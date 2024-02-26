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Таврия (178) Донецкая область (8780) Авдеевка (2441) Лыховий Дмитрий (70)

ВСУ вышли из села Ласточкино под Авдеевкой, - ОСГВ "Таврия"

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Подразделения Вооруженных сил Украины совершили отход от села Ласточкино На Авдеевском направлении Донецкой области.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона 26 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", - рассказал он.

По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

Читайте также: Информация, что россияне оккупировали Ласточкино - неправдива, сейчас ведутся бои на окраине, - ОСГВ "Таврия"

Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка. Впрочем, накануне Лыховий заявлял, что подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции.
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Топ комментарии
+50
Шел 1648 год. До рождения путина оставалось еще 300 лет и 4 года. Никто еще не знал, что Украины никогда не было и её создал Ленин...
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26.02.2024 12:20
+42
"Подготовленные позиции" как всегда карандашом на карте.
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26.02.2024 12:15
+22
Справа не в вірі, а в брехні влади та командування, вже трішки за*бло
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26.02.2024 12:25
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Чергова "абсолютна перемога" ВСУ. Чекаємо на " арматне кофе на набережній весняної Ялти," та кухель свіжого пива з Подоляком біля Воронцовського палацу!!!
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26.02.2024 14:33 Ответить
А чого Ви хотіли - чуда , на жаль чудо скінчилось, построїти лінію оборони, хоть би більш - менш можливо тільки в 20км, від лінії зіткнення, тобто треба відійти.Але тут ось питання, і ця лінія не гарантує Вам закріплення, все залежить від напору наступаючих, як тільки запал спаде і все стане більш - менш.А поки ми будемо потихеньку відкатуватись , але це не є критично.
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26.02.2024 14:57 Ответить
Отак виглядає тупориле рашачмо, якому платять за вкидання всепропальщини.
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26.02.2024 16:16 Ответить
так а що ти переживаєш? твоя підаРаССія "здобуває" території...
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27.02.2024 06:04 Ответить
Якщо комусь буде цікаво прочитати з Гуглом статтю на німецькому сайті, як обстоять справи в російській армії
https://de.yahoo.com/nachrichten/medienbericht-russische-soldaten-bestrafung-vergewaltigung-074123979.html
Хто знав, що таке дідівщина у радянській армії, не скаже , що написане - нісенітниця.
Виникає питання : "Що заважає таку армію перемогти? Яким (не)фаховим повинно бути керівництво української армії?"
Я не вчився у військовому закладу, але навіть я міг би сказати, як ефективно можна шкодити ворогові.
Достатньо декілька диверсійних групп, які проникнувши на теріторію Росії пройдуть ВОГНЕМ, використовуючи вогнепальну зброю тільки при прямих контактах (щоб максимально мати для повернення)
Скільки часу треба підпалити автівку, АЗС, нафтосховища? Скупчення автівок - пробив бак - підпалив. Ідеш по лісу - підпали ліс поле, в декілька місцях, щоб не могли погасити. Склад по дорозі, ще щось, ВСЕ, що легко горить - одразу підпалили і стрімко далі.
Важко знайти автівки для пересування? Яку хочеш -зупиняй.. І її ж потім можна використовувати для більшої пожежи.
Пожежами встелити свій щлях. Якщо робити це швидко з різних напрямків, то можна наробити шкоди у рази більше, ніж у бою на фронті. А якщо запалає все довкола, як це вплине на ситуацю на фронті?
Не зможуть росіяни все охороняти.
Диверсійні групи повинні пошкоджувати все- лінії електропостачання, трансформатори, еле насамперед - те, що швидко , і далі.
Уявляєте, яку паніку можна зробити?
Чого цього не робиться?
Чи нікому це в голову не приходило?
Тут на сайті багато хто пише, що сам воює, чи його рідні... Якщо ви хочете перемогти - є більш ефективні дії? Задайте питання, від кого залежать такі рішення.
Але передбачаю, що хтось напише - А чому сам не підеш.
Таким відповідаю - я роблю на своєму місці те, що маю.
Кожен повинен займатись своєю справою.
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26.02.2024 17:47 Ответить
Я бачу,ви ще не зрозуміли,що війною керують з одного центру,і мета не перемога,а максимальне знищення людей з обох боків,особливо українців
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27.02.2024 05:06 Ответить
Це я давно розумію. Питання більш було для інших. І трохи інфи
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27.02.2024 09:54 Ответить
Ні,ну ви почали писати,чому не організовують диверсійні групи у тилу ворога.
А відповідь проста.У владі колаборанти,вони будуть заважати полегшувати українцям війну.Ось щось для красивої картинки,то завжди будь ласка.
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28.02.2024 11:50 Ответить
а з чого взагалі цей німецький сайт взяв, що перед так званою "українською" владою взагалі стоїть завдання перемоги України у війні???
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27.02.2024 06:06 Ответить
На сайті мова іде про стосунки в російській армії, а не про перемогу.. І я не писав, що німці це питання підняли. Я написав, що у нормальної людини може ВИНИКНУТИ ПИТАННЯ - хто заважає перемозі України?
Також висловив одну пропозицію для того.
Якщо є хтось, хто може КОРИСНІШУ пропонувати - "пліз чи бітте шьон".
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27.02.2024 09:45 Ответить
До речі, якщо Ви змогли (з Гуглом чи без) прочитати ту статтю, могли побачити , що яка б дідівщина у радянській армії не була (навіть про випадок , який ліг у фільм про Сакалаускаса з ВВ) , ті знущання, якщо порівняти з тими , які зараз є в російській армії , це як квіточки. Хто знає статистику - за рік вбивали друг друга більше, ніж загиблих було в Афганістані.
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27.02.2024 09:53 Ответить
Керівництво української армії на своїх посадах не для того щоб перемагати, усіляка хлібна посада має приносити вигоду, відробляти вкладені в неї інвестиції. Основне на такій посаді це вірно служити тому, кому сплачуєш, щоб на цій посаді залишатися.
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27.02.2024 10:53 Ответить
И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем...
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26.02.2024 21:29 Ответить
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