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помощь (7441) Гудыменко (37) мобилизация (2613)

Будем вынуждены отступать, пока у украинской армии не будет вооружения и человеческого ресурса, - Гудыменко

гудименко

У россиян есть преимущество на фронте в результате накопления достаточных для наступления человеческих и технических ресурсов. Если западные партнеры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью ютуб-каналу "Сейчас", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Авдеевском направлении враг использует все, что может, начиная от КАБов до пехотного штурма малыми группами. Поэтому теперь мы срочно строим следующую линию обороны, удаленную от Авдеевки, ведь россияне пытаются закрепить свой успех. Стратегически отход от Ласточкино означает, что ползучее наступление, россияне продолжают владеть инициативой. Соответственно, она будет развиваться и дальше, пока у них есть живая сила и техника. Это будет происходить, пока с нашей стороны не появится то, что сможет изменить правила игры на поле боя. Так что либо у нас завтра каким-то образом появятся резервы и новейшее оружие, способные изменить ситуацию, либо мы будем вынуждены отступать, пока у россиян не иссякнут ресурсы для этого наступления", - пояснил Гудыменко.

По словам военного, разговоры о возможном захвате Купянска и потере Харькова являются гипотетическими. Они направлены не на украинскую аудиторию, а на западных партнеров, чтобы последствия промедлений стали для них очевидными.

Читайте также: Вместо хирургического решения вопроса мобилизации власти месяцами "пилят" болевую точку, - Гудыменко

"Можно называть любой другой город и говорить о его потере. Если мы долго не будем получать помощь от западных партнеров, мы можем потерять Орехов - враг приблизится к Запорожью. То же с Купянском и Харьковом, то же с Часовым Яром и территорией Донецкой области, Краматорском или Славянском. Россияне могут пойти в наступление, например, на Сумщине. Нам не нужно предусматривать действия россиян, нужно делать все, чтобы перекрыть им все возможности для продвижения. Мы должны дальше давить на Запад, укреплять территории вокруг находящихся под потенциальным ударом городов. Каждый должен делать свое дело", - подчеркнул Гудыменко.
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Топ комментарии
+29
головне дороги будувати та 17 лярдів розкрадати для зелених падлюк....
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28.02.2024 12:28
+18
Уся відповідальность за обидві причини лежить тільки на Зеленському. Він відповідальний і за мобілізацію і за зовнішню політику і за переговори з партнерами.
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28.02.2024 12:36
+16
Нічого в них не вичерпається -- нам потрібна зброя
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28.02.2024 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Як завжди, справа в ресурсах.
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28.02.2024 12:25 Ответить
при Головнокомандуючому Залужному було інакше....
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28.02.2024 12:40 Ответить
Якщо воювати немає чим і ким, тут як не командуй...
Наступні лінії оборони не вчора не з'явились.
Русня за рік п'ять рядів нарила.
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28.02.2024 12:41 Ответить
На лініях суровікіна рашисти стримали наш наступ не космічними бластерами, а бєтоном, мінами, та піхотою !
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28.02.2024 13:14 Ответить
Для того його і поміняли на банду ліквідаторів України.
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28.02.2024 12:41 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/Ayr97dwhhvc https://www.youtube.com/shorts/Ayr97dwhhvc 😊

