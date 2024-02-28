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Новини Війна
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Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко

гудименко

У росіян є перевага на фронті внаслідок накопичення достатніх для наступу людських і технічних ресурсів. Якщо західні партнери не змінять свою позицію щодо підтримки України сучасною зброєю, а процес мобілізації й далі буксуватиме, ми будемо змушені відходити назад.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Авдіївському напрямку ворог використовує все, що може, починаючи від КАБів до піхотного штурму малими групами. Тому тепер ми терміново будуємо наступну лінію оборони, віддалену від Авдіївки, адже росіяни намагаються закріпити свій успіх. Стратегічно відхід від Ласточкиного означає, що повзучий наступ продовжується, росіяни продовжують володіти ініціативою. Відповідно, вона буде розвиватись і надалі, поки в них є жива сила і техніка. Це буде відбуватися, доки з нашої сторони не з’явиться те, що зможе змінити правила гри на полі бою. Тож або у нас завтра якимось чином з'являться резерви і новітня зброя, здатні змінити ситуацію, або ми будемо змушені відступати, допоки у росіян не вичерпаються ресурси для цього наступу", - пояснив Гудименко.

Читайте: Замість хірургічного вирішення питання мобілізації, влада місяцями "пиляє" больову точку, - Гудименко

За словами військового, розмови про можливе захоплення Куп'янська та втрату Харкова є гіпотетичними. Вони спрямовані не на українську аудиторію, а на західних партнерів, щоб наслідки зволікань із допомогою стали для них очевидними.

Дивіться: У Міноборони провели ще дві інспекції озброєння, наданого США. ФОТО

"Можна називати будь-яке інше місто і говорити про його втрату. Якщо ми довго не будемо отримувати допомогу від західних партнерів, ми можемо втратити Оріхів - ворог наблизиться до Запоріжжя. Те саме з Куп'янськом та Харковом, те саме з Часовим Яром і територією Донецької області, Краматорськом чи Слов'янськом. Росіяни можуть піти в наступ, наприклад, на Сумщині. Нам не треба передбачати дії росіян, потрібно робити все, щоб перекрити їм всі можливості для просування. Ми маємо далі тиснути на Захід, зміцнювати території навколо міст, які знаходяться під потенційним ударом. Кожен має робити свою справу", - підкреслив Гудименко.

Також читайте: В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

допомога (8367) Гудименко Юрій (48) мобілізація (3068)


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Топ коментарі
+29
головне дороги будувати та 17 лярдів розкрадати для зелених падлюк....
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28.02.2024 12:28
+18
Уся відповідальность за обидві причини лежить тільки на Зеленському. Він відповідальний і за мобілізацію і за зовнішню політику і за переговори з партнерами.
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28.02.2024 12:36
+16
Нічого в них не вичерпається -- нам потрібна зброя
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28.02.2024 12:25
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Як завжди, справа в ресурсах.
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28.02.2024 12:25 Відповісти
при Головнокомандуючому Залужному було інакше....
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28.02.2024 12:40 Відповісти
Якщо воювати немає чим і ким, тут як не командуй...
Наступні лінії оборони не вчора не з'явились.
Русня за рік п'ять рядів нарила.
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28.02.2024 12:41 Відповісти
На лініях суровікіна рашисти стримали наш наступ не космічними бластерами, а бєтоном, мінами, та піхотою !
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28.02.2024 13:14 Відповісти
Для того його і поміняли на банду ліквідаторів України.
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28.02.2024 12:41 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/Ayr97dwhhvc https://www.youtube.com/shorts/Ayr97dwhhvc 😊

