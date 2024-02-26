Военные планы Украины зависят от получения помощи от США, - Зеленский
Действия Украины на поле боя зависят от того, будет ли получена помощь от США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что без помощи США Украине будет трудно не только получить новые достижения на поле боя, но и продолжать оборону.
"Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело", – сказал он.
По словам президента, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь США, то сможет начать вытеснять Россию. Если нет, то придется сосредоточиться только на обороне.
Зеленский рассказал, что говорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном о пакете помощи и чувствовал себя оптимистично после этого разговора.
"Он сказал, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши воины и мирное население", - сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что хотя он понимает, что США приближаются к выборам, он надеется, что договоренности удастся достичь. "Если они передумают, для нас это большая проблема", - подчеркнул он.
"Я попросил президента (Байдена)… "Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу… пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и пожалуйста, можете ли вы договориться?" – рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
От тварюки!
Піар, фотосесії, екскурсії.
Що не сподобалося - зауважив у нього кілька дешевих 1-крокових маніпуляцій, аби задовольнити зелених і "какуюразніцу". Не так, щоб раніше особливо його слухав, але час від часу цікавила його думка на деякі теми, то заглядав, і раніше такого в нього не зауважував. Якщо він і помилявся де-не-де, то виглядало на щире "не продумав старанно".
Вважаю, що не є надто складно (принаймні, для журналіста його рівня) просто оминати надто слизькі теми, замість того, щоб ставати на хиткі позиції. Тому й склалося враження, що він змирився з наростаючою диктатурою зелених і шукає собі роль\місце на наступні роки.
Але сперечатися з вами не буду, бо висловлене - моє дуже поверхове враження буквально з пари частково пролистаних роликів. Можливо, поспішне.
Буде видно.
Шпионские войны: как ЦРУ помогает Украине бороться с Россией https://inosmi.ru/20240226/tsru-267998406.html
Статя виглядає як ІПСО для трампістів- типу , гроші потрібні й для ЦРУ в Україні також , бо вона ДУЖЕ КОРИСНА своїми талановитими шпигунами проти Рашки...
Взлом спутников, удары, диверсии: ЦРУ и украинские ********* ломают Россию. Большая история от NYT https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E
Эти отношения стали настолько прочными и глубокими, что офицеры ЦРУ остались в укромном месте на западе Украины, когда администрация Байдена эвакуировала американских дипломатов за несколько недель до того, как Россия ввела на Украину войска. Когда войска заходили на территорию Украины, они передавали важнейшие разведывательные данные - в том числе информацию о том, где Россия планирует нанести удары и какие системы вооружений она будет использовать.
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"Без них у нас не было бы возможности противостоять русским или победить их", - говорит Иван Баканов, который в то время был главой СБУ.
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Детали этого партнерства по линии разведки, многие из которых впервые раскрывает The New York Times, на протяжении десяти лет были тщательно охраняемой тайной.
чи ,Це посил )(уйлу,та кремлівським спецслужбам-типу ми все знаєм ,ми все бачим і у вас кремлівці немає шансів і у вас всередені працюють шпьони...Якісь ігри ?
19млрд на ОПу, 3млрд на "єдиний марафєт", 17млрд на дороги - є хоч якісь документи.
40млрд на дрони - тиша і спокій. А, нє! Умєров же сказав, що 80% БПЛА в ЗСУ - від волонтерів. А де ж ті, що куплені на ці 40млрд? Я вже не згадую про обіцяний 3 місяці тому 1млн дронів від найвеличнішого!
майже 5 років при владі, а нічого виконаного зі всіх своїх обіцянок і прожектів (окрім "я ваш вирок" та "проє@алі") немає... Але шоу одного актора з аплодисментами пригодованих журнашлюх навколо теплої ванни - триває...
Рашисти просуваються вперед.
Зеленський не забезпечив ні оборонних споруд, ні зброї.
Все інше не на часі
на Велике Будівництво виділив😡
А нам розповідають казочки і на вуха лапшу віхає преЗебдент !!
Почему сотни Гром-2 (Сапсан) не сносят к йабеням мааацквабад?
ОТПУСК!
Непременно - отпуск.
На месяц.
Без отпуска достать из шухляды заныканные и недоданные 4,3 миллиарда никак низзя!
Это не в Конгрессе, это УЖЕ УКРАИНСКИЕ деньги.
