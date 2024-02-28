"Шахеди" атакували Одесу: сталися замикання та пожежа на енергооб’єкті

Увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що ворог атакував прибережні території. Сили ППО результативно відпрацювали по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.

Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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