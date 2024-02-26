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Новости Война
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Таврия (178) штурм (494) ВСУ (6275) Лыховий Дмитрий (70)

Россияне с трех сторон пытаются штурмовать Орловку после ухода ВСУ из Ласточкиного, - Лыховий

зсу

Российские захватчики пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после ухода Вооруженных сил Украины из Ласточкиного Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию после ухода ВСУ из Ласточкиного.

"Силы обороны, действительно, совершили отход от поселка Ласточкино, расположенного сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их по трем направлениям, но они не имеют успеха", - сказал Лыховий.

Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

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По словам спикера, на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в руины, поэтому иногда Силы обороны вынуждены отходить.

Лыховий напомнил, что за сутки враг на этом направлении нанес 45 авиаударов и совершил 72 штурмовых действия. Оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы со значительного расстояния от линии разграничения, где вражеские самолеты недостижимы для украинской ПВО.

"А поскольку боевая часть этих бомб очень велика - 250 кг, 500 кг или 1000 кг, то разрушительная способность их очень велика, они превращают фортификации, населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому наши подразделения вынуждены кое-где отходить из занимаемых позиций. Но я подчеркиваю, что линия боевого столкновения остается динамичной, осуществляется определенный маневр на позиции, более защищенные", - пояснил спикер.

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Лыховий добавил, что после того, как российская авиация и артиллерия "уничтожили все, что впереди", в разрушенные населенные пункты входят их штурмовые группы. Впрочем, из захваченных деревень или позиций их часто выбивают Силы обороны.

Лыховий также сообщил, что на Запорожском направлении за минувшие сутки враг совершил 6 штурмовых действий. Там открытая местность и враг так же наступает малыми штурмовыми группами, но постепенно увеличивает их численность, используя бронетехнику, с забросом десанта в пределы того же с. Работино. Но на фоне Авдеевского и Марьинского направления, где было более 40 атак врага в н. п. Новомихайловка, Георгиевка, Победа, Запорожское направление хоть и горячее, но сейчас оттуда меньше новостей о успехах противника", - сказал он.

Спикер также отметил, что погодные условия позволяют врагу перемещать личный состав на квадроциклах, то есть оккупанты разнообразят свою тактику.
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Топ комментарии
+20
Виглядає так, що Сирського поставили щоб здати весь Донбас !?
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26.02.2024 18:47
+15
Після зміни головкома ми залишили Авдіівку і Ласточкине, на черзі Орлівка.
Кацапи підбираються до Купянська.
І це на тлі того, що новоспечений їздить по позиціях і приймає «невідкладні рішення», роблячи обнадійливі заяви.
Я нічого не плутаю?
Куди це веде?
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26.02.2024 19:00
+15
Сходи полікуйся.
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26.02.2024 19:15
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ой, вже й Орлівка в оточенні
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26.02.2024 18:41 Ответить
І так будуть "відкушувати" кожен НП на своєму шляху.
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26.02.2024 18:51 Ответить
зате кабмін 17 лярдів пристроїв на дороги.

ніх*я не збудовано ні біля Орлівки, ні далі, ніде...

