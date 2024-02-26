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Новости Война
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Зеленский (19056) США (24852)

Военные планы Украины зависят от получения помощи от США, - Зеленский

зеленський

Действия Украины на поле боя зависят от того, будет ли получена помощь от США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что без помощи США Украине будет трудно не только получить новые достижения на поле боя, но и продолжать оборону.

"Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело", – сказал он.

По словам президента, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь США, то сможет начать вытеснять Россию. Если нет, то придется сосредоточиться только на обороне.

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Зеленский рассказал, что говорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном о пакете помощи и чувствовал себя оптимистично после этого разговора.

"Он сказал, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши воины и мирное население", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что хотя он понимает, что США приближаются к выборам, он надеется, что договоренности удастся достичь. "Если они передумают, для нас это большая проблема", - подчеркнул он.

"Я попросил президента (Байдена)… "Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу… пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и пожалуйста, можете ли вы договориться?" – рассказал Зеленский.

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Топ комментарии
+19
А не пробували не грабувати бюджет? І не розсирати його на різну *****, замість фінансування війська? Хоча кого питати? Агентів Буратіно і Козиря?
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26.02.2024 21:18
+17
А як Зеленський сам оцінює дії нового головнокомандуючого? Здавати щоденно по населеному пункту-це називається обороною?
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26.02.2024 21:18
+16
Як же замахав цей вечірній гундос 🤮
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26.02.2024 21:17
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Правила форума Совет форумчан
Так это план такой??? Аааа!!! Круто!
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26.02.2024 21:15 Ответить
Интересно если бы Залужный ему такое сказал. Сколько ружия даш столько и побед будет! Вонибы было. А нам втирать такую херню не проблема%
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26.02.2024 21:36 Ответить
ЗЄля, где планы, плять !?

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26.02.2024 21:43 Ответить
поголена Мар"яна?
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26.02.2024 21:51 Ответить
Це і є плани А,Б,В,і ЙОКАЛЕМЕНЕ...
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26.02.2024 21:51 Ответить
А Залужного ще тільки що знав за відсутність планів!

От тварюки!
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27.02.2024 00:22 Ответить
Як же замахав цей вечірній гундос 🤮
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26.02.2024 21:17 Ответить
як тільки бачите в заголовку "Зеленський" - так далі не читайте: не будете "замаханим"
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26.02.2024 21:21 Ответить
Дуже цінна порада. Дякую.
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27.02.2024 08:43 Ответить
А не пробували не грабувати бюджет? І не розсирати його на різну *****, замість фінансування війська? Хоча кого питати? Агентів Буратіно і Козиря?
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26.02.2024 21:18 Ответить
А як Зеленський сам оцінює дії нового головнокомандуючого? Здавати щоденно по населеному пункту-це називається обороною?
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26.02.2024 21:18 Ответить
Новий головнокомандувач вже повністю перетворився на весільного генерала.
Піар, фотосесії, екскурсії.
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26.02.2024 21:26 Ответить
краще хай буде весільним ніж 200, коли брав на себе керування взводами і тупо їх гробив
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26.02.2024 22:04 Ответить
справді-Портніков волав про це ще у 2020 - партнери, вимагайте від нього передати країну парлементу , а самому прибрати неконституційне ОПУ та залишити 'представницьким лідером країни ( прости господи ...)
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26.02.2024 22:09 Ответить
Але зараз Портніков почав лизати дупу зеленим, судячи з кількох роликів, на котрі мене вистачило.
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26.02.2024 23:24 Ответить
він зараз НАД ... Розумієте, політолог на виховуванні ЗЕблдоти ... Тому його аналіз не вилизування, а дипломатичне замовчуння , його набагато більше кличуть на коментарі закордонні ЗМІ6там слухають російськомовні - й захопленні від ерудиції та просто здатності аналізувати... Це як оте УТРА ФЕВРАЛЯ - нормальні наші Курбанова й Залмєв підривають рашистів нашою пропагандою, пом"якушучи тональність для харашорусскіх , а туди можуть й руZZькі заглянути ...Ну на гнати ж їм там на нашу БЛДоту
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27.02.2024 00:16 Ответить
Якщо Ви щиро не розумієте різницю Портнікова до й зараз -моя відповідь. Я особисто вважаю його поводирем української нації зкацапленої, совкової, перекотипольної какойразнічної ( з ще більшим пієтетом -бо він єврей) , Читала його ще в Виданні ГРАНІ Каспарова - не знаю, чи Ви вже тоді цікавилися політикою . На Єльцінському ще вільному ТБ - він завжди був УКРАЇНЦЕМ . Мені було боляче, коли давно вже й давно не було такого перегляду в Україні у нього як зараз , Й ще мало , але вже не порівняти. А от слухали б його раніше - ну нього не голосували б за Буратіно Кремля , та подарунок папи Бєні Кремлю від дніпровського мафіозі , розлюченого за невдачу з найбільшою у історії банків аферою.
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27.02.2024 00:40 Ответить
Вашу точку зору зрозумів, дякую за детальну відповідь.

