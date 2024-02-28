Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко

У росіян є перевага на фронті внаслідок накопичення достатніх для наступу людських і технічних ресурсів. Якщо західні партнери не змінять свою позицію щодо підтримки України сучасною зброєю, а процес мобілізації й далі буксуватиме, ми будемо змушені відходити назад.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Авдіївському напрямку ворог використовує все, що може, починаючи від КАБів до піхотного штурму малими групами. Тому тепер ми терміново будуємо наступну лінію оборони, віддалену від Авдіївки, адже росіяни намагаються закріпити свій успіх. Стратегічно відхід від Ласточкиного означає, що повзучий наступ продовжується, росіяни продовжують володіти ініціативою. Відповідно, вона буде розвиватись і надалі, поки в них є жива сила і техніка. Це буде відбуватися, доки з нашої сторони не з’явиться те, що зможе змінити правила гри на полі бою. Тож або у нас завтра якимось чином з'являться резерви і новітня зброя, здатні змінити ситуацію, або ми будемо змушені відступати, допоки у росіян не вичерпаються ресурси для цього наступу", - пояснив Гудименко.

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За словами військового, розмови про можливе захоплення Куп'янська та втрату Харкова є гіпотетичними. Вони спрямовані не на українську аудиторію, а на західних партнерів, щоб наслідки зволікань із допомогою стали для них очевидними.

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"Можна називати будь-яке інше місто і говорити про його втрату. Якщо ми довго не будемо отримувати допомогу від західних партнерів, ми можемо втратити Оріхів - ворог наблизиться до Запоріжжя. Те саме з Куп'янськом та Харковом, те саме з Часовим Яром і територією Донецької області, Краматорськом чи Слов'янськом. Росіяни можуть піти в наступ, наприклад, на Сумщині. Нам не треба передбачати дії росіян, потрібно робити все, щоб перекрити їм всі можливості для просування. Ми маємо далі тиснути на Захід, зміцнювати території навколо міст, які знаходяться під потенційним ударом. Кожен має робити свою справу", - підкреслив Гудименко.

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