тепер хіба що Дніпро спинить рашистів (і то не факт, бо з підривом мостів у нас 2 роки не складається).
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26.02.2024 20:12 Ответить
Так казали ж що про Ласточкино - фейк. Хтось бреше.
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26.02.2024 23:27 Ответить
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26.02.2024 23:36 Ответить
Ставимося з розумінням.
Блд...
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26.02.2024 18:44 Ответить
Схоже, пан Лиховій - реінкарнація сумнозвісної Ганни Маляр. У них точно одні курси були.
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26.02.2024 18:44 Ответить
Виглядає так, що Сирського поставили щоб здати весь Донбас !?
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26.02.2024 18:47 Ответить
Надіємось що біля р. Дніпро почнуть хоть якусь лінію зводити чи рови протитанкові копати ну тобто підготовлені позиції((
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26.02.2024 19:08 Ответить
Не паникуйте....Дайте Сырскому разобраться,после залужного....Верю всё будет нормально.Главное не терять бойцов,кацап выдыхаеться уже,резервы на исходе....Наши ударят в ответ.И это говорю ни я а эксперты.
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26.02.2024 18:49 Ответить
Це сарказм?
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26.02.2024 18:52 Ответить
Чому ж?Я в Сирському впевнений!Вибачте але при таких роскладах....взяти командування???Ну це герой.Я бачив як у кацапа пилало....Коли Сирського призначили))Здаеться вони Сирського бояться.....Школа як не як в Сирського,потужна.Це не стандарт нато....нема в нас ресурсу на так щоб в нато!А Сирський,мозгами воюе....Вже може побачили скептики,що людей бережуть...фронт тримають.Згадаете ще.....Сирський щось кацапам приготовить....Та й команда в Сирського.....топ!!!Думаю не будете спорити,що команда себе показала.Я так думаю.
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26.02.2024 19:02 Ответить
Сходи полікуйся.
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26.02.2024 19:15 Ответить
Ти довбень чи подоляк?
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26.02.2024 19:23 Ответить
Школа як не як в Сирського,потужна.

...І спалило мене одне-єдине слово
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26.02.2024 19:34 Ответить
Спалився......
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26.02.2024 19:49 Ответить
Степане зрозуміло....А тепер терміново на процедури!
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26.02.2024 19:34 Ответить
Це підвал ОП.)
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26.02.2024 19:37 Ответить
та це тролінг. дайтє сирскаму 100 днєй, он же єсчьо учітса .
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26.02.2024 20:14 Ответить
Що ж йому розбиратися?Він же бувший командуючий сухопутки ,а це ж також не море і навіть не ставок?Тай там, в ВМС, проблем якраз немає.Чи він командував не розбираючись.І оце зараз ГК Сирський розбирається що тут натворив КС Сирський?Цікаво у вас дебілів зелених все це відбувається.
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26.02.2024 19:03 Ответить
ВМС, проблем якраз немає - таки так, флоту немає
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26.02.2024 19:05 Ответить
Маємо що маємо.
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26.02.2024 19:07 Ответить
Сам Ви зелений......
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26.02.2024 19:12 Ответить
"дайтє єму сто днєй, он научится", "імєєт права на ашибку", блд!!!
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26.02.2024 19:47 Ответить
Су..а,таке враження,що дають нам допомогу тоді,коли бачуть,що ми вже здихаємо!!! Ось і тепер,де літаки,де таураси,атакамси,звичайні снаряди---дадуть,однозначно,але скільки поляже українців!!! і я не говорю про виклянчування зброї,а в тому ракурсі,що і США, і Англія -ПОВИННІ нам це все дати,більш того,навіть війська відправити згідно меморандуму,коли всі літаки порізали,а які віддали рашикам вмісті з ракетами,які сьогодні нас ******** і від ядерки відмовились,тож вони нам винні по самі вуха!!!!Але маємо те,що маємо.........
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26.02.2024 18:52 Ответить
Вони нас нічого не повинні.
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26.02.2024 18:53 Ответить
Від літаків відмовились. "25.01.2024 Запит США і двох країн Європи на початок передачі першої партії F-16 у кількості 12 одиниць відхилено Україною в зв'язку з неготовністю інфраструктури і інженерних кадрів. "Потужна" робота Зеленського і К по саботажу постачання озброєнь."

І так по всьому.
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26.02.2024 23:25 Ответить
Інфраструктура і справді не готова.
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26.02.2024 23:29 Ответить
Бо "Байден" винуватий.
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28.02.2024 09:04 Ответить
Найбільша країна Європи, яка під час війни здатна експортувати аграрну продукцію побирається по світу. Якби не довбо_оби, яким мудрий наріт віддав владне кермо все було б інакше, але за вибір треба платити.
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26.02.2024 20:17 Ответить
это не цивилизованный мир - это мир скотов и моральных уродов. Начиная с венгрии и польши, заканчивая амерами
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26.02.2024 23:03 Ответить
Да нет, это именно что цивилизованый мир. А не розовый манямирок где править справедливость.
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26.02.2024 23:30 Ответить
Хорошо,что куда не плюнь- подготовленные позиции.
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26.02.2024 18:56 Ответить
Сюди скоро можна буде плюнути. Житомир, ля...