Що не сподобалося - зауважив у нього кілька дешевих 1-крокових маніпуляцій, аби задовольнити зелених і "какуюразніцу". Не так, щоб раніше особливо його слухав, але час від часу цікавила його думка на деякі теми, то заглядав, і раніше такого в нього не зауважував. Якщо він і помилявся де-не-де, то виглядало на щире "не продумав старанно".

Вважаю, що не є надто складно (принаймні, для журналіста його рівня) просто оминати надто слизькі теми, замість того, щоб ставати на хиткі позиції. Тому й склалося враження, що він змирився з наростаючою диктатурою зелених і шукає собі роль\місце на наступні роки.

Але сперечатися з вами не буду, бо висловлене - моє дуже поверхове враження буквально з пари частково пролистаних роликів. Можливо, поспішне.
Буде видно.
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27.02.2024 01:22 Ответить
Дякую за толерантне ставлення до моєї думки - мені завжди хотілося, щоб він щоб саме займав чиюсь сторону в політиці. Але він не політик (був ), а експерт справжній . Колись казав якщо відчує що суспільство прислухається до його думок -то може...
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27.02.2024 03:47 Ответить
Цікаво було почитати аргументацію за Портнікова. Ото якщо подобається людина, а об'єктивних причин немає для цього, то тоді пишуться отакенні "простирадла" з притягнутими за вуха аргументами. Я подібне читав про Вакарчука "патріота".
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27.02.2024 12:20 Ответить
переклад російською стаття NT -25 лютого (Наливайченко там просто герой та й усі спецслужби України до Януковича та при Порошенко)

Шпионские войны: как ЦРУ помогает Украине бороться с Россией https://inosmi.ru/20240226/tsru-267998406.html
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26.02.2024 21:19 Ответить
але що дивно , ніби-то й зараз все ок - тільки...
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26.02.2024 21:20 Ответить
...чому з Єрмаком та Татаровим?

Статя виглядає як ІПСО для трампістів- типу , гроші потрібні й для ЦРУ в Україні також , бо вона ДУЖЕ КОРИСНА своїми талановитими шпигунами проти Рашки...
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26.02.2024 21:23 Ответить
Я в цього Кушнаря дивився на ютюбі .Newsader .щоб не читати..
Взлом спутников, удары, диверсии: ЦРУ и украинские ********* ломают Россию. Большая история от NYT https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E
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26.02.2024 21:24 Ответить
а як Вам ця цитата з Баканова - це по-перше, й чому в наших ЗМІ про це ні слова?

Эти отношения стали настолько прочными и глубокими, что офицеры ЦРУ остались в укромном месте на западе Украины, когда администрация Байдена эвакуировала американских дипломатов за несколько недель до того, как Россия ввела на Украину войска. Когда войска заходили на территорию Украины, они передавали важнейшие разведывательные данные - в том числе информацию о том, где Россия планирует нанести удары и какие системы вооружений она будет использовать.
?????????

