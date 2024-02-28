"Шахеды" атаковали Одессу: произошло замыкание и пожар на энергообъекте
Вечером 27 февраля в Одессе раздались взрывы. Российские захватчики запустили на город дроны-камикадзе "Шахед".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что враг атаковал прибрежные территории. Силы ПВО результативно отработали по всем БпЛА типа Shahed-131/136.
"Падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.
Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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