ЗСУ вийшли з села Ласточкине під Авдіївкою, - ОСУВ "Таврія"

Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине на Авдіївському напрямку Донецької області.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 26 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів він.

За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища. Втім напередодні Лиховій заявляв, що підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

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