"Без них у нас не было бы возможности противостоять русским или победить их", - говорит Иван Баканов, который в то время был главой СБУ.
?????????

Детали этого партнерства по линии разведки, многие из которых впервые раскрывает The New York Times, на протяжении десяти лет были тщательно охраняемой тайной.
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26.02.2024 21:28 Ответить
Я взагалі не розумію...Чому під час війни,надають таку інформацію..До сих пір сиділи а тепер розродились NYT.
чи ,Це посил )(уйлу,та кремлівським спецслужбам-типу ми все знаєм ,ми все бачим і у вас кремлівці немає шансів і у вас всередені працюють шпьони...Якісь ігри ?
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26.02.2024 22:01 Ответить
Про всяк випадок нагадаю, що підприємства ВПК України в кінці 2021-го року масово переходили на одноденний робочий тиждень (мінімум 3 місяці після розголосу в ЗМІ про повномаштабне вторгнення московитів в Україну).

19млрд на ОПу, 3млрд на "єдиний марафєт", 17млрд на дороги - є хоч якісь документи.
40млрд на дрони - тиша і спокій. А, нє! Умєров же сказав, що 80% БПЛА в ЗСУ - від волонтерів. А де ж ті, що куплені на ці 40млрд? Я вже не згадую про обіцяний 3 місяці тому 1млн дронів від найвеличнішого!

майже 5 років при владі, а нічого виконаного зі всіх своїх обіцянок і прожектів (окрім "я ваш вирок" та "проє@алі") немає... Але шоу одного актора з аплодисментами пригодованих журнашлюх навколо теплої ванни - триває...
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26.02.2024 21:20 Ответить
Він виконав обіцянку - Я Ваш вирок. Українці мають бути задоволені, бо самі обрали шлях свого самогубства. Весело під гундосі відосики.
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27.02.2024 00:02 Ответить
А от собственного производства не пробовал плясать? Хотя бы для разнообразия?
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26.02.2024 21:22 Ответить
Плани Зеленського і Єрмака якнайшвидше здати Україну?
Рашисти просуваються вперед.
Зеленський не забезпечив ні оборонних споруд, ні зброї.