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28.02.2024 15:48 Відповісти
Нічого в них не вичерпається -- нам потрібна зброя
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28.02.2024 12:25 Відповісти
Найвеличнішому разом з західними партнерами-сцикунами треба сапатку побити.
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28.02.2024 12:26 Відповісти
з 20 травня вже можна.... 👿
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28.02.2024 12:41 Відповісти
Сумно , боляче і лячно , але ми мусимо перемогти цього кремлівського
монстра , щоби нашим майбутнім поколінням спокійно жилося в нашій
Вільній Украіні 👍🏼🙏🏼❤️
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28.02.2024 12:26 Відповісти
Перемогти - чим? Голою сракою? Щоб перемогти такого моснтра, треба було 30 з гаком років не країну розброювати і з голою сракою перед ****** бикувати, бо "Запад нам паможєт", а мати найміцнішу армію і працювати на усіх дипломатичних фронтах світу, щоб дискредитувати і послаблювати паРашу. Інфантили, блд.
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28.02.2024 13:06 Відповісти
Досить вже ,доперемагались , в 2023 році зелені на говномарафоні пи@ про перемогу і кордони 1991 року ,а кацапи в цей час будували бетонні укріплення і мінували територію ,прийшов лютий 2024 року ,кацапи перейшли в наступ , а наші ура-патріоти продовжують пи@діти про перемогу і кордони 1991 року ,а де ж наші збудовані з бетону і заміновані лінії оборони ?
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28.02.2024 17:21 Відповісти
Як готувався Зеленський з 2019 року, як вирок для Українців, до оборони проти московитів, такі й наслідки, криваві, цієї підготовки!
Усі генпрокурори, чомусь, тільки очима лупають… знаючи реальні наслідки дій групи осіб, в системі управління державою в Особливий період з 2014 року!! Наслідки….а безкарність, породила СМЕРТЬ!
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28.02.2024 12:28 Відповісти
головне дороги будувати та 17 лярдів розкрадати для зелених падлюк....
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28.02.2024 12:28 Відповісти
Слуги несамовито саботують закон про мобілізацію, так що відступатимемо ми ще довгенько.
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28.02.2024 12:29 Відповісти
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28.02.2024 12:30 Відповісти
Тому що поперше на мобілізацію 500 тис немає наразі грошей в бюджеті, по друге немає зброї чи ви думаєте що озброївши їх саперними лопатками або луками ми щось цим вирішимо....

У нас наявні частини не повністю забезпечені озброєнням, тому і сидять в тилу два роки та їх не перекидали для ротації

Навіть озброївши АК ми не зупинимо авабомби та далекобійну арту... та і до АК необхідні набої.. більш того Україна не може довзолити собі воювати як Жуков під Вязьмою тому що просто уже багато чоловіків виїхало і людського ресурсу у нас на порядок менше орків
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28.02.2024 12:38 Відповісти
Не перекидали на ротацію бо немає зброї?

Брешеш ЗЄльоний! 👿

Зараз під Авдіївкою в ротах замість 30 чоловік залишилось по 8-10! 👿
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28.02.2024 12:47 Відповісти
що ті частини не достатньо забезпечені щоб стримувати ворога, такі були заяви від Генштабу ще коли за Залужного підняли питання чому тилові частини два роки в тилу а бригади не вилазять з передової це не мої слова...
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28.02.2024 13:03 Відповісти
І взагалі навіть заяв не треба скільки волонтерських дронів передали в тилові частини, всі йдуть одразу на передову через велику нехватку...
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28.02.2024 13:30 Відповісти
В роті, мінімум 120 солдат, сержантів та офіцерів. Рота складається з 4 взводів, взвод з 3 відділень, відділення 10 солдаь+1 або 2 сержанти. Так будо коли я служив у 80- х роках!
Рота з 30 солдат, це якесь безглуздя, ІМХО.
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28.02.2024 19:12 Відповісти
Проти КАБів допомагають бетонні захисні споруди, які зариті у землю. У нас є і бетонні заводи, є і будівельна техніка, є люди, які це можуть зробити але нема команди від верховного головнокомандуючого. Для тих хто в марафоні ще раз нагадую, що усі захисні споруди, які були побудовані до президентства найвеличнішого вже закінчилася, а нових за його каденцію не було побудовано. Можна сміятися з лінії суровікіна, але вона дала результат, а ми продовжуємо дивитися відосики по вечорах гнусавого блазня. Це тупо, робити одне й те саме і очікувати іншого результату.
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28.02.2024 12:47 Відповісти
По радіо реклама "Бєтону від ковальської" вже вуха проїла, а бункери на фронті немає з чого будувати

ЗЄля з бандою здають Україну!

20 травня кінець його правління! 👿
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28.02.2024 12:51 Відповісти
Немає тих бункерів ніде, час просрано... і зараз збудувати їх в районі 40км від передової де постійно діють Ланцети, далекобійна арта, каби думаю що нереально...

Та і ви бачили воронку від Каб... яка цілий прольот панельки зносить...
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28.02.2024 13:01 Відповісти
нашо ото ***** писати якшо не розуміхш. Ланцети не будуть витрачати на трактори з грейдерами. Як і далекобійну арту - надто коштовно навіть для москалів.
Не копають тому що команди з гори не дали шоб комунальники і часники забезпечили війська технікою
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Х..ню ти пишеш ніхто не дасть техніку елементарно, той же міксер в цю зону .... і вдарити по бетонному вузлу для орків немає таких проблем як ви тут пишете...
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28.02.2024 13:28 Відповісти
ти великий досвід спостереження маєш куди орки б'ють а куди ні?

