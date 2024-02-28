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Рашисты ударили из артиллерии по Никополю, погибла женщина

дніпропетровщина,нікополь

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, погибла женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб человек. 61-летняя женщина. Ее убили россияне, ударив из арты по Никополю. Трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняем", - говорится в сообщении.

Больше информации о сегодняшнем ударе по Никополю на этот момент неизвестно.

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