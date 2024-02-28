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Останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина, – это легитимация для следующей агрессии, - премьер Албании Рама

рама,еді

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал ЕС не разрешить РФ победить, поскольку это поставит под вопрос существование блока.

Об этом он заявил во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, выживание Украины как свободной демократической страны и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград.

"Украина борется не только за себя, но и за все то, во что мы верим, что мы поддерживаем. Есть определенные циничные оппортунисты, которые говорят о том, что поддержка Украины является препятствием для мира. Но им я сегодня скажу о том, что нам нужно сделать так, чтобы агрессор остановил свою агрессию. Вознаграждение агрессора не принесет мира. Оно расширит плацдарм для следующей войны. И останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина - это легитимация для последующей агрессии и превратит наш мир в мир, управляемый силой, а не правом", - подчеркнул премьер.

Рама отметил, что Евросоюз не может позволить РФ победить в войне, поскольку это поставит под вопрос существование блока.

"Вопрос существования мира в Европе будет только в темном будущем, который даже сложно представить. Вот почему нам нужно поддерживать борьбу Украины", - подытожил он.

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Харе Рама!
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28.02.2024 14:01 Ответить
За трезвыми голосами еще бы трезвые действия....
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28.02.2024 14:05 Ответить
Досі ми небагато знали про Албанію: країна невелика, кордонів спільних немає. От народ Албанії таки вміє обрати собі керманича, котрий гідно і твердо стоїть за людські цінності. а не торгується за тимчасові вигоди. Повага і подяка.
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28.02.2024 14:11 Ответить
Як це приємно чути. Є адекватні люди в Європі. надіюсь Албанія віддасть нам свої знаряди.
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28.02.2024 14:20 Ответить
Країна орлів, гордих войовничих людей, бандитів і мафії - майже як ми
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28.02.2024 14:41 Ответить
ніколи б не подумав що Албанія стане нашим союзником. Пам'ятаю як в совкові часи цю країну поливали брудом. Так сталось що теперішній мій сусід албанець. Поважаю і дякую за солідарність
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28.02.2024 15:07 Ответить
Вот только рыжий ***** и путинские шлюхи в Европе этого не понимают.
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28.02.2024 15:35 Ответить
Давно знаю що Албанія на своєму місці.
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28.02.2024 20:37 Ответить
 
 