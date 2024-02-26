ЗСУ вийшли з села Ласточкине під Авдіївкою, - ОСУВ "Таврія"
Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине на Авдіївському напрямку Донецької області.
Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 26 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів він.
За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.
Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища. Втім напередодні Лиховій заявляв, що підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.
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https://de.yahoo.com/nachrichten/medienbericht-russische-soldaten-bestrafung-vergewaltigung-074123979.html
Хто знав, що таке дідівщина у радянській армії, не скаже , що написане - нісенітниця.
Виникає питання : "Що заважає таку армію перемогти? Яким (не)фаховим повинно бути керівництво української армії?"
Я не вчився у військовому закладу, але навіть я міг би сказати, як ефективно можна шкодити ворогові.
Достатньо декілька диверсійних групп, які проникнувши на теріторію Росії пройдуть ВОГНЕМ, використовуючи вогнепальну зброю тільки при прямих контактах (щоб максимально мати для повернення)
Скільки часу треба підпалити автівку, АЗС, нафтосховища? Скупчення автівок - пробив бак - підпалив. Ідеш по лісу - підпали ліс поле, в декілька місцях, щоб не могли погасити. Склад по дорозі, ще щось, ВСЕ, що легко горить - одразу підпалили і стрімко далі.
Важко знайти автівки для пересування? Яку хочеш -зупиняй.. І її ж потім можна використовувати для більшої пожежи.
Пожежами встелити свій щлях. Якщо робити це швидко з різних напрямків, то можна наробити шкоди у рази більше, ніж у бою на фронті. А якщо запалає все довкола, як це вплине на ситуацю на фронті?
Не зможуть росіяни все охороняти.
Диверсійні групи повинні пошкоджувати все- лінії електропостачання, трансформатори, еле насамперед - те, що швидко , і далі.
Уявляєте, яку паніку можна зробити?
Чого цього не робиться?
Чи нікому це в голову не приходило?
Тут на сайті багато хто пише, що сам воює, чи його рідні... Якщо ви хочете перемогти - є більш ефективні дії? Задайте питання, від кого залежать такі рішення.
Але передбачаю, що хтось напише - А чому сам не підеш.
Таким відповідаю - я роблю на своєму місці те, що маю.
Кожен повинен займатись своєю справою.
А відповідь проста.У владі колаборанти,вони будуть заважати полегшувати українцям війну.Ось щось для красивої картинки,то завжди будь ласка.
Також висловив одну пропозицію для того.
Якщо є хтось, хто може КОРИСНІШУ пропонувати - "пліз чи бітте шьон".