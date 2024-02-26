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Новости Помощь Украине
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Индия (394) гуманитарная помощь (1242)

Индия передала Украине 16-ю партию гумпомощи

індія

16 партию гуманитарной помощи передала Индия Украине. Она отправится украинским врачам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в посольстве Индии.

Так, в составе гумпомощи диагностическое и медицинское оборудование, в том числе портативный рентгеновский аппарат, рентгеновский аппарат с C-Arm флюороскопом, электрогидравлический операционный стол, цветная доплеровская ультразвуковая система.

Гуманитарная помощь от Индии оказана Сумской областной клинической больнице и больнице Кролевецкого городского совета по просьбе Минздрава Украины.

"Индия придает первостепенное значение оказанию гуманитарной помощи народу Украины в это трудное время в соответствии с человекоцентрическим подходом правительства Индии, центральным постулатом индийских национальных убеждений и ценностей, которые воспринимают весь мир как одну семью", - подчеркнул посол Шри Харш Кумар Джайн.

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Топ комментарии
+3
Гумдопомога піде в бунькер на Банковій ( індійський час та свої фільми
,, Зіта та Гіта " і ,, Цветок в пыли " )
на дозвіллі пригодяться
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26.02.2024 17:32
+3
Дякуємо.
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26.02.2024 17:36
+3
> Так, у складі гумдопомоги діагностичне й медичне обладнання, зокрема портативний рентгенівський апарат, рентгенівський апарат із C-Arm флюороскопом, електрогідравлічний операційний стіл, кольорова доплерівська ультразвукова система та інше.

2 апарати, стіл і ультразвукова система. Потужно, як для держави, яка наварюється у багатомільярдній торгівлі торгівлі з парашею
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26.02.2024 17:46
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Не Україні ,а Єрмаку
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26.02.2024 17:29 Ответить
Гумдопомога піде в бунькер на Банковій ( індійський час та свої фільми
,, Зіта та Гіта " і ,, Цветок в пыли " )
на дозвіллі пригодяться
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26.02.2024 17:32 Ответить
Дякуємо.
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26.02.2024 17:36 Ответить
Члєнососи кацапські нормально наварюються на війні, допомога в обході санкцій для русні просто неоціненна.
Допомогу вони привезли...

Йшли б ви на х-уй лицеміри...
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26.02.2024 17:42 Ответить
> Так, у складі гумдопомоги діагностичне й медичне обладнання, зокрема портативний рентгенівський апарат, рентгенівський апарат із C-Arm флюороскопом, електрогідравлічний операційний стіл, кольорова доплерівська ультразвукова система та інше.

2 апарати, стіл і ультразвукова система. Потужно, як для держави, яка наварюється у багатомільярдній торгівлі торгівлі з парашею
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26.02.2024 17:46 Ответить
Якого калібру?
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26.02.2024 17:46 Ответить
16-й пакет гумдопомоги в Україну, 160-й пакет мікрочіпів на росію...
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26.02.2024 17:47 Ответить
індуси купують російську нафту з дисконтом, переробляють її у нафтопродукти і продають їх у ЄС та США, заробляючи таким чином шалені гроші. На 0.001% від яких вони купили обладнання для одного кабінета в районній поліклініці. Круто
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26.02.2024 18:19 Ответить
Индия наварила на смертях Украинцев миллиарды долларов перепродавая рашкинскую нефть. Тем самым поддерживая путина и убийства Украинцев Индия как и Китай-это враги Украины. Украина должна поддерживать мусульманский сепаратизм в Индии
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26.02.2024 18:21 Ответить
Нет, ты не прав, ни в коем случае. ЕС и США из кожи лезут вон, чтобы Индия повернулась на Запад и стала противовесом Китаю. И Индия в целом более прозападная. Она типа Турции, ее нельзя сравнивать с Китаем. Индия нефть покупает. А Китай помогает Рашке и Ирану с оружием, это другое вообще.
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26.02.2024 19:00 Ответить
 
 