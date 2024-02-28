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"Шахеди" атакували Одесу: сталися замикання та пожежа на енергооб’єкті

пожежа

Увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що ворог атакував прибережні території. Сили ППО результативно відпрацювали  по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.
Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини та Миколаївщини, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4195) Одеса (5470) ППО (3208)


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Все шахеды сбиты. Слава нашим ППО !!!
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28.02.2024 07:33 Відповісти
Специфическое зрелище, когда шахед - пополам, и две части падая догорают.
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28.02.2024 07:45 Відповісти
Мені на 22 поверсі взагалі суцільна специфіка
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28.02.2024 12:40 Відповісти
А мне видов моря не хватило, довольствуюсь средними этажами. Но я наблюдал с земли, в качестве пересiчного зiваки, це жiнку не вiдгониш вiд вiкна, а тим бiльше не загониш в паркiнг. ******** стирчати у вiкнi, пильнувати чи бува не летить до неi шахед. Одне заспокоюе, що при перших трасерах в небi та вибухах , вона окуповуе ванну кiмнату, звiдки ти ii вже, до вiдбою тривоги, ну, нiяк не викуриш... добре що е другий туалет-пральня. Ще й трясеться цуциком-безхатченком. То-то нащо тi 3 стiни розрекламували, може б в паркiнг бiгала.
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28.02.2024 13:56 Відповісти
Упродовж доби російських війських завдалів завдав 200 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Атакували дронами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та авіаснарядами.
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28.02.2024 13:44 Відповісти
 
 