Будем вынуждены отступать, пока у украинской армии не будет вооружения и человеческого ресурса, - Гудыменко
У россиян есть преимущество на фронте в результате накопления достаточных для наступления человеческих и технических ресурсов. Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад.
Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью ютуб-каналу "Сейчас", сообщает Цензор.НЕТ.
"На Авдеевском направлении враг использует все, что может, начиная от КАБов до пехотного штурма малыми группами. Поэтому теперь мы срочно строим следующую линию обороны, удаленную от Авдеевки, ведь россияне пытаются закрепить свой успех. Стратегически отход от Ласточкино означает, что ползучее наступление, россияне продолжают владеть инициативой. Соответственно, она будет развиваться и дальше, пока у них есть живая сила и техника. Это будет происходить, пока с нашей стороны не появится то, что сможет изменить правила игры на поле боя. Так что либо у нас завтра каким-то образом появятся резервы и новейшее оружие, способные изменить ситуацию, либо мы будем вынуждены отступать, пока у россиян не иссякнут ресурсы для этого наступления", - пояснил Гудыменко.
По словам военного, разговоры о возможном захвате Купянска и потере Харькова являются гипотетическими. Они направлены не на украинскую аудиторию, а на западных партнеров, чтобы последствия промедлений стали для них очевидными.
"Можно называть любой другой город и говорить о его потере. Если мы долго не будем получать помощь от западных партнеров, мы можем потерять Орехов - враг приблизится к Запорожью. То же с Купянском и Харьковом, то же с Часовым Яром и территорией Донецкой области, Краматорском или Славянском. Россияне могут пойти в наступление, например, на Сумщине. Нам не нужно предусматривать действия россиян, нужно делать все, чтобы перекрыть им все возможности для продвижения. Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", - подчеркнул Гудыменко.
Пожалуйста, подождите...
Наступні лінії оборони не вчора не з'явились.
Русня за рік п'ять рядів нарила.
монстра , щоби нашим майбутнім поколінням спокійно жилося в нашій
Вільній Украіні 👍🏼🙏🏼❤️
Усі генпрокурори, чомусь, тільки очима лупають… знаючи реальні наслідки дій групи осіб, в системі управління державою в Особливий період з 2014 року!! Наслідки….а безкарність, породила СМЕРТЬ!
У нас наявні частини не повністю забезпечені озброєнням, тому і сидять в тилу два роки та їх не перекидали для ротації
Навіть озброївши АК ми не зупинимо авабомби та далекобійну арту... та і до АК необхідні набої.. більш того Україна не може довзолити собі воювати як Жуков під Вязьмою тому що просто уже багато чоловіків виїхало і людського ресурсу у нас на порядок менше орків
Брешеш ЗЄльоний! 👿
Зараз під Авдіївкою в ротах замість 30 чоловік залишилось по 8-10! 👿
Рота з 30 солдат, це якесь безглуздя, ІМХО.
ЗЄля з бандою здають Україну!
20 травня кінець його правління! 👿
Та і ви бачили воронку від Каб... яка цілий прольот панельки зносить...
Не копають тому що команди з гори не дали шоб комунальники і часники забезпечили війська технікою
КАБи як і їх С300 має таку "точнісь" що в прифронтових селах по підвалам будівель де штаби батальйонів попасти можуть хіба раза з 10-го а ти тут намазуєш як орки будуть кожну новозведену пусту бетонну коробку за 40 км від фронту розстрілювати.
а щодо міксерів - то читай вище - вся техніка має бути мобілізована по закону і на ній працюватимуть військові
а для закупівлі обмундирування, озброєння або його виробництва необхідна валюта... тому що елементарна тканина не виробляється в Україні
По друге, ты чув про 17 мільярдів на дороги?
По третє, з саперними лопатками - до Кулєбяки.
Навіть ті 50 млрд що зараз виділять там 15 млрд цільових грантів а решта кредити і також не зрозуміле ще їх цільове призначення
Весь в гудок пішов👿
"10
сталінськихЗЄлінських ударов"
Курви досі тримають українців за совка👿
при Пороху самі ВПК підняли!
а зараз тільки чути скавчання ЗЄльоних - "нам не дали"
а це ж зброя траншейної війни ! 👿
Запускати зруйновану війною економіку -- як саме ?
не знаєте як!
спитайте у Пороха чи у Третього рейху як робити зброю під ковровим бомбардуванням
До речі - 2 його синка де зараз воюють ?
головне щоб лампочки на фонарях горіли
забули новорічне "поздоровлення" Віслюка ? 👿
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
А Захід їх не дасть - по своїм причинам. Вот ета паварот - правда? Відступати куди будете? До Львова?
Ну, а с вооружением, скоро додавят мутабора Джонсона и пойдёт дело на лад, будет оружие.