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26.02.2024 21:24 Ответить
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27.02.2024 01:54 Ответить
А на Асфальт гроші лярдами знаходять...
Все інше не на часі
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26.02.2024 21:24 Ответить
Дядько Сем завжди довго запрягає. В Другу Світову чотири роки яйця чухав, поки відкрив Другий Фронт.
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26.02.2024 21:25 Ответить
Грошей на дрони для ЗСУ немає, але 17 млрд Шмигаль і ЗЕ
на Велике Будівництво виділив😡
А нам розповідають казочки і на вуха лапшу віхає преЗебдент !!
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26.02.2024 21:27 Ответить
Який різноплановий актор. Тепер він-П'єро.
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26.02.2024 21:27 Ответить
Гнида асфальтовая ху#ловская, где украинские ракеты и вооружение?
Почему сотни Гром-2 (Сапсан) не сносят к йабеням мааацквабад?
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26.02.2024 21:29 Ответить
Потомушта потому...
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27.02.2024 09:31 Ответить
Потомушта какая разница...
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27.02.2024 13:11 Ответить
Скоро Конгрес вииде з канікул -- будем бачити
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26.02.2024 21:33 Ответить
Ну да...А отдохнуть после каникул?
ОТПУСК!
Непременно - отпуск.
На месяц.
Без отпуска достать из шухляды заныканные и недоданные 4,3 миллиарда никак низзя!
Это не в Конгрессе, это УЖЕ УКРАИНСКИЕ деньги.
Там ни голосовать, ни подписывать уже ничего не нужно.
А отдать - низзя, бо ЭЗКОЛАЦЫЯ может случицца.
Такшта...кого волнуют в БД реки украинской крови?
Выборы скоро, надо бездействием помогать кацапстану убивать украинцев, громко обещать и еще громче вопить ТРАМПИСДЫ МЕШАЮТЬ, РЕСПАБЛЕКАНЦЫ НИДАЮТЬ, ТРАМП УСЕХ ЗАСТРАЩАЛ!!!
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26.02.2024 21:49 Ответить
Та - да - перекидають вину один на одного і Трамп же ж був президентом - чого ж він з Мексикою кордон не порішав - такии боиовии
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26.02.2024 21:56 Ответить
Так решал! Стену строил!
А демократы воняли : расизЬм ! И препятствовали ,как могли.
И как только взяли власть - вообще открыли границу нараспашку.
Шо тут порешаешь?
Погранцы ПОМОГАЮТ толпе БЕЗ ДОКУМЕНТОВ проходить в США.
Трамп уже никто, рядовой гражданин.
Больше ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ наползло, из них 90+% - здоровые мужики военнообязанного возраста. накакачанные, откормленные, наглые от безнаказанности ГОДАМИ.
Были случаи в Калифорнии: ловили на убийстве, депортировали (с огромными сложностями : демпартия запрещает!) - а ОНО снова заходит, называет себя другим именем и снова убивает.
Сколько таких - неведомо.
Кто из них убийца,кто насильник, кто громила - неизвестно!
"Где докумен ты? - Украли - Ну заходи! Тебе куда хочется? Вон а втобус на Чикаго, вот - на Бостон, вот - на Нью-йорк, бесплатно. В кассе получи баблишко, поесть - вон там. И ВЭЛКАМ МИГРАНТС.
На любой вопрос - ответ ФАК Ю! МЕНЯ ВАШ БАЙДЕН ПРИГЛАСИЛ!
Без доказанного ИМЕНИ , а значит без проверки на криминал в прошлом.
А сколько зашло "зеленых человечков" из паРаши, прошедших тренировки в лагерях диверсантов ГРУ - вообще понять невозможно.
Латиносы занимаются уголовкой, наркоторговлей, а кацапы....???
Но в Техасе кое-как перекрыли, зато вся эта мразь перелезла на границу в Аризоне и просто прут нахрапом где попало, сосчитать - вобще утопия.
Десятки тысяч уже ПРИЛЕТЕЛИ в Канаду и прут через северную границу.
Осталось открыть границу с рашней на Аляске - и выбирать пуйла президентом США.
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27.02.2024 04:14 Ответить
"Еп та! президенте, прошу допомогти мені , допомогти українькому народу...".
Так, по панібратьському-" я кажу Еммануєлю..." "Валєра любить лайки..."
Навіть не психіатру видно комплекси, які торчать із мальчіка Вові, як мальчік намагається показати що він " центровий", відчуваючи свою другосортність у очах дорослих..
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26.02.2024 21:36 Ответить
Може нехай розробляє з тим що має.Бо з "якщо" то гороскоп називається,хоча хрєн його знає навіщо ти його держиш.
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26.02.2024 21:43 Ответить
Мальвіно-мальвіно,
Як же ти перед кураторами звітувати будеш?
Минулорічний план наступу був в кремлі раніше ніж у штабах частин (сам вчора розказував), а тут такий облом.
Плохо, агент, очень плохо!
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26.02.2024 22:13 Ответить
POLITICO он-лайн переклад (вибачте на компі тільки рос)

https://www.politico.com/news/national-security НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перспектива второго президентства Трампа на грани разведывательного

Бывшие высокопоставленные должностные лица администрации Дональда Трампа предупреждают, что он, вероятно, будет использовать второй срок для пересмотра шпионских агентств страны таким образом, чтобы это могло привести к беспрецедентному уровню политизации разведки.

