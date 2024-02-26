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Таврія (204) Донецька область (7581) Авдіївка (2339) Лиховій Дмитро (71)

ЗСУ вийшли з села Ласточкине під Авдіївкою, - ОСУВ "Таврія"

зсу

Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине на Авдіївському напрямку Донецької області.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 26 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів він.

За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища. Втім напередодні Лиховій заявляв, що підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Також читайте: Інформація, що росіяни окупували Ласточкине - неправдива, зараз точаться бої на околиці, - ОСУВ "Таврія"

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Топ коментарі
+50
Шел 1648 год. До рождения путина оставалось еще 300 лет и 4 года. Никто еще не знал, что Украины никогда не было и её создал Ленин...
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26.02.2024 12:20
+42
"Подготовленные позиции" как всегда карандашом на карте.
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26.02.2024 12:15
+22
Справа не в вірі, а в брехні влади та командування, вже трішки за*бло
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26.02.2024 12:25
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Чергова "абсолютна перемога" ВСУ. Чекаємо на " арматне кофе на набережній весняної Ялти," та кухель свіжого пива з Подоляком біля Воронцовського палацу!!!
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26.02.2024 14:33 Відповісти
А чого Ви хотіли - чуда , на жаль чудо скінчилось, построїти лінію оборони, хоть би більш - менш можливо тільки в 20км, від лінії зіткнення, тобто треба відійти.Але тут ось питання, і ця лінія не гарантує Вам закріплення, все залежить від напору наступаючих, як тільки запал спаде і все стане більш - менш.А поки ми будемо потихеньку відкатуватись , але це не є критично.
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26.02.2024 14:57 Відповісти
Отак виглядає тупориле рашачмо, якому платять за вкидання всепропальщини.
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26.02.2024 16:16 Відповісти
так а що ти переживаєш? твоя підаРаССія "здобуває" території...
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27.02.2024 06:04 Відповісти
Якщо комусь буде цікаво прочитати з Гуглом статтю на німецькому сайті, як обстоять справи в російській армії
https://de.yahoo.com/nachrichten/medienbericht-russische-soldaten-bestrafung-vergewaltigung-074123979.html
Хто знав, що таке дідівщина у радянській армії, не скаже , що написане - нісенітниця.
Виникає питання : "Що заважає таку армію перемогти? Яким (не)фаховим повинно бути керівництво української армії?"
Я не вчився у військовому закладу, але навіть я міг би сказати, як ефективно можна шкодити ворогові.
Достатньо декілька диверсійних групп, які проникнувши на теріторію Росії пройдуть ВОГНЕМ, використовуючи вогнепальну зброю тільки при прямих контактах (щоб максимально мати для повернення)
Скільки часу треба підпалити автівку, АЗС, нафтосховища? Скупчення автівок - пробив бак - підпалив. Ідеш по лісу - підпали ліс поле, в декілька місцях, щоб не могли погасити. Склад по дорозі, ще щось, ВСЕ, що легко горить - одразу підпалили і стрімко далі.
Важко знайти автівки для пересування? Яку хочеш -зупиняй.. І її ж потім можна використовувати для більшої пожежи.
Пожежами встелити свій щлях. Якщо робити це швидко з різних напрямків, то можна наробити шкоди у рази більше, ніж у бою на фронті. А якщо запалає все довкола, як це вплине на ситуацю на фронті?
Не зможуть росіяни все охороняти.
Диверсійні групи повинні пошкоджувати все- лінії електропостачання, трансформатори, еле насамперед - те, що швидко , і далі.
Уявляєте, яку паніку можна зробити?
Чого цього не робиться?
Чи нікому це в голову не приходило?
Тут на сайті багато хто пише, що сам воює, чи його рідні... Якщо ви хочете перемогти - є більш ефективні дії? Задайте питання, від кого залежать такі рішення.
Але передбачаю, що хтось напише - А чому сам не підеш.
Таким відповідаю - я роблю на своєму місці те, що маю.
Кожен повинен займатись своєю справою.
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26.02.2024 17:47 Відповісти
Я бачу,ви ще не зрозуміли,що війною керують з одного центру,і мета не перемога,а максимальне знищення людей з обох боків,особливо українців
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27.02.2024 05:06 Відповісти
Це я давно розумію. Питання більш було для інших. І трохи інфи
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27.02.2024 09:54 Відповісти
Ні,ну ви почали писати,чому не організовують диверсійні групи у тилу ворога.
А відповідь проста.У владі колаборанти,вони будуть заважати полегшувати українцям війну.Ось щось для красивої картинки,то завжди будь ласка.
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28.02.2024 11:50 Відповісти
а з чого взагалі цей німецький сайт взяв, що перед так званою "українською" владою взагалі стоїть завдання перемоги України у війні???
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27.02.2024 06:06 Відповісти
На сайті мова іде про стосунки в російській армії, а не про перемогу.. І я не писав, що німці це питання підняли. Я написав, що у нормальної людини може ВИНИКНУТИ ПИТАННЯ - хто заважає перемозі України?
Також висловив одну пропозицію для того.
Якщо є хтось, хто може КОРИСНІШУ пропонувати - "пліз чи бітте шьон".
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27.02.2024 09:45 Відповісти
До речі, якщо Ви змогли (з Гуглом чи без) прочитати ту статтю, могли побачити , що яка б дідівщина у радянській армії не була (навіть про випадок , який ліг у фільм про Сакалаускаса з ВВ) , ті знущання, якщо порівняти з тими , які зараз є в російській армії , це як квіточки. Хто знає статистику - за рік вбивали друг друга більше, ніж загиблих було в Афганістані.
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27.02.2024 09:53 Відповісти
Керівництво української армії на своїх посадах не для того щоб перемагати, усіляка хлібна посада має приносити вигоду, відробляти вкладені в неї інвестиції. Основне на такій посаді це вірно служити тому, кому сплачуєш, щоб на цій посаді залишатися.
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27.02.2024 10:53 Відповісти
И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем...
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26.02.2024 21:29 Відповісти
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