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28.02.2024 15:48 Ответить
Нічого в них не вичерпається -- нам потрібна зброя
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28.02.2024 12:25 Ответить
Найвеличнішому разом з західними партнерами-сцикунами треба сапатку побити.
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28.02.2024 12:26 Ответить
з 20 травня вже можна.... 👿
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28.02.2024 12:41 Ответить
Сумно , боляче і лячно , але ми мусимо перемогти цього кремлівського
монстра , щоби нашим майбутнім поколінням спокійно жилося в нашій
Вільній Украіні 👍🏼🙏🏼❤️
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28.02.2024 12:26 Ответить
Перемогти - чим? Голою сракою? Щоб перемогти такого моснтра, треба було 30 з гаком років не країну розброювати і з голою сракою перед ****** бикувати, бо "Запад нам паможєт", а мати найміцнішу армію і працювати на усіх дипломатичних фронтах світу, щоб дискредитувати і послаблювати паРашу. Інфантили, блд.
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28.02.2024 13:06 Ответить
Досить вже ,доперемагались , в 2023 році зелені на говномарафоні пи@ про перемогу і кордони 1991 року ,а кацапи в цей час будували бетонні укріплення і мінували територію ,прийшов лютий 2024 року ,кацапи перейшли в наступ , а наші ура-патріоти продовжують пи@діти про перемогу і кордони 1991 року ,а де ж наші збудовані з бетону і заміновані лінії оборони ?
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28.02.2024 17:21 Ответить
Як готувався Зеленський з 2019 року, як вирок для Українців, до оборони проти московитів, такі й наслідки, криваві, цієї підготовки!
Усі генпрокурори, чомусь, тільки очима лупають… знаючи реальні наслідки дій групи осіб, в системі управління державою в Особливий період з 2014 року!! Наслідки….а безкарність, породила СМЕРТЬ!
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28.02.2024 12:28 Ответить
головне дороги будувати та 17 лярдів розкрадати для зелених падлюк....
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28.02.2024 12:28 Ответить
Слуги несамовито саботують закон про мобілізацію, так що відступатимемо ми ще довгенько.
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28.02.2024 12:29 Ответить
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28.02.2024 12:30 Ответить
Тому що поперше на мобілізацію 500 тис немає наразі грошей в бюджеті, по друге немає зброї чи ви думаєте що озброївши їх саперними лопатками або луками ми щось цим вирішимо....

У нас наявні частини не повністю забезпечені озброєнням, тому і сидять в тилу два роки та їх не перекидали для ротації

Навіть озброївши АК ми не зупинимо авабомби та далекобійну арту... та і до АК необхідні набої.. більш того Україна не може довзолити собі воювати як Жуков під Вязьмою тому що просто уже багато чоловіків виїхало і людського ресурсу у нас на порядок менше орків
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28.02.2024 12:38 Ответить
Не перекидали на ротацію бо немає зброї?

Брешеш ЗЄльоний! 👿

Зараз під Авдіївкою в ротах замість 30 чоловік залишилось по 8-10! 👿
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28.02.2024 12:47 Ответить
що ті частини не достатньо забезпечені щоб стримувати ворога, такі були заяви від Генштабу ще коли за Залужного підняли питання чому тилові частини два роки в тилу а бригади не вилазять з передової це не мої слова...
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28.02.2024 13:03 Ответить
І взагалі навіть заяв не треба скільки волонтерських дронів передали в тилові частини, всі йдуть одразу на передову через велику нехватку...
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28.02.2024 13:30 Ответить
В роті, мінімум 120 солдат, сержантів та офіцерів. Рота складається з 4 взводів, взвод з 3 відділень, відділення 10 солдаь+1 або 2 сержанти. Так будо коли я служив у 80- х роках!
Рота з 30 солдат, це якесь безглуздя, ІМХО.
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28.02.2024 19:12 Ответить
Проти КАБів допомагають бетонні захисні споруди, які зариті у землю. У нас є і бетонні заводи, є і будівельна техніка, є люди, які це можуть зробити але нема команди від верховного головнокомандуючого. Для тих хто в марафоні ще раз нагадую, що усі захисні споруди, які були побудовані до президентства найвеличнішого вже закінчилася, а нових за його каденцію не було побудовано. Можна сміятися з лінії суровікіна, але вона дала результат, а ми продовжуємо дивитися відосики по вечорах гнусавого блазня. Це тупо, робити одне й те саме і очікувати іншого результату.
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28.02.2024 12:47 Ответить
По радіо реклама "Бєтону від ковальської" вже вуха проїла, а бункери на фронті немає з чого будувати

ЗЄля з бандою здають Україну!

20 травня кінець його правління! 👿
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28.02.2024 12:51 Ответить
Немає тих бункерів ніде, час просрано... і зараз збудувати їх в районі 40км від передової де постійно діють Ланцети, далекобійна арта, каби думаю що нереально...

Та і ви бачили воронку від Каб... яка цілий прольот панельки зносить...
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28.02.2024 13:01 Ответить
нашо ото ***** писати якшо не розуміхш. Ланцети не будуть витрачати на трактори з грейдерами. Як і далекобійну арту - надто коштовно навіть для москалів.
Не копають тому що команди з гори не дали шоб комунальники і часники забезпечили війська технікою
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28.02.2024 13:22 Ответить
Х..ню ти пишеш ніхто не дасть техніку елементарно, той же міксер в цю зону .... і вдарити по бетонному вузлу для орків немає таких проблем як ви тут пишете...
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28.02.2024 13:28 Ответить
ти великий досвід спостереження маєш куди орки б'ють а куди ні?

