"Шахеды" атаковали Одессу: произошло замыкание и пожар на энергообъекте

Вечером 27 февраля в Одессе раздались взрывы. Российские захватчики запустили на город дроны-камикадзе "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что враг атаковал прибрежные территории. Силы ПВО результативно отработали по всем БпЛА типа Shahed-131/136.

"Падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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