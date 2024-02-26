Индия передала Украине 16-ю партию гумпомощи
16 партию гуманитарной помощи передала Индия Украине. Она отправится украинским врачам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в посольстве Индии.
Так, в составе гумпомощи диагностическое и медицинское оборудование, в том числе портативный рентгеновский аппарат, рентгеновский аппарат с C-Arm флюороскопом, электрогидравлический операционный стол, цветная доплеровская ультразвуковая система.
Гуманитарная помощь от Индии оказана Сумской областной клинической больнице и больнице Кролевецкого городского совета по просьбе Минздрава Украины.
"Индия придает первостепенное значение оказанию гуманитарной помощи народу Украины в это трудное время в соответствии с человекоцентрическим подходом правительства Индии, центральным постулатом индийских национальных убеждений и ценностей, которые воспринимают весь мир как одну семью", - подчеркнул посол Шри Харш Кумар Джайн.
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