КАБи як і їх С300 має таку "точнісь" що в прифронтових селах по підвалам будівель де штаби батальйонів попасти можуть хіба раза з 10-го а ти тут намазуєш як орки будуть кожну новозведену пусту бетонну коробку за 40 км від фронту розстрілювати.

а щодо міксерів - то читай вище - вся техніка має бути мобілізована по закону і на ній працюватимуть військові
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28.02.2024 13:39 Ответить
У нас швидше воєнкома на передок відправлять чим він зможе нормальний робочий міксер мобілізувати в якогось місцевого забудовника
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28.02.2024 13:44 Ответить
Да не сильно вони допомагають проти кабів. Треба 2-4 метра бетона армованого стальними балками і зверху бажано пару метрів землі. Таку дуру вже не пересунеш, це тільки на місці заливати, і стоїти вона буде нереально.
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28.02.2024 13:51 Ответить
дороже чем кацапы под условным Киевом\Харьковом\Львовом? потому во время войны понятие "денег" и "собственности" очень условное и вместо непонятных "приватизаций" надо делать национализацию ресурсов \ энергетики \ транспорта и т.п., чтобы кому-то не было "дорого" и жалко "свое", которое можно (все еще) успешно продать и свалить в лучшую жизнь (самому) на фоне десятков тысяч трупов менее "успешных".
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28.02.2024 14:50 Ответить
І навіть якщо ми піднімемо податки в космос як пропонує бюджетний комітет, це не вирішить проблему тому що це будуть гривневі податки ....

а для закупівлі обмундирування, озброєння або його виробництва необхідна валюта... тому що елементарна тканина не виробляється в Україні
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28.02.2024 12:41 Ответить
Але наприклад вирощується зерно, яке друзями зеленського скуповується у фермерів нижче собівартості і потім продається за кордон з виводом доходів у офшори.
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28.02.2024 12:50 Ответить
Хочу нагадати вам що екпорт зерна давно монополізований... відколи Україна, фермери не могли просто так продати зерно а лише через зернотрейдерів... просто раніше була конкуренція на внутрішньому ринку та на експорті а тепер багато хто вийшов з ринку через брак зерносховищ
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28.02.2024 13:06 Ответить
По перше, хто казав про 500 тисяч?
По друге, ты чув про 17 мільярдів на дороги?
По третє, з саперними лопатками - до Кулєбяки.
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28.02.2024 12:55 Ответить
17 млрд на дороги це були цільові кошти Японців... захід не хоче давати гроші нам на озброєння але з радістю дає на відновлення інфрастуктури...

Навіть ті 50 млрд що зараз виділять там 15 млрд цільових грантів а решта кредити і також не зрозуміле ще їх цільове призначення
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28.02.2024 12:58 Ответить
А що це за початок фрази - " Нам не треба передбачати дії росіян..."?! І не треба мені казати про "слова вирвані з контексту, бо те що йде далі - "потрібно робити все, щоб перекрити їм всі можливості для просування." є безглуздим, бо жодна армія світу НЕ МОЖЕ перекривати ВСІ можливості для просування і активні дії відбуваються на окремих ділянках фронту і саме це ТРЕБА ПЕРЕДБАЧУВАТИ бо НЕ МОЖЛИВО концентрувати і наші сили ВСЮДИ ОДНАКОВО!!! Це не "аналіз" або "пропозиція", це МАЯЧНЯ!!!
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28.02.2024 12:29 Ответить
Коротко. Розподіл сил і засобів по всій лінії зіткнення - марна безглузда справа. Наші командири усвідомлюють, що техніка дає можливості маневру ?
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28.02.2024 12:35 Ответить
Странно ожидать стратегического анализа от "младшего сержанта в отставке".
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28.02.2024 12:35 Ответить
Але ж він гудименко!