Там ни голосовать, ни подписывать уже ничего не нужно.
А отдать - низзя, бо ЭЗКОЛАЦЫЯ может случицца.
Такшта...кого волнуют в БД реки украинской крови?
Выборы скоро, надо бездействием помогать кацапстану убивать украинцев, громко обещать и еще громче вопить ТРАМПИСДЫ МЕШАЮТЬ, РЕСПАБЛЕКАНЦЫ НИДАЮТЬ, ТРАМП УСЕХ ЗАСТРАЩАЛ!!!
А демократы воняли : расизЬм ! И препятствовали ,как могли.
И как только взяли власть - вообще открыли границу нараспашку.
Шо тут порешаешь?
Погранцы ПОМОГАЮТ толпе БЕЗ ДОКУМЕНТОВ проходить в США.
Трамп уже никто, рядовой гражданин.
Больше ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ наползло, из них 90+% - здоровые мужики военнообязанного возраста. накакачанные, откормленные, наглые от безнаказанности ГОДАМИ.
Были случаи в Калифорнии: ловили на убийстве, депортировали (с огромными сложностями : демпартия запрещает!) - а ОНО снова заходит, называет себя другим именем и снова убивает.
Сколько таких - неведомо.
Кто из них убийца,кто насильник, кто громила - неизвестно!
"Где докумен ты? - Украли - Ну заходи! Тебе куда хочется? Вон а втобус на Чикаго, вот - на Бостон, вот - на Нью-йорк, бесплатно. В кассе получи баблишко, поесть - вон там. И ВЭЛКАМ МИГРАНТС.
На любой вопрос - ответ ФАК Ю! МЕНЯ ВАШ БАЙДЕН ПРИГЛАСИЛ!
Без доказанного ИМЕНИ , а значит без проверки на криминал в прошлом.
А сколько зашло "зеленых человечков" из паРаши, прошедших тренировки в лагерях диверсантов ГРУ - вообще понять невозможно.
Латиносы занимаются уголовкой, наркоторговлей, а кацапы....???
Но в Техасе кое-как перекрыли, зато вся эта мразь перелезла на границу в Аризоне и просто прут нахрапом где попало, сосчитать - вобще утопия.
Десятки тысяч уже ПРИЛЕТЕЛИ в Канаду и прут через северную границу.
Осталось открыть границу с рашней на Аляске - и выбирать пуйла президентом США.
Так, по панібратьському-" я кажу Еммануєлю..." "Валєра любить лайки..."
Навіть не психіатру видно комплекси, які торчать із мальчіка Вові, як мальчік намагається показати що він " центровий", відчуваючи свою другосортність у очах дорослих..
Як же ти перед кураторами звітувати будеш?
Минулорічний план наступу був в кремлі раніше ніж у штабах частин (сам вчора розказував), а тут такий облом.
Плохо, агент, очень плохо!
https://www.politico.com/news/national-security НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перспектива второго президентства Трампа на грани разведывательного
Бывшие высокопоставленные должностные лица администрации Дональда Трампа предупреждают, что он, вероятно, будет использовать второй срок для пересмотра шпионских агентств страны таким образом, чтобы это могло привести к беспрецедентному уровню политизации разведки.
Согласно интервью с более чем дюжиной людей, которые работали в его администрации, Трамп, который уже пытался https://www.wsj.com/articles/lawmakers-officials-frown-on-donald-trumps-dismissal-of-u-s-intelligence-1483554450 перестроить спецслужбы во время своего первого срока, скорее всего, перестроит эти планы и еще больше настаивает на том, чтобы заменить людей, которые воспринимаются как враждебные по отношению к его политической повестке дня, неопытными лоялистами.
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Трамп имеет печально известно напряженные и конфронтационные отношения с разведывательным сообществом, описывая его членов как часть "глубокого государства", которое намерается уничтожить его.
Возможно, ни одно правительственное шпионское агентство, скорее всего, не будет подвержено такому давлению, как ФБР.
"Главными требованиями к долгу будут заключаться в том, как быстро вы скажете "да, сэр", - сказал Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности в период с 2018 по 2019 год, а теперь критик бывшего президента. "И я думаю, что это будет относиться, в частности, к директору DNI и ЦРУ".
КОРОЧЕ ЖАХ !!!
Перспектива другого терміну президентства Трампа викликає напругу в розвідувальному співтоваристві
Багато не пам'ятає, бреше і бреше.