально в структурі ВВП країни і з чого вона складається і методологія підрахунку.
Але ви вперто несете пургу і в паніці згадуєте якихось бізнесменів практиків =) ви навіть не розумієте що таке макроекономіка і інші базові речі, які знає СПЕЦІАЛІСТ в цьому питанні.
Путін вже програв > Україна не має програти > треба забезпечити Україну всім необхідним > Україна має проблеми з постачанням зброї і *********** > війна буде тривалою > повернутись до п.1
Быдлу сказали паБЕДА...вот и бухают про дела давно минувших дней🤣🐒👹👺
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
Розповсюджуємо!!!
Теперь новый прогноз, ну поглядим )