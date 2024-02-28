РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9182 посетителя онлайн
Новости
3 118 29
Минфин (1549) финансирование (1771) Марченко Сергей (297)

Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно, - Марченко

марченко,сергій

В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 3 миллиардов долларов США.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на онлайн встрече финансового блока G7,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает близко 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержки в привлечении внешнего финансирования", - сказал министр.

Сообщается, что Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи. Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ в ходе недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизации внутреннего рынка заимствований.

"При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных", - подчеркнул Марченко.

В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.

Также читайте: Украине нужно еще $9,5 млрд на приоритетное восстановление, - Минфин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Стіп!!!
А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:33
+13
показать весь комментарий
28.02.2024 18:46
+12
на дороги не вистачає?Бубочка може схуднути?
показать весь комментарий
28.02.2024 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стіп!!!
А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:33 Ответить
Такі кацапи як ти тягнуть країну на дно
показать весь комментарий
28.02.2024 18:35 Ответить
Ви з цього дна навіть не піднімалися. А потім вирішили себе поховати.

Мені вам поспівчувати чи дати грошей.

Мабуть ні. Їжте обома руками те, що обрали.
Якщо що, Марченко вам роскаже, скільки і чого треба.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:53 Ответить
Завдяки вам, кацапам не піднімалися. Тепер назад дороги немає, знищимо вас та піднімемось
показать весь комментарий
28.02.2024 20:00 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 18:46 Ответить
Якщо не красти-одного вистачить
показать весь комментарий
28.02.2024 18:33 Ответить
на дороги не вистачає?Бубочка може схуднути?
показать весь комментарий
28.02.2024 18:37 Ответить
зустрiчна пропозицiя: нехай цi "потужнi фахiвцi" виготовлять для себе партiю губозакаточних машинок.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:39 Ответить
Навіщо нам міністр фінансів, якщо нам ще потрібно 3 млд. євро кожного місяця ?
показать весь комментарий
28.02.2024 18:40 Ответить
Для распределения помощи по офшорам
показать весь комментарий
28.02.2024 19:58 Ответить
Законопроект треба було не саботувати готовий, «Про фінансову систему України», то й проблем не було б…
А то, сама фінансова система є, впродовж 30 років, а закон під неї, так продовжують блокувати у Мінфіні… перший зам міністра, добре знає, як це він робив перед війною!!
Співпадіння…
показать весь комментарий
28.02.2024 18:40 Ответить
згадав анекдот.
Жінка поїхала у відрядження на декілька днів, а чоловік пише їй смс-ку:"Де ложки?"
Отримує відповідь: "Спи дома."
Приїжджає, а чоловік далі своє:"Так де ложки?"
Підходить до ліжка і показує їх під подушкою...

Так і тут: Перестаньте п.здити сукиненашогонароду, а ще жирувати із встановленням ігрових моніторів у літачку препізедента та піднімати зарплати різним анусам як Лещенко та інших 80 помічників ОПи дЄрьмака, вдавитесь і ДУСьою.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:40 Ответить
Не, ну, а как? Желудок же привык, что ему столько-то вкидывают, а тут, ****, ни украсть, ни выпить. Не, украсть, конечно, можно. Вон, Резников. Спи^^ил ж^дяра, сколько мог унести и отвалил. И его уже и забывать начали. На войне ни дронов, ни снарядов, ни одежды - ни ^у-я. Военным инвалидам - по 5600 - максимум. Зато Резников в шоколаде. Бабло из-границы этим пацанам как бонус заезжает.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:45 Ответить
А ви,пане Марченко, протягніть законопроект Татарова про БЕБ і тоді треба буде не 3 млрд. а шість.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:47 Ответить
zeмразі дупою ті гроші їдять??
показать весь комментарий
28.02.2024 19:03 Ответить
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победило.
показать весь комментарий
28.02.2024 19:08 Ответить
На нові крузаки для прокурорів і суддів ?!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:15 Ответить
А свою ненажерливість не пробували зменшити!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:34 Ответить
3 000 000 000 х 38,5 = 115 500 000 000 гривень.
На жОПу - 18 800 000 000 гр.
На асфальт 20 000 000 000 гр.
На офіс генпрокурора - 14 000 000 000 гр.
На марафон - 1 700 000 000 гр.
На Евробачення 11 000 000 гр.
Суркису .... тощо.

Нема кажите де грощі брати?
показать весь комментарий
28.02.2024 19:41 Ответить
300.000 х 130.000 = 39.000.000.000
650.000 х 53.000 = 34.450.000.000
1.500 х 15.000.000 = 22.500.000.000
96 млрд. грн. (2,5 млрд. дол.) на місяць
Сподіваюсь, зрозумієш що за цифри. Скажеш, де їх взяти?
А тут - жодної гривні на амуніцію, пальне, харчування, забезпечення.
показать весь комментарий
28.02.2024 20:11 Ответить
амуніцію, пальне...дают наши друзья западные....
показать весь комментарий
28.02.2024 20:21 Ответить
тіньовий ринок економіки2023р за даними ТСК ВР Украіни:митниця100млрд.гр.,тютюк+спиртне30млрд.,ігровий бізнес 7млрд.,паливо 10млрд.,немає даних за ліки,50 відсотків яких фальсифікат,цифри незмінні вже роки
показать весь комментарий
28.02.2024 19:50 Ответить
7млрд-ігровий бізнес
показать весь комментарий
28.02.2024 19:55 Ответить
а робити і не красти пробували?
показать весь комментарий
28.02.2024 20:05 Ответить
а порахувати калькулятором скільки приблизно коштує утримувати армію - не пробували?
показать весь комментарий
28.02.2024 20:13 Ответить
найдорожче державі обходяться зелені ворюги....за 5 років правління нічого не купили на армію. усе клянчать...нічогісенько не зроблено і не вироблено.......а да де 40мрд. на дрони.?....де окопи в 3 полоси оборони і зуби дракона де....на куйню какую то деньги есть....ваши Зе не купили даже куска мила воякам..
показать весь комментарий
28.02.2024 20:19 Ответить
це просто балаканина. Візміть калькулятор та лист паперу та приблизно прикиньте скільки йде на Сили оборони. А потім подивиться держбюджет
показать весь комментарий
28.02.2024 20:28 Ответить
це просто балаканина...ми живемо з вами в різних державах...може гроші і треба...но навіщо ваша влада закупила автозаки? а могла купити на ці гроші грілки воякам, банно-прачечні машини, ну хоч мавіки якісь...не дороги і автозаки важливіше....я вже не кажу про яйця по 17грн і барабани до бомбосховища....
показать весь комментарий
28.02.2024 20:40 Ответить
 
 