"Шахеди" атакували Одесу: сталися замикання та пожежа на енергооб’єкті
Увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Зазначається, що ворог атакував прибережні території. Сили ППО результативно відпрацювали по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136".
"Падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.
Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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alexandr shamov
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