Останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина, – это легитимация для следующей агрессии, - премьер Албании Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал ЕС не разрешить РФ победить, поскольку это поставит под вопрос существование блока.

Об этом он заявил во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, выживание Украины как свободной демократической страны и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград.

"Украина борется не только за себя, но и за все то, во что мы верим, что мы поддерживаем. Есть определенные циничные оппортунисты, которые говорят о том, что поддержка Украины является препятствием для мира. Но им я сегодня скажу о том, что нам нужно сделать так, чтобы агрессор остановил свою агрессию. Вознаграждение агрессора не принесет мира. Оно расширит плацдарм для следующей войны. И останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина - это легитимация для последующей агрессии и превратит наш мир в мир, управляемый силой, а не правом", - подчеркнул премьер.

Рама отметил, что Евросоюз не может позволить РФ победить в войне, поскольку это поставит под вопрос существование блока.

"Вопрос существования мира в Европе будет только в темном будущем, который даже сложно представить. Вот почему нам нужно поддерживать борьбу Украины", - подытожил он.

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