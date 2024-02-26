Россияне обстреляли Новониколаевку на Херсонщине: одна женщина получила травмы
Российская армия обстреляла поселок Новониколаевку в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.
Сообщается, что травмы получила 36-летняя женщина, которая во время удара находилась на территории фермы. Медики предоставили ей необходимую помощь на месте.
Также начальник городской военной администрации Роман Мрочко в 21:03 сообщил, что в Херсоне раздаются мощные взрывы!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...