КАБи як і їх С300 має таку "точнісь" що в прифронтових селах по підвалам будівель де штаби батальйонів попасти можуть хіба раза з 10-го а ти тут намазуєш як орки будуть кожну новозведену пусту бетонну коробку за 40 км від фронту розстрілювати.

а щодо міксерів - то читай вище - вся техніка має бути мобілізована по закону і на ній працюватимуть військові
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28.02.2024 13:39 Відповісти
У нас швидше воєнкома на передок відправлять чим він зможе нормальний робочий міксер мобілізувати в якогось місцевого забудовника
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28.02.2024 13:44 Відповісти
Да не сильно вони допомагають проти кабів. Треба 2-4 метра бетона армованого стальними балками і зверху бажано пару метрів землі. Таку дуру вже не пересунеш, це тільки на місці заливати, і стоїти вона буде нереально.
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28.02.2024 13:51 Відповісти
дороже чем кацапы под условным Киевом\Харьковом\Львовом? потому во время войны понятие "денег" и "собственности" очень условное и вместо непонятных "приватизаций" надо делать национализацию ресурсов \ энергетики \ транспорта и т.п., чтобы кому-то не было "дорого" и жалко "свое", которое можно (все еще) успешно продать и свалить в лучшую жизнь (самому) на фоне десятков тысяч трупов менее "успешных".
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28.02.2024 14:50 Відповісти
І навіть якщо ми піднімемо податки в космос як пропонує бюджетний комітет, це не вирішить проблему тому що це будуть гривневі податки ....

а для закупівлі обмундирування, озброєння або його виробництва необхідна валюта... тому що елементарна тканина не виробляється в Україні
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28.02.2024 12:41 Відповісти
Але наприклад вирощується зерно, яке друзями зеленського скуповується у фермерів нижче собівартості і потім продається за кордон з виводом доходів у офшори.
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28.02.2024 12:50 Відповісти
Хочу нагадати вам що екпорт зерна давно монополізований... відколи Україна, фермери не могли просто так продати зерно а лише через зернотрейдерів... просто раніше була конкуренція на внутрішньому ринку та на експорті а тепер багато хто вийшов з ринку через брак зерносховищ
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28.02.2024 13:06 Відповісти
По перше, хто казав про 500 тисяч?
По друге, ты чув про 17 мільярдів на дороги?
По третє, з саперними лопатками - до Кулєбяки.
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28.02.2024 12:55 Відповісти
17 млрд на дороги це були цільові кошти Японців... захід не хоче давати гроші нам на озброєння але з радістю дає на відновлення інфрастуктури...

Навіть ті 50 млрд що зараз виділять там 15 млрд цільових грантів а решта кредити і також не зрозуміле ще їх цільове призначення
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28.02.2024 12:58 Відповісти
А що це за початок фрази - " Нам не треба передбачати дії росіян..."?! І не треба мені казати про "слова вирвані з контексту, бо те що йде далі - "потрібно робити все, щоб перекрити їм всі можливості для просування." є безглуздим, бо жодна армія світу НЕ МОЖЕ перекривати ВСІ можливості для просування і активні дії відбуваються на окремих ділянках фронту і саме це ТРЕБА ПЕРЕДБАЧУВАТИ бо НЕ МОЖЛИВО концентрувати і наші сили ВСЮДИ ОДНАКОВО!!! Це не "аналіз" або "пропозиція", це МАЯЧНЯ!!!
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28.02.2024 12:29 Відповісти
Коротко. Розподіл сил і засобів по всій лінії зіткнення - марна безглузда справа. Наші командири усвідомлюють, що техніка дає можливості маневру ?
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28.02.2024 12:35 Відповісти
Странно ожидать стратегического анализа от "младшего сержанта в отставке".
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28.02.2024 12:35 Відповісти
Але ж він гудименко!

