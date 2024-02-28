Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко
У росіян є перевага на фронті внаслідок накопичення достатніх для наступу людських і технічних ресурсів. Якщо західні партнери не змінять свою позицію щодо підтримки України сучасною зброєю, а процес мобілізації й далі буксуватиме, ми будемо змушені відходити назад.
Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Авдіївському напрямку ворог використовує все, що може, починаючи від КАБів до піхотного штурму малими групами. Тому тепер ми терміново будуємо наступну лінію оборони, віддалену від Авдіївки, адже росіяни намагаються закріпити свій успіх. Стратегічно відхід від Ласточкиного означає, що повзучий наступ продовжується, росіяни продовжують володіти ініціативою. Відповідно, вона буде розвиватись і надалі, поки в них є жива сила і техніка. Це буде відбуватися, доки з нашої сторони не з’явиться те, що зможе змінити правила гри на полі бою. Тож або у нас завтра якимось чином з'являться резерви і новітня зброя, здатні змінити ситуацію, або ми будемо змушені відступати, допоки у росіян не вичерпаються ресурси для цього наступу", - пояснив Гудименко.
За словами військового, розмови про можливе захоплення Куп'янська та втрату Харкова є гіпотетичними. Вони спрямовані не на українську аудиторію, а на західних партнерів, щоб наслідки зволікань із допомогою стали для них очевидними.
"Можна називати будь-яке інше місто і говорити про його втрату. Якщо ми довго не будемо отримувати допомогу від західних партнерів, ми можемо втратити Оріхів - ворог наблизиться до Запоріжжя. Те саме з Куп'янськом та Харковом, те саме з Часовим Яром і територією Донецької області, Краматорськом чи Слов'янськом. Росіяни можуть піти в наступ, наприклад, на Сумщині. Нам не треба передбачати дії росіян, потрібно робити все, щоб перекрити їм всі можливості для просування. Ми маємо далі тиснути на Захід, зміцнювати території навколо міст, які знаходяться під потенційним ударом. Кожен має робити свою справу", - підкреслив Гудименко.
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Наступні лінії оборони не вчора не з'явились.
Русня за рік п'ять рядів нарила.
монстра , щоби нашим майбутнім поколінням спокійно жилося в нашій
Вільній Украіні 👍🏼🙏🏼❤️
Усі генпрокурори, чомусь, тільки очима лупають… знаючи реальні наслідки дій групи осіб, в системі управління державою в Особливий період з 2014 року!! Наслідки….а безкарність, породила СМЕРТЬ!
У нас наявні частини не повністю забезпечені озброєнням, тому і сидять в тилу два роки та їх не перекидали для ротації
Навіть озброївши АК ми не зупинимо авабомби та далекобійну арту... та і до АК необхідні набої.. більш того Україна не може довзолити собі воювати як Жуков під Вязьмою тому що просто уже багато чоловіків виїхало і людського ресурсу у нас на порядок менше орків
Брешеш ЗЄльоний! 👿
Зараз під Авдіївкою в ротах замість 30 чоловік залишилось по 8-10! 👿
Рота з 30 солдат, це якесь безглуздя, ІМХО.
ЗЄля з бандою здають Україну!
20 травня кінець його правління! 👿
Та і ви бачили воронку від Каб... яка цілий прольот панельки зносить...
Не копають тому що команди з гори не дали шоб комунальники і часники забезпечили війська технікою
КАБи як і їх С300 має таку "точнісь" що в прифронтових селах по підвалам будівель де штаби батальйонів попасти можуть хіба раза з 10-го а ти тут намазуєш як орки будуть кожну новозведену пусту бетонну коробку за 40 км від фронту розстрілювати.
а щодо міксерів - то читай вище - вся техніка має бути мобілізована по закону і на ній працюватимуть військові
а для закупівлі обмундирування, озброєння або його виробництва необхідна валюта... тому що елементарна тканина не виробляється в Україні
По друге, ты чув про 17 мільярдів на дороги?
По третє, з саперними лопатками - до Кулєбяки.
Навіть ті 50 млрд що зараз виділять там 15 млрд цільових грантів а решта кредити і також не зрозуміле ще їх цільове призначення
Весь в гудок пішов👿
"10
сталінськихЗЄлінських ударов"
Курви досі тримають українців за совка👿
при Пороху самі ВПК підняли!
а зараз тільки чути скавчання ЗЄльоних - "нам не дали"
а це ж зброя траншейної війни ! 👿
Запускати зруйновану війною економіку -- як саме ?
не знаєте як!
спитайте у Пороха чи у Третього рейху як робити зброю під ковровим бомбардуванням
До речі - 2 його синка де зараз воюють ?
головне щоб лампочки на фонарях горіли
забули новорічне "поздоровлення" Віслюка ? 👿
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
За 2 роки могли б і свою зброю налагодити виробництво, але ж при владі шоумени і агенти орди.
Так що, панове, це був ваш вибір! Не обурюйтесь!
А Захід їх не дасть - по своїм причинам. Вот ета паварот - правда? Відступати куди будете? До Львова?
Ну, а с вооружением, скоро додавят мутабора Джонсона и пойдёт дело на лад, будет оружие.