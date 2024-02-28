Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю, загинула жінка

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, загинула жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо сьогоднішнього удару по Нікополю на цю хвилину не відомо.

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