Весь в гудок пішов👿
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28.02.2024 12:53 Відповісти
Совдат Береза в відставці і то круче
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28.02.2024 13:16 Відповісти
Ніхто не бачив де той Береза воював.
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28.02.2024 13:20 Відповісти
как раз вполне нормально, у нас все занимаются не своим делом (потому как своим не умеют). послы - поварским, всякие сексблогеры и бывшие министры - посольским, министры - комментаторским и т.п.
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28.02.2024 14:57 Відповісти
Уся відповідальность за обидві причини лежить тільки на Зеленському. Він відповідальний і за мобілізацію і за зовнішню політику і за переговори з партнерами.
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28.02.2024 12:36 Відповісти
Замість підготовки захисних споруд і проведення мобілізації янелох займався поливанням брудом Залужного і переслідуванням патріотів і справжніх захисників України.
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28.02.2024 12:40 Відповісти
з 20 травня Янелох - нелегітимний! 👿
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28.02.2024 12:54 Відповісти
а де там наші асиметричні відповіді, наприклад за допомогою дронів а-ля Шехеди, по виробництву яких ми майже перегнали русню..., нас обстрілюють ними кожен день без винятку, а ми росію обстрілюємо в кращому випадку раз на місяць..., є підстави сумніватися...
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28.02.2024 12:38 Відповісти
там же де й міліард дерев -

"10 сталінських ЗЄлінських ударов"
Курви досі тримають українців за совка👿
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Гіпотетично Харків озброюється,захищається, будучи укріплення. До речі,як його заява проти Мар'яни?! І чому Європа має надати усе,а Україна не хоче це усе виробити сама? Тримати обонну промисловість України в заручниках якась дивна позиція
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28.02.2024 12:40 Відповісти
у ВОВ в совку міномети клепали будь-які машинобудівні заводики-майстерні

при Пороху самі ВПК підняли!

а зараз тільки чути скавчання ЗЄльоних - "нам не дали"
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28.02.2024 13:03 Відповісти
Випливає, що за зброю та ********** домовитися не змогли. Напевно думали, що самі все дадуть.
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28.02.2024 12:42 Відповісти
самі навіть легкі 60 мм міномети не робимо

а це ж зброя траншейної війни ! 👿
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28.02.2024 13:04 Відповісти
Все зрозуміло про відступи стало з перших чисел 23 року. А всі бовдури носилися з контрнаступом, тому укріпрайонів не створювалися взагалі і ніде. Для чого робити укріпрайон якщо будемо діти у наступ? Ідіоти. Тепер закріпляться можна на якийсь час по берегах річок. А далі кацапи мобілізують ще 400 тис. і для нас буде відступ на пів України як мінімум. Тільки ідіоти можуть купляти зараз нерухомість на схід від Дніпра.
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28.02.2024 12:43 Відповісти
"Ми маємо далі тиснути на Захід..." Навіщо тиснути на Захід? Нам всім дуже хочеться, щоб Захід дав нам зброю і гроші, але якщо він не бажає цього робити, то що нам залишається? Звичайно випускати свою зброю і запускати економуку. На мій погляд, ця влада цього не зробить.
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28.02.2024 12:47 Відповісти
Випускати зброю треба сировина і потужності ...
Запускати зруйновану війною економіку -- як саме ?
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28.02.2024 13:01 Відповісти
для запуску економіки потрібні насамперед мізки та воля !

не знаєте як!
спитайте у Пороха чи у Третього рейху як робити зброю під ковровим бомбардуванням
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28.02.2024 13:08 Відповісти
У пороха , який ще 10 років тому сімю в Англію вивіз ...?
До речі - 2 його синка де зараз воюють ?
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28.02.2024 18:26 Відповісти
Запитайте у Зеленського і його команди зі слуг і ригів. А якщо не відповідають, то прочитайте хоч один раз його передвиборчу програму. Він же її писав для Вас і таких, як Ви. На дороги вистачало всі 5 років? Та навіть вистачає і зараз, будують і відмивають мвільярди, аж мільярдний ліс шелестить.
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28.02.2024 19:34 Відповісти
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус. поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті.

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28.02.2024 12:47 Відповісти
Эти навоюют, видели уже как они Херсон защищали.
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28.02.2024 12:57 Відповісти
Да какая разніца...
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28.02.2024 12:55 Відповісти
...буде Україна українською, чи під оркостаном.