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537 https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537

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26.02.2024 19:43 Ответить
Після зміни головкома ми залишили Авдіівку і Ласточкине, на черзі Орлівка.
Кацапи підбираються до Купянська.
І це на тлі того, що новоспечений їздить по позиціях і приймає «невідкладні рішення», роблячи обнадійливі заяви.
Я нічого не плутаю?
Куди це веде?
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26.02.2024 19:00 Ответить
мы отступаем и враг бежит бежит ......за нами
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26.02.2024 19:03 Ответить
Туди.
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26.02.2024 19:03 Ответить
Не знаю чи солдати його командирозуміють, під азірова косить))
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26.02.2024 19:12 Ответить
Верните Залужного !
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26.02.2024 19:06 Ответить
Було б те саме. Залужний не може без *********** стримувати орду.
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26.02.2024 19:22 Ответить
більше схоже на договорняк.а якщо амери з кацапами порішали - то ми нічого не зробим.у руля зрадники й інородці.солдати ЗСУ не мають права голосу.зброї не вистачає.ото і будуть відходити до тих пір поки порішали.жалко тіки хлопців - ні за *** поляжуть.
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26.02.2024 19:13 Ответить
Тільки порішали зелені з кацапами.
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26.02.2024 22:46 Ответить
нет, порешали кацы с амерами
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26.02.2024 23:04 Ответить
Ні, порішали зелені з кацапами.
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26.02.2024 23:31 Ответить
а де величний зелений полководець?--як на мене залужний був кращої кфаліфікації--цікаво після втрати якого міста залужний повернеться?
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26.02.2024 19:28 Ответить
Добре,що у кацапа з2вилися бомби КАБ,а у нас ППО не дістає до літаків (а прокляті КАБ літають дальше наших ракет ППО).....а то ,як без них пояснювати здачу територій...
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26.02.2024 19:33 Ответить
Зараз шмигаль ще на 17 лярдів кацапам асфальт постелить.
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26.02.2024 19:36 Ответить
К*цапам в'їб*шили "азвірін" - дія не вічна.
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26.02.2024 19:36 Ответить
Тут усі поливають брудом сирського, та ідолізують Залужного. Але вибачте , де лінія оборони за два роки навколо авдіївки ?
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26.02.2024 19:46 Ответить
щодо З. тут критиків не залишилося.тут дуже банили за будь-яку,навіть несміливу,критику великого З.
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26.02.2024 19:53 Ответить
Це якось стосується Сирського або Залужного? Чи аби бовкнути щось про Залужного і отримати підтримку постійних українофобів.
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26.02.2024 22:50 Ответить
Триває повномасштабна війна в Україні, і супротивник має частковий "успіх" на Бахмутському напрямку - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське (Донецька область, знаходиться під Бахмутом) і продовжує там утримувати позиції, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

Про це сказав командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій. За минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень з противником.

"Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції", - сказав Сідорін.
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26.02.2024 19:51 Ответить
Ох у нас і союзнички... Ми потерпаємо від фабів/кабів, а вони сидять і спостерігають. Дадуть щось на копійку, а потім розповідають про це так ніби закрили наші потреби на роки.
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26.02.2024 20:21 Ответить
Які "союзнички"? З якими розісралась наша влада? А до своїх немає претензій? Розвалюють оборону, як тільки можуть.
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26.02.2024 22:54 Ответить
Десь точно має буди потужна лінія оборони, яку зелені клептомани будували протягом двох років. Вона ж точно має десь бути, бо Верховний же сказав відходимо на заздалегідь підготовлені позиції.
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26.02.2024 20:21 Ответить
 
 