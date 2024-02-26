ВСУ вышли из села Ласточкино под Авдеевкой, - ОСГВ "Таврия"
Подразделения Вооруженных сил Украины совершили отход от села Ласточкино На Авдеевском направлении Донецкой области.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона 26 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", - рассказал он.
По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.
Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка. Впрочем, накануне Лыховий заявлял, что подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции.
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https://de.yahoo.com/nachrichten/medienbericht-russische-soldaten-bestrafung-vergewaltigung-074123979.html
Хто знав, що таке дідівщина у радянській армії, не скаже , що написане - нісенітниця.
Виникає питання : "Що заважає таку армію перемогти? Яким (не)фаховим повинно бути керівництво української армії?"
Я не вчився у військовому закладу, але навіть я міг би сказати, як ефективно можна шкодити ворогові.
Достатньо декілька диверсійних групп, які проникнувши на теріторію Росії пройдуть ВОГНЕМ, використовуючи вогнепальну зброю тільки при прямих контактах (щоб максимально мати для повернення)
Скільки часу треба підпалити автівку, АЗС, нафтосховища? Скупчення автівок - пробив бак - підпалив. Ідеш по лісу - підпали ліс поле, в декілька місцях, щоб не могли погасити. Склад по дорозі, ще щось, ВСЕ, що легко горить - одразу підпалили і стрімко далі.
Важко знайти автівки для пересування? Яку хочеш -зупиняй.. І її ж потім можна використовувати для більшої пожежи.
Пожежами встелити свій щлях. Якщо робити це швидко з різних напрямків, то можна наробити шкоди у рази більше, ніж у бою на фронті. А якщо запалає все довкола, як це вплине на ситуацю на фронті?
Не зможуть росіяни все охороняти.
Диверсійні групи повинні пошкоджувати все- лінії електропостачання, трансформатори, еле насамперед - те, що швидко , і далі.
Уявляєте, яку паніку можна зробити?
Чого цього не робиться?
Чи нікому це в голову не приходило?
Тут на сайті багато хто пише, що сам воює, чи його рідні... Якщо ви хочете перемогти - є більш ефективні дії? Задайте питання, від кого залежать такі рішення.
Але передбачаю, що хтось напише - А чому сам не підеш.
Таким відповідаю - я роблю на своєму місці те, що маю.
Кожен повинен займатись своєю справою.
А відповідь проста.У владі колаборанти,вони будуть заважати полегшувати українцям війну.Ось щось для красивої картинки,то завжди будь ласка.
Також висловив одну пропозицію для того.
Якщо є хтось, хто може КОРИСНІШУ пропонувати - "пліз чи бітте шьон".