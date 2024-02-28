Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно, - Марченко
В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 3 миллиардов долларов США.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на онлайн встрече финансового блока G7,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает близко 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержки в привлечении внешнего финансирования", - сказал министр.
Сообщается, что Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи. Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ в ходе недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизации внутреннего рынка заимствований.
"При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных", - подчеркнул Марченко.
В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.
Пожалуйста, подождите...
А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
Мені вам поспівчувати чи дати грошей.
Мабуть ні. Їжте обома руками те, що обрали.
Якщо що, Марченко вам роскаже, скільки і чого треба.
А то, сама фінансова система є, впродовж 30 років, а закон під неї, так продовжують блокувати у Мінфіні… перший зам міністра, добре знає, як це він робив перед війною!!
Співпадіння…
Жінка поїхала у відрядження на декілька днів, а чоловік пише їй смс-ку:"Де ложки?"
Отримує відповідь: "Спи дома."
Приїжджає, а чоловік далі своє:"Так де ложки?"
Підходить до ліжка і показує їх під подушкою...
Так і тут: Перестаньте п.здити сукиненашогонароду, а ще жирувати із встановленням ігрових моніторів у літачку препізедента та піднімати зарплати різним анусам як Лещенко та інших 80 помічників ОПи дЄрьмака, вдавитесь і ДУСьою.
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument
В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победило.
На жОПу - 18 800 000 000 гр.
На асфальт 20 000 000 000 гр.
На офіс генпрокурора - 14 000 000 000 гр.
На марафон - 1 700 000 000 гр.
На Евробачення 11 000 000 гр.
Суркису .... тощо.
Нема кажите де грощі брати?
650.000 х 53.000 = 34.450.000.000
1.500 х 15.000.000 = 22.500.000.000
96 млрд. грн. (2,5 млрд. дол.) на місяць
Сподіваюсь, зрозумієш що за цифри. Скажеш, де їх взяти?
А тут - жодної гривні на амуніцію, пальне, харчування, забезпечення.