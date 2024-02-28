Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно, - Марченко

В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 3 миллиардов долларов США.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на онлайн встрече финансового блока G7,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает близко 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержки в привлечении внешнего финансирования", - сказал министр.

Сообщается, что Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи. Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ в ходе недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизации внутреннего рынка заимствований.

"При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных", - подчеркнул Марченко.

В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.

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