Весь в гудок пішов👿
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28.02.2024 12:53 Ответить
Совдат Береза в відставці і то круче
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28.02.2024 13:16 Ответить
Ніхто не бачив де той Береза воював.
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28.02.2024 13:20 Ответить
как раз вполне нормально, у нас все занимаются не своим делом (потому как своим не умеют). послы - поварским, всякие сексблогеры и бывшие министры - посольским, министры - комментаторским и т.п.
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28.02.2024 14:57 Ответить
Уся відповідальность за обидві причини лежить тільки на Зеленському. Він відповідальний і за мобілізацію і за зовнішню політику і за переговори з партнерами.
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28.02.2024 12:36 Ответить
Замість підготовки захисних споруд і проведення мобілізації янелох займався поливанням брудом Залужного і переслідуванням патріотів і справжніх захисників України.
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28.02.2024 12:40 Ответить
з 20 травня Янелох - нелегітимний! 👿
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28.02.2024 12:54 Ответить
а де там наші асиметричні відповіді, наприклад за допомогою дронів а-ля Шехеди, по виробництву яких ми майже перегнали русню..., нас обстрілюють ними кожен день без винятку, а ми росію обстрілюємо в кращому випадку раз на місяць..., є підстави сумніватися...
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28.02.2024 12:38 Ответить
там же де й міліард дерев -

"10 сталінських ЗЄлінських ударов"
Курви досі тримають українців за совка👿
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28.02.2024 12:58 Ответить
Гіпотетично Харків озброюється,захищається, будучи укріплення. До речі,як його заява проти Мар'яни?! І чому Європа має надати усе,а Україна не хоче це усе виробити сама? Тримати обонну промисловість України в заручниках якась дивна позиція
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28.02.2024 12:40 Ответить
у ВОВ в совку міномети клепали будь-які машинобудівні заводики-майстерні

при Пороху самі ВПК підняли!

а зараз тільки чути скавчання ЗЄльоних - "нам не дали"
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28.02.2024 13:03 Ответить
Випливає, що за зброю та ********** домовитися не змогли. Напевно думали, що самі все дадуть.
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28.02.2024 12:42 Ответить
самі навіть легкі 60 мм міномети не робимо

а це ж зброя траншейної війни ! 👿
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28.02.2024 13:04 Ответить
Все зрозуміло про відступи стало з перших чисел 23 року. А всі бовдури носилися з контрнаступом, тому укріпрайонів не створювалися взагалі і ніде. Для чого робити укріпрайон якщо будемо діти у наступ? Ідіоти. Тепер закріпляться можна на якийсь час по берегах річок. А далі кацапи мобілізують ще 400 тис. і для нас буде відступ на пів України як мінімум. Тільки ідіоти можуть купляти зараз нерухомість на схід від Дніпра.
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28.02.2024 12:43 Ответить
"Ми маємо далі тиснути на Захід..." Навіщо тиснути на Захід? Нам всім дуже хочеться, щоб Захід дав нам зброю і гроші, але якщо він не бажає цього робити, то що нам залишається? Звичайно випускати свою зброю і запускати економуку. На мій погляд, ця влада цього не зробить.
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28.02.2024 12:47 Ответить
Випускати зброю треба сировина і потужності ...
Запускати зруйновану війною економіку -- як саме ?
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28.02.2024 13:01 Ответить
для запуску економіки потрібні насамперед мізки та воля !

не знаєте як!
спитайте у Пороха чи у Третього рейху як робити зброю під ковровим бомбардуванням
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28.02.2024 13:08 Ответить
У пороха , який ще 10 років тому сімю в Англію вивіз ...?
До речі - 2 його синка де зараз воюють ?
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28.02.2024 18:26 Ответить
Запитайте у Зеленського і його команди зі слуг і ригів. А якщо не відповідають, то прочитайте хоч один раз його передвиборчу програму. Він же її писав для Вас і таких, як Ви. На дороги вистачало всі 5 років? Та навіть вистачає і зараз, будують і відмивають мвільярди, аж мільярдний ліс шелестить.
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28.02.2024 19:34 Ответить
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус. поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті.

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28.02.2024 12:47 Ответить
Эти навоюют, видели уже как они Херсон защищали.
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28.02.2024 12:57 Ответить
Да какая разніца...
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28.02.2024 12:55 Ответить
...буде Україна українською, чи під оркостаном.