Согласно интервью с более чем дюжиной людей, которые работали в его администрации, Трамп, который уже пытался https://www.wsj.com/articles/lawmakers-officials-frown-on-donald-trumps-dismissal-of-u-s-intelligence-1483554450 перестроить спецслужбы во время своего первого срока, скорее всего, перестроит эти планы и еще больше настаивает на том, чтобы заменить людей, которые воспринимаются как враждебные по отношению к его политической повестке дня, неопытными лоялистами.
.....
Трамп имеет печально известно напряженные и конфронтационные отношения с разведывательным сообществом, описывая его членов как часть "глубокого государства", которое намерается уничтожить его.
Возможно, ни одно правительственное шпионское агентство, скорее всего, не будет подвержено такому давлению, как ФБР.

"Главными требованиями к долгу будут заключаться в том, как быстро вы скажете "да, сэр", - сказал Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности в период с 2018 по 2019 год, а теперь критик бывшего президента. "И я думаю, что это будет относиться, в частности, к директору DNI и ЦРУ".

КОРОЧЕ ЖАХ !!!
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26.02.2024 22:21 Ответить
скоріше такперекласти назву в ПОЛІТІКО
Перспектива другого терміну президентства Трампа викликає напругу в розвідувальному співтоваристві
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26.02.2024 22:27 Ответить
Гундосий Піаніст у Бєні,Піні,Суркісів,Рабіновіча,Боголюбова,Гаррі Корогодсково не пробував попросити допомогу? Зрештою,вони укрдержаві зобоб"язані своїм казковим багатством,і інших державах в тч і Ізраїлі вони були б звичайними шлепперами а не мільярдерами....
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26.02.2024 22:24 Ответить
Наполеон Боневтик.Циганка нагадала,чи любить-чи не любить.
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26.02.2024 22:25 Ответить
Если Америка не даст,то будем что то думать.Стратег от Бога
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26.02.2024 22:27 Ответить
Якщо США І ЄС не дасьте Україні зброю,то як як "зезедент- зрадник ".котрий на Євангелії клявся боронити Україну і її народ- потенційних жертв для рашиста назбираю сотні тисяч...
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26.02.2024 22:32 Ответить
Ти ****** Пашинського залиш в спокої, хай зброю постачає Армії. І Залужного з досвідченими генералами верни, падло малороське. Три роки гробив оборонку і продовжує в тому ж напрямку. Гундос тошнотворний.
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26.02.2024 22:34 Ответить
яке ж ти посміховисько.. краще вже взагалі мовчати...
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26.02.2024 23:13 Ответить
Не буде ліній оборони, інженерних споруд імені "умерова", "та хоч кого", виритої, перекопаної, забітонованої. Нічого не буде, зменшуватиметься кількість піхотинців, на яких у чистому полі полюватимуть москальські дрони, снаряди, КАБ. Я так розумію, Зеленський нічого не робить у цих питаннях, досі не знайшли державних грошей на дрони. Мобілізація не виконується, влаштовуються ігрища із новим законом. Відповідальний за мобілізацію президент він її зриває, а хоче перекласти на ВР. Як сказав Балошов, і багато розумних людей, Зеленський доведе всіх до біди. Дивишся на виступ Зеденського - нарцис, це просто капець, він не пам'ятає переговорів його з путіним. Нехай згадає указ Тарану №330, ті, хто стріляють по ворогові, штрафи на прохання Зеленського.
Багато не пам'ятає, бреше і бреше.
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27.02.2024 07:38 Ответить
Єдині правдиві його слова: ,,Я Ваш вирок''.
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27.02.2024 07:53 Ответить
Спочатку тобі опладують і дають гроші зброю потім ти крадеш і бикуеш а потім ти на куй нікому непотрібен
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27.02.2024 08:16 Ответить
Кожен раз коли воно відкриває рота без суфлера з нього виливається якійсь беззмістовний потік свідомості. Воно абсолютно не зважує на те, що кожне його слово має наслідком людські життя. Ну таке дурне створіння... Жах.
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27.02.2024 09:27 Ответить
 
 