головне щоб лампочки на фонарях горіли

забули новорічне "поздоровлення" Віслюка ? 👿
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28.02.2024 13:11 Відповісти
Думка глубокая,як Маріанская впадіна...
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28.02.2024 12:57 Відповісти
Не сподобалось!! Це що моральна підготовка до здачі України орді? І винен захід, а зелень не при ділах? Цей текст написаний йому сценаристами ОП по інструкціям з кремля
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
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28.02.2024 13:08 Відповісти
Людской ресурс вроде как не бесконечный.
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28.02.2024 13:11 Відповісти
Не сподобалось!! Це що моральна підготовка до здачі України орді? І винен захід, а зелень не при ділах? Цей текст написаний йому сценаристами ОП по інструкціям з кремля
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
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28.02.2024 13:11 Відповісти
Дуже патріотичний Клименко

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28.02.2024 13:12 Відповісти
"главнає - велічайшій лідОр саврємєннасті асвабаділ залужного" - це головне, й пох на ту авдіївку й торецьк на додачу...
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28.02.2024 13:13 Відповісти
Зєля для вашого ж добра старається. Он тендер новий на 17 лярдів на дороги. Це шоб вам було зручніше відступати по новим дорогам!
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28.02.2024 13:15 Відповісти
Я бачу, життя ідіотів нічому не вчить. Досі Заходу до рота заглядаєте? Не сподобилися за два роки повної війни голу сраку хоч труселями прикрити (метафорично кажучи)? Усе чекаєте, коли вам Захід все озбороєння і ********** принесе на тарілочці?
А Захід їх не дасть - по своїм причинам. Вот ета паварот - правда? Відступати куди будете? До Львова?
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28.02.2024 13:17 Відповісти
Гудыменко паникер
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28.02.2024 13:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444112/ Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии
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28.02.2024 13:21 Відповісти
Прямой эфир Чтобы победить Путина, перестаньте быть скучными, - Юлия Навальная обратилась к депутатам Европарламента - https://www.bbc.com/news/world ВВС
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28.02.2024 13:24 Відповісти
Часом не з Амстердаму?
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28.02.2024 13:26 Відповісти
Та незважаючи на те, що вона вдова нєбутерброда, вона тут можливо має рацію, якщо, звісно, вона мала на увазі політичну привабливість електорату. Бо на Заході теж достатньо своїх "какаяразніца", а такі зазвичай вибирають політиків категоріями "дивись, як він його сдєлал", і обирають усіляких трампів.
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28.02.2024 14:25 Відповісти
невже в когось ще є сумніви чому звільнили Залужного ? здадуть зразу денецьку область,а потім інші.і тихо ***** - як в раю.одні поляки підараси.
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28.02.2024 13:31 Відповісти
Після відставки Залужного, побачила, що цей наріт проковтне все, не тільки здачу якихось там областей, а навіть повну капітуляцію і не мугикне. Стадо стало повністю керованим владою, одиниці патріотів вже не зроблять ніякої погоди. Узурпація влади московськими кротами завершена.
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28.02.2024 13:41 Відповісти
То це ви вже забігаєте наперед та один з можливих (нажаль) варіантів стверджуєте як вже здійснившийся. Не будьте як русня.
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28.02.2024 14:27 Відповісти
"Можливий"? Влада узурпована? Узурпована. Наріт проковтнув повне обезголовлення армії під час війни? Проковтнув. То звідки впевненість, що наріт не проковтне все інше? Жабу вже зварили, вона не вистрибне.
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28.02.2024 14:36 Відповісти
Ні, не узурпована, хоча, усе можливо в майбутьному і намагання є. Не додумуйте того, чого ще не сталося. Хоча, *****, панікуйте вже, якщо вам вже так хочеться.. Або виїзджайте з України вже, бо за вашою логікоою вже так давно треба робити, або припиніть панікувати.
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28.02.2024 14:47 Відповісти
Человеческий ресурс надо беречь...🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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28.02.2024 13:37 Відповісти
брехня - народ воювати піде.а хто хоче ? якийсь йо Бнутий наратив.але при зеленському ніхто воювати не йде,бо кругом одні прокацапські підори.
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28.02.2024 14:34 Відповісти
А то, что не подготовлены позиции для отступления, то кто виноват? путин? западные "друзья"?
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28.02.2024 14:52 Відповісти
Наведут порядок в ВСУ и Нацгвардии где служит ОДИН миллион человек и внезапно найдётся "человеческий ресурс", все эти восемь тысяч приписанных к Генштабу и так далее... Тем более набирать людей продолжают и по 10 тысяч в месяц в армию как шло всегда так и идёт со скрипом.
Ну, а с вооружением, скоро додавят мутабора Джонсона и пойдёт дело на лад, будет оружие.
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28.02.2024 15:00 Відповісти
Мда-а наче ж як Зеленський звільнив залужного бо він наступати не хотів бо не було людей і мало зброї-якісь таракани в цій незрозумілій голові
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Зняли Залужного і все пішло по плану Єрмака...
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28.02.2024 16:27 Відповісти
 
 