РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8995 посетителей онлайн
Новости
4 554 7
беспилотник (3155) Одесса (7740) ПВО (2495)

"Шахеды" атаковали Одессу: произошло замыкание и пожар на энергообъекте

пожежа

Вечером 27 февраля в Одессе раздались взрывы. Российские захватчики запустили на город дроны-камикадзе "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что враг атаковал прибрежные территории. Силы ПВО результативно отработали по всем БпЛА типа Shahed-131/136.

"Падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мобильная группа ПВО уничтожает вражеский беспилотник. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все шахеды сбиты. Слава нашим ППО !!!
показать весь комментарий
28.02.2024 07:33 Ответить
Специфическое зрелище, когда шахед - пополам, и две части падая догорают.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:45 Ответить
Мені на 22 поверсі взагалі суцільна специфіка
показать весь комментарий
28.02.2024 12:40 Ответить
А мне видов моря не хватило, довольствуюсь средними этажами. Но я наблюдал с земли, в качестве пересiчного зiваки, це жiнку не вiдгониш вiд вiкна, а тим бiльше не загониш в паркiнг. ******** стирчати у вiкнi, пильнувати чи бува не летить до неi шахед. Одне заспокоюе, що при перших трасерах в небi та вибухах , вона окуповуе ванну кiмнату, звiдки ти ii вже, до вiдбою тривоги, ну, нiяк не викуриш... добре що е другий туалет-пральня. Ще й трясеться цуциком-безхатченком. То-то нащо тi 3 стiни розрекламували, може б в паркiнг бiгала.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:56 Ответить
Упродовж доби російських війських завдалів завдав 200 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Атакували дронами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та авіаснарядами.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:44 Ответить
 
 