головне щоб лампочки на фонарях горіли

забули новорічне "поздоровлення" Віслюка ? 👿
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28.02.2024 13:11 Ответить
Думка глубокая,як Маріанская впадіна...
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28.02.2024 12:57 Ответить
Не сподобалось!! Це що моральна підготовка до здачі України орді? І винен захід, а зелень не при ділах? Цей текст написаний йому сценаристами ОП по інструкціям з кремля
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
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28.02.2024 13:08 Ответить
Людской ресурс вроде как не бесконечный.
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28.02.2024 13:11 Ответить
Не сподобалось!! Це що моральна підготовка до здачі України орді? І винен захід, а зелень не при ділах? Цей текст написаний йому сценаристами ОП по інструкціям з кремля
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
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28.02.2024 13:11 Ответить
Дуже патріотичний Клименко

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28.02.2024 13:12 Ответить
"главнає - велічайшій лідОр саврємєннасті асвабаділ залужного" - це головне, й пох на ту авдіївку й торецьк на додачу...
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28.02.2024 13:13 Ответить
Зєля для вашого ж добра старається. Он тендер новий на 17 лярдів на дороги. Це шоб вам було зручніше відступати по новим дорогам!
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28.02.2024 13:15 Ответить
Я бачу, життя ідіотів нічому не вчить. Досі Заходу до рота заглядаєте? Не сподобилися за два роки повної війни голу сраку хоч труселями прикрити (метафорично кажучи)? Усе чекаєте, коли вам Захід все озбороєння і ********** принесе на тарілочці?
А Захід їх не дасть - по своїм причинам. Вот ета паварот - правда? Відступати куди будете? До Львова?
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28.02.2024 13:17 Ответить
Гудыменко паникер
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28.02.2024 13:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444112/ Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии
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28.02.2024 13:21 Ответить
Прямой эфир Чтобы победить Путина, перестаньте быть скучными, - Юлия Навальная обратилась к депутатам Европарламента - https://www.bbc.com/news/world ВВС
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28.02.2024 13:24 Ответить
Часом не з Амстердаму?
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28.02.2024 13:26 Ответить
Та незважаючи на те, що вона вдова нєбутерброда, вона тут можливо має рацію, якщо, звісно, вона мала на увазі політичну привабливість електорату. Бо на Заході теж достатньо своїх "какаяразніца", а такі зазвичай вибирають політиків категоріями "дивись, як він його сдєлал", і обирають усіляких трампів.
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28.02.2024 14:25 Ответить
невже в когось ще є сумніви чому звільнили Залужного ? здадуть зразу денецьку область,а потім інші.і тихо ***** - як в раю.одні поляки підараси.
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28.02.2024 13:31 Ответить
Після відставки Залужного, побачила, що цей наріт проковтне все, не тільки здачу якихось там областей, а навіть повну капітуляцію і не мугикне. Стадо стало повністю керованим владою, одиниці патріотів вже не зроблять ніякої погоди. Узурпація влади московськими кротами завершена.
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28.02.2024 13:41 Ответить
То це ви вже забігаєте наперед та один з можливих (нажаль) варіантів стверджуєте як вже здійснившийся. Не будьте як русня.
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28.02.2024 14:27 Ответить
"Можливий"? Влада узурпована? Узурпована. Наріт проковтнув повне обезголовлення армії під час війни? Проковтнув. То звідки впевненість, що наріт не проковтне все інше? Жабу вже зварили, вона не вистрибне.
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28.02.2024 14:36 Ответить
Ні, не узурпована, хоча, усе можливо в майбутьному і намагання є. Не додумуйте того, чого ще не сталося. Хоча, *****, панікуйте вже, якщо вам вже так хочеться.. Або виїзджайте з України вже, бо за вашою логікоою вже так давно треба робити, або припиніть панікувати.
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28.02.2024 14:47 Ответить
Человеческий ресурс надо беречь...🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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28.02.2024 13:37 Ответить
брехня - народ воювати піде.а хто хоче ? якийсь йо Бнутий наратив.але при зеленському ніхто воювати не йде,бо кругом одні прокацапські підори.
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28.02.2024 14:34 Ответить
А то, что не подготовлены позиции для отступления, то кто виноват? путин? западные "друзья"?
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28.02.2024 14:52 Ответить
Наведут порядок в ВСУ и Нацгвардии где служит ОДИН миллион человек и внезапно найдётся "человеческий ресурс", все эти восемь тысяч приписанных к Генштабу и так далее... Тем более набирать людей продолжают и по 10 тысяч в месяц в армию как шло всегда так и идёт со скрипом.
Ну, а с вооружением, скоро додавят мутабора Джонсона и пойдёт дело на лад, будет оружие.
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28.02.2024 15:00 Ответить
Мда-а наче ж як Зеленський звільнив залужного бо він наступати не хотів бо не було людей і мало зброї-якісь таракани в цій незрозумілій голові
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28.02.2024 15:33 Ответить
Зняли Залужного і все пішло по плану Єрмака...
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28.02.2024 16:27 Ответить
 
 