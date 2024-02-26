Россияне обстреляли Новониколаевку на Херсонщине: одна женщина получила травмы

Российская армия обстреляла поселок Новониколаевку в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.

Сообщается, что травмы получила 36-летняя женщина, которая во время удара находилась на территории фермы. Медики предоставили ей необходимую помощь на месте.

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Также начальник городской военной администрации Роман Мрочко в 21:03 сообщил, что в Херсоне раздаются мощные взрывы!