Війна в Україні не завершиться швидко, - президент Чехії Павел

Війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому. Жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - додав Павел.

На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, з часом призведе до переговорів. Водночас Павел висловив щире захоплення українцями, які вже 2 роки обороняються від ворога, який має кількісну перевагу.

Щодо ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО, чеський президент переконаний, що РФ занадто слабка, аби нападати на інші держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел дозволив 20 громадянам Чехії приєднатися до ЗСУ

"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - резюмував політик.